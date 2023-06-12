Защитите растения от болезней и укрепите их

Обычная перекись водорода работает довольно слабо, а потому всем садоводам известно, что в чистом виде она не сможет защитить растения от болезней.

Однако, если приготовить раствор на основе аптечной перекиси, то она будет усилена в 100 раз! Такой раствор поднимет растениям иммунитет, и они сами будут более устойчивыми к целому ряду заболеваний.







В опрыскиватель влейте 5 л воды. Отдельно смешайте 150 гр. перекиси водорода и 1/4 ч. л. железного купороса. Перекись потемнее. Влейте её в воду в опрыскиватель. Раствор очень экономичный, но весьма сильный! Опрыскивать растения нужно сразу же после приготовления, так как «время жизни» раствора — всего 2 часа.

Раствором нужно обработать все садовые растения один раз на этапе формирования плодов или бутонизации, и/или после окончания цветения/плодоношения. Обрабатывать можно и цветы, и плодовые растения. Иммунитет растений поднимется, и они будут более устойчивыми к болезням!



