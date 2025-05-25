8 популярных клише в кино, которые в реальной жизни никогда бы не сработали

Мировое кино уже давно выработало определённые правила съёмки отдельных сцен и сюжетов. В итоге появились кинематографические штампы, которые повторяются их фильма в фильм. Вот только далеко не все из них являются достоверными, а некоторые и вовсе нарушают все законы реальности. Впрочем, зрители не особо обращают на них внимания, поэтому они продолжают повторяться в картинах.
1. Беседы в условиях свободного падения с большой высоты
Разговоры во время свободного падения, мягко говоря, не понравится законам физики. /Фото: lifehacker.ru
Нередко в сюжете кинокартин, где присутствуют прыжки с парашютом или нечто подобное, что подразумевает падение с большой высоты, есть эпизод, когда герои начинают разговаривать между собой прямо в воздухе. Однако подобное возможно исключительно в фильмах, ведь скорость падения людей может достигать отметки в 200 км/час.
А в таких условиях просто нереально поговорить с кем-то рядом - звук просто не дойдёт до собеседника, а в ушах обоих будет лишь сильный шум ветра. Именно поэтому парашютисты используют специальную систему жестов для общения во время прыжка. Справедливости ради, стоит уточнить, что если попытаться поболтать после раскрытия парашюта и замедления скорости снижения, то вас уже услышать, но говорить стоит погромче.
2. Взлом базы данных за считанные секунды
Хакеры работают в кино просто со скоростью звука. /Фото: computips.org
Пожалуй, это один из живучих кинематографических штампов, какие существуют в современной культуре.Во время попытки взломать какую-то базу данных, электронную почту или пароль на компьютере, хакеры проделывают пару манипуляций на клавиатуре, и где-то через минутку они уже добирались до нужной информации. Скорее всего, реальным программистам тоже хотелось бы работать настолько стремительно, но на самом деле на подобный процесс они потратят много часов.
3. Пистолет с глушителем стреляет бесшумно
Стрельба из пистолета с глушителем беззвучной бывает только в кинематографе. /Фото: lifehacker.ru
Когда в кино преступник достаёт пистолет с глушителем, зрителям становится понятно, что выстрел, который он произведёт, не прогремит как гром среди ясного неба. Правда, действительность не настолько идеальна, как показывает экран кинотеатра. А всё потому, что реальность состоит в полном соответствии функции глушителя с его названием. Глушитель способен снизить звук, производимый выстрелом, а вот нивелировать этот звук полностью он попросту не способен.
4. Пробить застеклённое окно собственным телом, чтобы сбежать
Такой трюк в реальной жизни проворачивать не стоит - опасно, ещё и маловероятно для реализации. /Фото: tybet.ru
Трудно сказать, в каком количестве классических боевиков есть сцена, где герой, пытаясь сбежать, буквально пробивает собой стекло в окне. Более того, они практически не получают повреждений, кроме нескольких порезов, ещё и после этого способны на дальнейший побег. Но это для кино реквизиторы изготавливают имитацию стекла из специального хрупкого состава, поэтому оно разбивается от малейшего неправильного движения.
Действительность предполагает, что стёкла в окнах представляют собой куда более крепкими и опасными при разбивании. Но это если ещё удастся разбить оконное стекло с разбега - повреждения в таком случае будут довольно серьёзными. А в условиях, когда на пути оказывается стеклопакет, то разбить оба стекла с одного прыжка фактически нереальна. К тому же, между частями такого окна можно банально застрять, и попытка побега превратится в обидную ловушку.
5. Эпичное прохождение лазерного заслона
Когда речь идёт о лазерной преграде, она только в кино или в квест-комнатах будет доступной для прохождения человеком. /Фото: laserworld.com
И в фильмах, и в мультиках регулярно эксплуатируется эпизод, где герою нужно добраться до сейфа или заветной двери, пройдя коридор, перерезанный лазерами. И все зрители знают, что стоит персонажу дотронуться до такого луча, то неизбежно включится сигнализация. Так что герой вынужден демонстрировать то ли навыки гимнастики высокого уровня, либо чудеса эквилибристики и везения.
Справедливости ради, стоит уточнить, что реальной жизни подобная система лазерной сигнализации действительно используется. Только вот, реализуется эта концепция защиты куда умнее, чем в кино. Прежде всего, потенциальным грабителям усложняют задачу в виде отсутствия видимого цвета у лазера - они обычно прозрачные. Но даже в случае наличия у человека гаджетов, чувствительных к инфракрасному излучению, ему это вряд ли поможет - ну не будут авторы такой защиты располагать лазеры в такой плотности, чтобы кто-то вообще мог протиснуться.
6. Увеличение изображения без утраты качества
Как бы нам не хотелось, фотографии пока что безграничным качеством не обладают. /Фото: besthard.ru
Нередко в фильмах и сериалах, когда необходимо добраться до какой-то информации, изображённой на маленькой фотографии, её увеличивают чуть ли не до предела, а она даже не пикселируется. Есть и более «умный» вариант этого штампа - если речь идёт о работе специфического экспертного отдела по расследованиям, то такая способность объясняется возможностями самого современного оборудования.
Но пока что нынешний уровень научно-технического прогресса не позволяет увеличивать размер изображения без потери качества. И дело не только в том, что на это не способен функционал девайсов для обработки фотографией. Проблема ещё и в используемых сегодня систем видеонаблюдения либо других гаджетов с камерами: они попросту не могут сделать достаточно универсальное для обработки изображение.
7. Лёгкость награбленных денег
В кино грабители набивают деньгами сумки под завязку, как будто банкноты ничего не весят. /Фото: podborkino.com
Когда в кино кто-то грабит банк, то перенос денег в фургон или багажник автомобиля, на котором преступники собираются бежать, проходит довольно легко. Причём в буквальном смысле: грабители бросают мешки с наличными так, как будто они весят пару граммов. Но в реальности деньги - это совсем не невесомая вещь, особенно если речь идёт о больших суммах. Так, по информации редакции novate.ru, вес долларовой купюры составляет один грамм, и нехитрый подсчёт позволяет констатировать, что миллион американской валюты будет иметь массу уже в десять килограмм, а сто миллионов - полноценный центнер.
8. Стрельба в помещении без защиты для ушей
Использовать огнестрельное оружие в помещении без шумоподавления для ушей - откровенно плохая затея. /Фото: gq.ru
Трудно найти такой фильм, где есть пистолеты и не будет стрельбы в закрытом помещении. Само собой, что стараниями звукорежиссёров и реквизиторов шум от таких действий на экране становится безвредным. Но, пожалуй, каждый, кто побывал в тире под крышей, мягко говоря, удивится. А всё потому, что там обязательным гаджетом при стрельбе являются наушники для шумоподавления. А вот выстрел в помещении в реальной жизни может закончиться для барабанных перепонок стрелка довольно плачевно.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии