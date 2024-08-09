Блеск и великолепие императорских корон - какая краше?

Блеск и великолепие императорских корон.
Главной регалией, подтверждающей власть монархов, считается венец или корона. Правители, соревнуясь в великолепии и роскоши символов власти, украшали свои короны, сделанные из золота и серебра, редкими и очень дорогими камнями. В этом обзоре - самые известные короны мира, определить среди которых саму-самую не так уж просто.
Самые известные короны в истории
Корона королей и императоров Священной Римской империи имеет несколько названий, одно из самых известных - корона Карла Великого, и изготовлена она в конце 10 века.
Корона королей и императоров Священной Римской империи. / Фото: www.runivers.ru.
Этот старейший ювелирный шедевр, непохожий на другие короны, оригинальной формы в виде восьмигранника, украшают 144 драгоценных камня и жемчуг. Первоначально хранившуюся в Нюрнберге, при возникновении угрозы захвата этого города войсками Наполеона, стремившегося заполучить ее для своей коронации, корону перевезли в Вену и там спрятали. В музее Вены она сейчас и хранится.
Корона Британской империи.
Знаменитая драгоценность, изготовленная в 1911 году, не является собственностью королевы, а принадлежит государству, и основным ее хранилищем является крепость-музей Тауэр, а правящая ныне королева Елизавета II надевает корону лишь по случаю церемонии ежегодного открытия Парламента или других государственных торжеств. И хотя корона имеет относительно небольшой вес, 910 грамм, королева, чтобы привыкнуть к ней и не оконфузиться на церемонии, надевает корону заранее и ходит в ней несколько часов. В эти редкие дни можно увидеть королеву с красующейся на голове великолепной короной за завтраком в домашней обстановке или за просмотром газет.
Большая Корона Российской империи.
Эта драгоценность, затмившая своим блеском и великолепием короны всех иноземных правителей, была задумана Екатериной II для своей коронации в 1762 году. Известные ювелиры, трудившиеся над ее созданием, всего за два месяца умудрились сотворить это чудо.
Ажурный каркас изящной формы в виде двух полушарий (символизирующих Восток и Запад) из золота и серебра,напоминающий восточный головной убор, изготовил главный придворный ювелир Экарт. Но подбор камней для короны и ее украшение Экарт доверил ювелиру Позье, который блистательно с этим справился. Ряды матовых жемчужин как нельзя лучше подчеркивают сверкание россыпи бриллиантов, а венчает корону настоящее сокровище – редкий минерал, ярко-красная рубиновая шнипель весом около 400 карат, привезенный еще в 16 веке из Китая. Сегодня это национальное достояние выставлено в знаменитом Алмазном фонде.
Бриллианты и жемчуга Большой короны.
Красная шпинель Большой короны.
Венцы и короны России
В то время, когда Европа венчала своих правителей роскошными коронами, в России их заменяли усыпанные самоцветами шапки-венцы, самая известная из которых - шапка Мономаха. Первым ею венчали на царствование Иван Грозного.
Знаменитая Шапка Мономаха.
Переход к императорском коронам в России произошел благодаря Петру I. Сам венчаный Шапкой Мономаха, он приказал изготовить первую русскую корону из позолоченного серебра, обладательницей которой посчастливилось стать его супруге Екатерине I.
Первая российская корона.
Императрица Анна Иоановна для своей коронации заказала новую корону, и она была выполнена в соответствии с ее вкусами и пожеланиями, многие драгоценные камни при этом были использованы из короны Екатерины I.
Корона императрицы Анны Иоановны.
Начиная с 1872 года и до падения империи, все российские императоры короновались знаменитой Большой императорской короной. А для коронации цариц было изготовлено несколько копий этой короны меньшего размера, но из них сохранилась лишь одна.
Малая императорская корона.
Николай II с супругой в императорских коронах.
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