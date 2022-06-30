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Эмоциональное безмолвие: картины, которые производят неизгладимое впечатление


Человек и его отношения с окружающим миром. Автор: Anna Taut.

Человек и его отношения с окружающим миром. Автор: Anna Taut.

 

Замысловатые позы, застывшее безмолвие, чувства, переживания, эмоции – всё это и многое другое неотъемлемая часть картин польского художника Анны Таут (Annа Тaut), которая в своих работах мастерски передала не только царящую вокруг атмосферу меланхолии и грусти, но и ловко отразила отношения человека с окружающим миром.

Привязанность. Автор: Anna Taut.

Привязанность. Автор: Anna Taut.

 
Вызов. Автор: Anna Taut.

Вызов. Автор: Anna Taut.

 
Слияние. Автор: Anna Taut.

Слияние. Автор: Anna Taut.

 
Раскаяние. Автор: Anna Taut.

Раскаяние. Автор: Anna Taut.

 
Дикий зверь. Автор: Anna Taut.

Дикий зверь. Автор: Anna Taut.

 
Отрицание. Автор: Anna Taut.

Отрицание. Автор: Anna Taut.

 

По словам автора в своём творчестве она рассказывает зрителю о людях, их состоянии и отношении к окружающему миру. Так же, для достижения нужного эффекта ей нравится сталкивать хрупкую реальность с различными формами, сюжетами и ситуациями. Ко всему прочему в живописи Анна старается найти определённые чувства, которые мастерски отражает в своих безмолвных картинах, где жесты и изогнутые в замысловатых позах тела, говорят сами за себя, выражая накопившееся внутри. Чаще всего образы, придуманные художником, рождаются спонтанно на уровне подсознания и эмоций, тем самым, оставляя пространство для воображения и размышления.
Спокойствие. Автор: Anna Taut.

Спокойствие.
Автор: Anna Taut.

 
Сомнения. Автор: Anna Taut.

Сомнения. Автор: Anna Taut.

 
Безмолвие. Автор: Anna Taut.

Безмолвие. Автор: Anna Taut.

 
Отчаяние. Автор: Anna Taut.

Отчаяние. Автор: Anna Taut.

 
Переломный момент. Автор: Anna Taut.

Переломный момент. Автор: Anna Taut.

 
Застигнутая врасплох. Автор: Anna Taut.

Застигнутая врасплох. Автор: Anna Taut.

 
Боязнь потерять себя. Автор: Anna Taut.

Боязнь потерять себя. Автор: Anna Taut.

 

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Эмоциональное безмолвие: картины, которые производят неизгладимое впечатление

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Эмоциональное безмолвие: картины, которые производят неизгладимое впечатлениеПодписаться на мой Instagram
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