Эмоциональное безмолвие: картины, которые производят неизгладимое впечатление

Человек и его отношения с окружающим миром. Автор: Anna Taut.

Привязанность. Автор: Anna Taut.

Вызов. Автор: Anna Taut.

Слияние. Автор: Anna Taut.

Раскаяние. Автор: Anna Taut.

Отрицание. Автор: Anna Taut.

Автор: Anna Taut. Спокойствие.Автор: Anna Taut.

Сомнения. Автор: Anna Taut.

Безмолвие. Автор: Anna Taut.

Отчаяние. Автор: Anna Taut.

Переломный момент. Автор: Anna Taut.