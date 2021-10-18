Британские ученые утверждают, что алкоголь улучшает память

МЫ категорически не советуем вам злоупотреблять алкогольными напитками. Алкоголь — зло, которое разрушает здоровье, семью, карьеру и всякие попытки в будущем испытывать счастье без кружки пива. А теперь к делу.







Ученые из Эксетерского университета (да, друзья, это знаменитые британские ученые) опытным путем доказали, что алкоголь улучшает процесс запоминания. «Ну и дичь, — скажете вы. — Давеча вот перебрал со спиртным и совершенно ничего не помню! Как алкоголь может улучшать память?» Логичный вопрос. Но это правда. Дело в том, что алкоголь в щепки разносит антероградную память (воспоминания о событиях в процессе болезни мозга или опьянения в нашем случае) и улучшает память ретроградную (память на события, предшествующие попойке).



Ученые пригласили для эксперимента 88 человек, которые не были конкретными алкашами, но периодически прибухивали по хорошему поводу. Им выдавали карточки со словами, в которых были заменены некоторые буквы (например, frenzylk от слова frenzy, «ярость»), и наливали по рюмашке. Эксперимент показал, что люди, которые выпивали алкоголь, лучше запомнили карточки, чем те, кто пил безалкогольные напитки. На первом этапе количество выпивки, выдаваемой в одни руки, регулировалось и было небольшим.

Ради науки ученые пошли еще дальше. Им показалось, что лабораторные результаты могут быть непоказательными. Поэтому людям разрешили бухать прямо дома и столько, сколько влезет.Наутро исследователи, морщась от запаха перегара, замерили уровень алкоголя в крови испытуемых и снова проверили, что участники эксперимента запомнили. Оказалось, что страдающие от похмелья британцы продемонстрировали результаты тем лучше, чем больше выпили с вечера. Так ученые сделали вывод, что выпивка помогает лучше запомнить информацию, которая была усвоена до принятия на грудь. В среднем на одного участника пришлась доза алкоголя, эквивалентная стакану водки (слабоваты ребята оказались).Комментируя результаты исследования, ученые честно признались, что они не очень понимают, почему так происходит. Есть теория, что алкоголь каким-то образом облегчает переход информации из временной памяти в долговременную и влияет на мозг во время сна.Так что, придя домой с работы после попойки с коллегами, покажите этот пост жене/мужу и скажите, что вы просто пытались выучить важную информацию. Британские ученые плохого не посоветуют.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)