Как хранить бананы, чтобы они дольше оставались свежими

Бананы – весьма универсальный продукт, который отлично подходит не только на перекус, а и для приготовления различных блюд от супов и гарниров до салатов и десертов. Однако несмотря на все плюсы у них есть свойство быстро портиться, глазом не успел моргнуть, как они почернели, превратившись в переспевшую кашицу.

1. Первый совет: отделите плоды друг от друга

2. Второй совет: поместите бананы в холодильник

3. Третий совет: подвесьте банановую связку

4. Четвёртый совет: храните бананы в правильном месте

5. Пятый совет: используйте для хранения бананов пищевую плёнку

6. Шестой совет: выбирайте банановые плоды разной степени спелости

7. Седьмой совет: храните бананы в морозильной камере

8. На заметку

9. Как понять, что бананы испортились

Поэтому очень важно продлить их сохранность и свежесть как можно дольше, дабы не пришлось выбрасывать и покупать новую связку.Бананы можно хранить отделив друг от друга.Чтобы сохранить свежеть бананов как можно дольше, отделите их друг от друга, поскольку плоды, находящиеся в единой связке, выделяют этилен – газ, способствующий ускоренному созреванию. Поэтому разделив плоды, можно замедлить процесс их созревания, тем самым продлив срок хранения. Помимо этого, необходимо поместить их в прохладное тёмное место без прямых солнечных лучей, таким образом бананы сохранят свою свежеть, вкус и пользу гораздо дольше.Храните бананы в холодильнике либо на нижней полке, либо в лотке.Несмотря на то, что бананы не рекомендуется хранить в холодильнике, поскольку из-за низкой температуры они теряют свою сладость и яркий насыщенный вкус, тем не менее, этот способ подходит для в меру спелых плодов. Как только бананы покрылись коричневыми пятнышками и появился едва уловимый сладковатый аромат, смело отправляйте связку в холодильник на нижнюю полку. Таким образом можно продлить их свежесть и замедлить дальнейший процесс созревания.По возможности храните бананы в подвешенном виде.Ещё один эффективный способ сохранить бананы – подвесить их в тёмном прохладном месте подальше от прямых солнечных лучей. Кроме того, лучше всего разделить плоды между собой, таким образом уменьшая выделение этилена, способствующего ускоренному процессу созревания. Хранить бананы в подвешенном состоянии можно на связке, используя специальный держатель, либо по старинке – взяв верёвку или подходящий по размеру сетчатый мешочек.Бананы лучше всего хранить в тёмном прохладном месте.Если вариант с холодильником по какой-то причине не подходит, тогда выберите другое подходящее место. Главное, чтобы это было хорошо проветриваемое прохладное помещение с минимальным количеством прямых солнечных лучшей. Некоторые рекомендуют хранить бананы в коридоре, кладовке или шкафу с доступом вентиляции. В любом случае всегда можно подобрать подходящий способ и место для сохранности плодов без урона для вкуса, аромата и с полной сохранностью полезных веществ.Используйте пищевую плёнку.Хотите продлить свежеть плодов? Тогда этот лайфхак сто процентов стоит взять на вооружение, поскольку довольно-таки простой метод срабатывает на ура и бананы остаются в меру спелыми около недели, не покрываясь при этом тёмными пятнами. Всё что вам понадобится, так это кусок пищевой плёнки, которую в пару слоёв оборачивают вокруг плодоножки банановой связки, закрывая и выступающую часть. Таким образом замедляется процесс созревания, поскольку плёнка препятствует поступлению кислорода к фруктам. Также можно завернуть в плёнку не только банановые хвостики, а и всю связку. В итоге из-за низкого содержания кислорода плоды будут оставаться свежими гораздо дольше от одной до полутора недель.Лучше всего выбирать бананы, исходя из своих потребностей.Выбирайте бананы так, чтобы не пришлось их выбрасывать. Если вы хотите съесть плод в ближайшие пару часов, то смело берите спелый банан, тот, что уже покрылся коричневыми пятнами или издаёт ярко выраженный сладковатый аромат. Если вам нужны свежие бананы, которые могут полежать несколько дней, сохраняя при этом плотность мякоти, то для таких целей подойдут слегка зеленоватые плоды. Исходя из своих потребностей можно запросто сориентироваться, какие бананы подойдут для еды в ближайшие пару дней, какие можно приготовить, а какие могут полежать недельку.Бананы можно заморозить, предварительно почистив и порезав их.Пожалуй, морозильная камера — один из самых долгосрочных способов хранения бананов в домашних условиях, поскольку плоды сохраняются свежими до полутора месяца. Всё, что нужно сделать, так это очистить бананы, затем нарезать мякоть ломтиками или кубиками, поместить в герметичный контейнер или вакуумную упаковку обязательно откачать воздух) и поместить в морозилку. Также из банановой мякоти можно сделать пюре, разложить его в формочки для льда или специальные порционные силиконовые пакеты. Такие заготовки прослужат не один день и выручат в любую минуту.Правильно подобранное место поможет гораздо дольше сохранить бананы свежими.Помимо вышеперечисленных способов хранения, существует главное правило, придерживаясь которого, можно добиться положительного результата без лишних затрат. Всё, что нужно усвоить, так это то, что оптимальная температура для сохранности банановых плодов составляет от плюс двенадцати до четырнадцати градусов. Если температура будет ниже, то плоды перестанут созревать, постепенно теряя свой вкус и аромат. Если же отметка станет выше нормы, то бананы начнут темнеть, при чём портить будет не только шкурка, а и мякоть. К сожалению, потемневшие внутри плоды употреблять в пищу категорически нельзя.Не храните бананы рядом с другими фруктами или овощами.Ко всему прочему, важно помнить о том, что бананы не любят компанию по соседству. Поэтому их лучше всего держать подальше от овощей, ягод и фруктов, особенно от яблок, груш, авокадо, моркови. Стоит также отметить тот факт, что бананы нельзя хранить в закрытых контейнерах, поскольку они начинают портиться, превращаясь в переспевшую кашицу (выделяется огромное количество крахмала и сахара), в итоге плоды становятся «тяжёлыми» для переваривания и могут вызвать несварение желудка.Испорченный банан не так уж и сложно распознать.Ни для кого не секрет, что испорченные продукты в первую очередь определяются по цвету, запаху и изменившемуся внешнему виду. Исключением не стали и бананы. Помимо неприятного запаха, на порчу плода указывают ярко выраженные чёрные пятна не только на кожуре, а и на мякоти. Ко всему прочему, чрезмерная мягкость, образование слизи и подозрительный конденсат, скапливающийся на шкурке или внутри – также говорит о том, что запущен процесс гниения. Плесень, а также «аромат» гнили или брожения – ещё пара признаков того, что пришло время избавиться от фрукта без сожаления. Такие плоды ни в коем случае нельзя употреблять в пищу, даже если они пройдут термическую обработку, нет никаких гарантий, что не прихватит желудок, или не будет отравления.