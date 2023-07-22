Древний Вавилон и его невообразимые обычаи глазами художника XIX века

История человечества преисполнена традиций и обычаев, зародившихся в разные эпохи у разных народов, которым они неукоснительно следовали. А до наших дней сведения об этих явлениях дошли, благодаря древним историкам, описавших в своих трудах бытие древних людей, а также художникам, которые отражали их на своих полотнах, приукрасив своими фантазиями. Ярким примером вышесказанного является картина «Вавилонский рынок невест» английского живописца Эдвина Лонгсдена Лонга, творившего в 19 веке.
Несколько слов из биографии художника
Английский художник Edwin Longsden Long, 1829-1891.
Эдвин Лонгсден Лонг (Edwin Longsden Long, 1829-1891) – английский художник, писавший в стиле академизма. Его творения носили жанровый, исторический и библейский характер. Но самой выдающейся была его портретная живопись.
Эдвин родился в семье парикмахера Джеймса Лонга в городе Бат (Англия). Первоначальное художественное образование будущий живописец получил в школе доктора Винера. В дальнейшем оттачивал свое мастерство уже в Лондоне, в Британском музее и в школе Джеймса Метьюза Ли.
Благотворительное собрание в VI веке (1873-1877 г.г.) Сидней, Художественная галерея Нового Южного Уэльса. Автор: Эдвин Лонгсден Лонг.
Балкон. (1875 год). Англия, Художественная коллекция Кройдона. Автор: Эдвин Лонгсден Лонг.
В 1857 году живописец совершил творческую поездку в Испанию, где провел немало времени и попал под влияние работ Веласкеса, а также других знаменитых испанцев, что нашло яркое отражение в его работах. Здесь он начал писать жанровые полотна, ставшие воплощением испанской жизни того времени.
Из серии Дочери Нашей империи. Англия - Первоцвет (1887 год.) Нью-Хейвен, Йельский центр британского искусства. Автор: Эдвин Лонгсден Лонг.
В церкви (1882 год). Частное собрание. Автор: Эдвин Лонгсден Лонг.
Из серии Дочери Нашей империи. (1886 год).Гибралтар. Автор: Эдвин Лонгсден Лонг.
А после путешествия по Сирии и Египту в 1874 году творчество мастера в корне изменилось, получив новое направление. В его творениях появились библейские и исторические сюжеты. Первыми значительными картинами Лонга того времени считаются «Проситель» и «Вавилонский рынок невест». В 1881 году Эдвину было присвоено звание академика Королевской академии художеств.
Эсфирь (1879 год). Частное собрание. Автор: Эдвин Лонгсден Лонг.
Творчество Лонга позднего периода искусствоведы относят к направлению в искусстве, называемому ориентализмом, суть которого заключалась в изображении чрезвычайно далеких от реалий сюжетов и образов. В основном это направление коснулось художников из Европы, которые пытались изображать чуждый им мир Азии, с его странными обычаями и традициями, кардинально отличающимися от европейских. И так как достоверно никто не мог знать, что в действительности на самом деле происходило за плотными дверями гаремов восточных владык, художники проявляли всю свою богатую фантазию и воображение. Это породило целое течение в живописи. При этом живописцы в своих сюжетах основывались на трактаты древнегреческих историков.
«Вавилонский рынок невест»
«Вавилонский рынок невест». (1875 год). Лондон, Лондонский Университет, Роял Холлоуэй. Автор: Эдвин Лонгсден Лонг.
«Вавилонский рынок невест» — одна из таких «восточных» картин английского художника Лонга, идея, которой была взята из «Истории» Геродота. В своем труде древнегреческий историк описывал брачные обычаи народов древнего Шумера, Вавилона и Ассирии. Этот исторический факт, основанный на том, что ежегодно всех незамужних девушек селения собирали на площади, где начиналось нечто похожее на аукционные торги. На них покупали будущих жен. Торговля начиналась с самой красивой и статной, за ней следовала похуже, а последней оставалась самая некрасивая или увечная девушка.
Разумеется, красавиц отбирали для себя богатые, в то время как уродливых, которых не смогли продать, отдавали простолюдинам, приплачивая тем денежную компенсацию на их содержание из вырученных денег с аукциона.
«Вавилонский рынок невест». Фрагмент.
Именно этот обычай и отразил в 1875 году Эдвин Лонг, нарисовав интерпретацию сцены, основанную на описании Геродота, а также на изображениях из ассирийских артефактов.
Как видим, основное действие на полотне происходит в огромном зале. Передний план служит вроде закулисья, где на шкурах разных животных сидят девушки—невесты. Лица большинства из них будто отрешены от происходящего, они принимают происходящее как судьбу, с которой бесполезно бороться. Однако можно только представить, что творится в душе каждой из них. Наверняка волнует, как отнесется будущий муж, как сложится жизнь в чужом доме и насколько будет счастлива в браке.
«Вавилонский рынок невест». Фрагмент.
Справа художник создал два персонажа, которые явно выпадают из общего зрительного ряда: это молодой человек, по всей видимости бедный, и девица с веселым лицом. Не исключено, что ее будут продавать последней и этот юноша получит жену с общественным приданым. (И как знать, было ли это так на самом деле, или это все красивая сказка, придуманная Геродотом?).
«Вавилонский рынок невест». Фрагмент.
За спинами сидящих на полу — подиум, на котором стоит первая невеста, которую демонстрирует женихам помощница аукционера. Она показывает "купцам" товар лицом, объявляя все достоинства девушки.
«Вавилонский рынок невест». Фрагмент.
Слева на трибуне — сам аукционер, отпускающий с молотка невест. Оживленно идут торги, женихи дают свою цену. И кому достанется первая красавица пока неизвестно.
А к выходу уже готовят следующую невесту (нижний левый угол полотна).
Странности обрядов древних цивилизаций
Египетский праздник. (1877год). Бэдфорд. Художественная галерея. Автор: Эдвин Лонгсден Лонг.
Впору будет рассказать об еще одном весьма странном и нелицеприятном вавилонском обычае, описанным историком Геродотом. Его суть заключалась в том, что
каждой вавилонянке однажды в жизни полагалось идти к святилищу Афродиты и отдаваться чужестранцу, который на нее положит глаз. Разумеется за деньги, и при том даже за сущие гроши.
Этот обычай распространялся буквально на всех женщин, невзирая на их ранг, финансовое положение, внешние данные. Те, что побогаче и повлиятельнее, как правило, приезжали в закрытых повозках в сопровождении множества слуг и останавливались около святилища, не выходя из них.
Древний обычай. Частное собрание. Автор: Эдвин Лонгсден Лонг.
Однако большинство из приходящих рассаживалось по всему святилищу, перевязав головы повязками из веревочных жгутов. Между толпами ожидающих женщин прохаживались чужеземцы, выбирая себе объект для соития по вкусу.
Эсфирь. (1878 год). Мельбурн, Нац. галерея Виктории. Автор: Эдвин Лонгсден Лонг.
И каждая, из пришедших, не могла вернуться домой, пока какой-нибудь чужестранец не бросал ей в подол деньги, со словами: "Призываю тебя на служение богине Милитте!". (Милиттой же ассирийцы называют Афродиту). Плата могла быть сколь угодно малой, однако отказаться брать деньги женщине было не дозволено, так как деньги эти - священные. Затем "покупатель" уводил "товар" за пределы священного храма и соединялся с ней. Женщина обязана была идти без отказа за первым человеком, кто бросил ей деньги.
Дочь фараона.(1886 год). Бристольский музей. Автор: Эдвин Лонгсден Лонг.
После соития, исполнив священную повинность, она шла домой, и потом уже ни за какие деньги овладеть ею вторично было невозможно. Таким образом, одни женщины уходили, а на смену им приходили другие.
Красивые и статные подолгу не задерживались в этом священном месте, а безобразным приходится подолгу ждать, пока они смогут отдать дань богине. Иногда им приходилось ждать этого годами, не выходя из святилища.
Алета, обслуживающая Священного Ибиса. (1887 год). Борнмут. Художественная галерея Рассел-Котс. Автор: Эдвин Лонгсден Лонг.
И наконец, хотелось бы несколько слов сказать об дальнейшей истории полотна «Вавилонский рынок невест». В 1882 году ее приобрел Томас Холлоувей — торговец патентованными лекарствами, филантроп, основатель первого в Англии учебного заведения для женщин, получившее в 1886 году официальный статус из рук самой королевы Виктории. И что любопытно, это творение до сих пор находится в этом колледже — Royal Holloway College.
В ту эпоху размещение такого произведения колледже для женщин могло служить учащимся напоминанием о бесправии женщин в прошлом. Вероятно, Холлоувей размышлял, что созерцание на эту картину пробудит в студенток страстное желание избавиться от статуса товара на рынке невест.
Дворцовый страж. (1887 год). Частное собрание. Автор: Эдвин Лонгсден Лонг.
Перенос корзины с гранатами. Частное собрание. Автор: Эдвин Лонгсден Лонг.
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