10 фильмов Джеймса Кэмерона (лучших и худших), которые вошли в рейтинг критиков IMDb

Фильмы Джеймса Кэмерона, независимо от их жанра, всегда пользовались огромной популярностью, как у зрителей, так и кинокритиков. И совсем неудивительно, что он является одним из самых успешных и популярных режиссёров всех времён, чьи работы выше всяких похвал и наград. Но тем не менее, даже у великого творца можно отыскать картины, которые не только критики, а и зрители разнесли в пух и прах. А потому сегодня мы поговорим не только о лучших его работах, но и о тех, что вызывают недоумение.
1. Аватар (7.8)
Аватар. \ Фото: hk01.com.
«Аватар» Джеймса Кэмерона по праву может считаться одним из самых лучших и популярных фильмов за всю историю кинематографа. Несмотря на переоценённость и критику эта картина продолжает пользоваться огромной популярностью даже по сей день. Многие до сих пор обсуждают вымышленный мир и расу со своим специфическим языком, а также потрясающую трёхмерную графику и спецэффекты, которыми, увы, похвастаться могут лишь единицы. Впрочем, в скором времени (а и именно в 2022 году) состоится премьера второй части данного фильма. «Аватар 2» расскажет о жизни Нейтири и Джейка на планете Пандора, а также об их детях и парочке воскресших персонажей, погибших в первой части.
Кадр из фильма: Аватар. \ Фото: talks.su.
2. Бездна (7.6)
Бездна. \ Фото: tvkinoradio.ru.
Экипаж экспериментального, высокотехнологичного подводного аппарата призван к действию, чтобы расследовать загадочную аварию атомной подводной лодки. Серия странных столкновений приводит экипаж к подозрению, что авария была вызвана внеземным кораблём, и что в скором времени их ждёт встреча с инопланетными существами.
Однако, чтобы установить контакт, им предстоит погрузиться в самое «сердце» бездны, чрезвычайно глубокий подводный каньон.
Кадр из фильма: Бездна. \ Фото: nofilmschool.com.
Несмотря на премию «Оскар» за Лучшие визуальные эффекты, фильм «Бездна» получил весьма низкий рейтинг и считается далеко не самой удачной работой талантливого режиссёра.
3. Титаник (7.8)
Титаник. \ Фото: film.ru.
О фильме «Титаник» можно говорить бесконечно долго, обсуждая плюсы и минусы данной картины. Тем не менее, именно благодаря Джеймсу Кэмерону мир увидел на большом экране одну из самых драматических историй, основанной на реальных событиях о жизни, любви и неизбежной гибели…
Три часа тридцать минут пролетают незаметно и за это время зритель успевает прожить каждое мгновение вместе с главными героями на борту легендарного лайнера. Пожалуй, это один из немногих фильмов, который трогает до глубины души с первой минуты, мало кого оставляя равнодушным вплоть до самого конца.
Кадр из фильма: Титаник. \ Фото: rbc.ru.
Радость, печаль и слёзы – именно так можно сказать о «Титанике» Кэмерона, который, выйдя в прокат, тут же стал хитом всех времён, прочно засев в сердцах многих зрителей.
4. Правдивая ложь (7.2)
Правдивая ложь. \ Фото: fanart.tv.
А вот фильм «Правдивая ложь», несмотря на свой нетривиальный по тем временам сюжет и прекрасный актёрский состав (Арнольд Шварценеггер и Джейми Ли Кёртис), увы, имеет достаточно низкий рейтинг по версии IMDb и считается очередной провальной картиной в списке режиссёра.
Кадр из фильма: Правдивая ложь. \ Фото: entertainment.time.com.
Хотя многие фанаты данной киноленты не совсем понимают такую оценку и искренне удивляются тому, почему захватывающих дух боевик с нотками иронии и сарказма входит в список неудачных и провальных фильмов Кэмерона.
5. Терминатор (8.0)
Терминатор. \ Фото: m.progorod62.ru.
Действие фильма «Терминатор» частично происходит в далёком будущем (хотя и не столь отдалённом), и в нём Арнольд Шварценеггер играет роль киборга, отправленного в прошлое, чтобы убить Сару Коннор. Каждый наверняка помнит фантастическую игру главных героев, вызывающих мурашки по телу от каждого действия. Кто-то сопереживал Кайлу Ризу, который пытался спасти возлюбленную и помешать терминатору совершить задуманное, а кто-то до конца сидел в напряжении, переживая за киборга, пришедшего по душу Сары.
Модель Т–800 на съемках фильма «Терминатор», 1984 год. \ Фото: google.com.ua.
В итоге, данный фильм стал настолько культовым, что буквально «взорвал» кинематограф своими кассовыми сборами. Неудивительно, что со временем у этой картины появился ряд продолжений и спин-оффов, каждый из которых так или иначе отличался своей популярностью.
6. Призраки бездны (6.8)
Призраки бездны. \ Фото: afisha.ru.
На мгновение отойдя от вымышленных художественных фильмов, документальный фильм «Призраки бездны» объединяет два предыдущих фильма Джеймса Кэмерона: «Титаник» (документальный фильм представляет собой исследование обломков знаменитого корабля) и «Бездна» (документальный фильм имеет общее название с его научно-фантастическим фильмом 1989 года, а также фокусируется на затонувших судах).
Кадр из фильма: Призраки бездны. \ Фото: google.com.
Это визуальный шедевр, который достиг самых детальных видов корабля, когда-либо пойманных на камеру, и объединил их с впечатляющими CGI-воссозданиями того, как он будет выглядеть. Несмотря на впечатляющую режиссёрскую работу и весьма увлекательный сюжет «Призраки бездны», к сожалению, остались за пределами возлагаемого на него успеха. Фильм оказался настолько низко рейтинговым, что получил оценку 6.8 по версии IMDb.
7. Чужие (8.3)
Кадр из фильма: Чужие. \ Фото: writer.dek-d.com.
Фильм «Чужой» не нуждается в представлении. Шедевр ужасов Ридли Скотта в прямом смысле этого слова – взбудоражил весь мир, заставив человечество озираться по сторонам, вздрагивая от каждого шороха за спиной.
Впрочем, «Чужие» Джеймса Кэмерона нисколько не уступают первому фильму. Он вывел данную картину на новый уровень, а безупречная игра Сигурни Уивер лишь добавила адреналина к происходящему на экране.
8. Чужие из бездны (6.4)
Кадр из фильма: Чужие из бездны. \ Фото: moviemezzanine.com.
«Чужие из бездны» - ещё один фильм Кэмерона, который несмотря на вполне интересный сюжет, красоту картинки и различного рода спецэффекты является провальным среди остальных его работ.
9. Терминатор: Судный день (8.5)
Терминатор: Судный день. \ Фото: te-st.ru.
Стоит ли говорить о том, что «Терминатор: Судный день» занимает лидирующие позиции в списке самых лучший фильмов Джеймса Кэмерона? Это картина не нуждается в особом представлении, потому что практически каждый хотя бы раз в своей жизни слышал о ней, не говоря уже о том, что смотрел.
Кадр из фильма: Терминатор: Судный день. \ Фото: ivi.ru.
И если в первом фильме терминатор пришёл избавиться от Сары Коннор, то здесь наоборот – он практически ценой собственной жизни готов защитить её от Т-1000, робота нового поколения, который безустанно следуя по стопам главных героев на протяжении всего фильма.
10. Пираньи 2: Нерест (3.7)
Кадр из фильма: Пираньи 2: Нерест. \ Фото: rodenivbg.com.
Что уж говорить, а «Пираньи 2: Нерест» - занимает первое место в списке самых провальных работ Кэмерона. Слабенький сюжет с претензией на ужасы представляет собой сплошной абсурд, вызывающие недоумение и ступор. И как бы зритель не пытался понять и оправдать происходящее на экране, критики мгновенно разнесли этот «шедевр» в пух и прах, поставив фильму самую низкую оценку. Впрочем, IMDb присвоил данной картине рейтинг в 3.7.
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