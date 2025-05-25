8 популярных клише в кино, которые в реальной жизни никогда бы не сработали

1. Беседы в условиях свободного падения с большой высоты

Разговоры во время свободного падения, мягко говоря, не понравится законам физики. /Фото: lifehacker.ru

2. Взлом базы данных за считанные секунды

Хакеры работают в кино просто со скоростью звука. /Фото: computips.org

3. Пистолет с глушителем стреляет бесшумно

Стрельба из пистолета с глушителем беззвучной бывает только в кинематографе. /Фото: lifehacker.ru

4. Пробить застеклённое окно собственным телом, чтобы сбежать

Такой трюк в реальной жизни проворачивать не стоит - опасно, ещё и маловероятно для реализации. /Фото: tybet.ru

5. Эпичное прохождение лазерного заслона

Когда речь идёт о лазерной преграде, она только в кино или в квест-комнатах будет доступной для прохождения человеком. /Фото: laserworld.com

6. Увеличение изображения без утраты качества

Как бы нам не хотелось, фотографии пока что безграничным качеством не обладают. /Фото: besthard.ru

7. Лёгкость награбленных денег

В кино грабители набивают деньгами сумки под завязку, как будто банкноты ничего не весят. /Фото: podborkino.com

8. Стрельба в помещении без защиты для ушей

Использовать огнестрельное оружие в помещении без шумоподавления для ушей - откровенно плохая затея. /Фото: gq.ru