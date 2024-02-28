Секретный способ восстановления орхидеи

Орхидеи — удивительные растения! Даже если кажется, что орхидея погибла, путем простого восстановления ее можно вернуть к жизни буквально за несколько месяцев.

Даже орхидею без листьев и с полностью погибшей корневой системой реально восстановить, главное — знать несколько секретов, которые помогут добиться отличного результата.







Подготовка растения

Приготовление питательного настоя

Процесс восстановления

Удалите старый посадочный материал и обрежьте сгнившие и засохшие корни растения. Поврежденную часть ствола также необходимо обрезать.После обрезки тщательно промойте орхидею под проточной водой и протрите оставшуюся часть растения мягкой тканью.На данном этапе очень важно провести обработку, которая защитит растение от бактерий, грибка и в целом повысит иммунитет. Также важно дать растению витамины и минеральные вещества, которые будут стимулировать активный рост корневой системы и зеленой массы. Справиться с этим сможет обычный чеснок и белый рис, богатый крахмалом.Для приготовления питательного настоя измельченный зубчик чеснока и 3 ст. л. риса залейте 1 л воды и оставьте настаиваться на 12 часов. Профильтруйте питательный настой и поместите в него орхидею на 25 минут.После замачивания оставьте растение в сухом прохладном месте на сутки.Для дальнейшего восстановления орхидеи потребуется конструкция из обрезанного пластикового стаканчика с куполообразной крышкой, а также ватный диск, через который растение будет получать необходимую влагу.Оберните ствол орхидеи вытянутым ватным диском. Поместите растение в отверстие в крышке стаканчика и закрепите ватный диск на нижней части стаканчика. Данную конструкцию необходимо поместить в емкость с водой таким образом, чтобы вода касалась только ватного диска.Следите за уровнем воды и раз в 4 дня опрыскивайте растение. Результат восстановления будет стремительным. Потребуется всего полтора месяца, чтобы растение полностью вернулось к жизни, нарастило новые корни и свежие молодые листочки.Еще через 2 месяца орхидея разрастется, окрепнет и будет готова к пересадке на постоянное место.