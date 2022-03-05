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20 Поразительных примеров использования шлакоблоков в декоре

20 Поразительных примеров использования шлакоблоков в декоре

Хотя шлакоблоки используются в основном для возведения стен или фундамента дома, вы можете использовать их для множества других творческих проектов. Если вы хотите украсить свой открытый внутренний дворик уникальными элементами, сделать нетривиальную мебель или возвести стеллаж, шлакоблоки позволят вам посмотреть на строительные материалы по-новому.

С большинством этих идей, использующих шлакоблок, вам не понадобится много модных инструментов и дорогих устройств. Что вам понадобится, так это решимость и 20 идей, все из которых представлены для вас ниже! Эти идеи настолько универсальны, что вы найдете проекты для дома и сада. Возможности и способы использования шлакоблоков безграничны!

Сделать яму для костра или садовую скамейку, заманчивые решения, не так ли? Они красивые и прочные, и могут добавить индустриальную атмосферу в ваше пространство, в зависимости от того, как вы их используете.

Ознакомьтесь с этими поразительными способами использования шлакоблоков дома и в саду.

Журнальный столик простой конструкции из стекла и шлакоблоков

20 Примеров использования шлакоблоков в декоре

Темный шлакоблок в качестве вазонов для суккулентов

20 Примеров использования шлакоблоков в декоре

Другой вариант тихой и нетронутой садовой грядки из шлакоблоков

20 Примеров использования шлакоблоков в декоре

Используйте шлакоблоки, чтобы создать эту простую и доступную по цене костровую чашу

20 Примеров использования шлакоблоков в декоре

Или возьмите один шлакоблок, чтобы сделать миниатюрный гриль

20 Примеров использования шлакоблоков в декоре

Шлакоблоки хорошо подходят в качестве каркаса скамейки из-за их размера, прочности и предварительно сделанных отверстий, подходящих для добавления опорных балок

20 Примеров использования шлакоблоков в декоре

Эта полка стоит вдвое дешевле и выглядит вдвое лучше, чем любая книжная полка, которую вы можете приобрести

20 Примеров использования шлакоблоков в декоре

Вечеринка в саду была бы не такой яркой без красивой барной стойки, за которой вы, как хозяин, можете практиковать свои коктейли

20 Примеров использования шлакоблоков в декоре

Если птицы и белки часто посещают ваш сад, значит, вам нужен скворечник, шлакоблок - отличный материал для постройки первого скворечника

20 Примеров использования шлакоблоков в декоре

Стена из шлакоблоков в стиле дзен

20 Примеров использования шлакоблоков в декоре

Садовая лавочка с вазонами из шлакоблоков - простое и эффектное решение

20 Примеров использования шлакоблоков в декоре

Другой вариант лавочки с местом для хранения дров

20 Примеров использования шлакоблоков в декоре

Декоративный забор из деревянного бруса и шлакоблоков, который в любой момент можно демонтировать

20 Примеров использования шлакоблоков в декоре

Создайте уникальный и стильный эстетический контраст на террасе при помощи одного шлакоблока и лампочки

20 Примеров использования шлакоблоков в декоре

Увеличьте пространство для хранения в саду, сделав полку из шлакоблоков

20 Примеров использования шлакоблоков в декоре

Окружающее освещение - это вишенка на торте любого красивого сада

20 Примеров использования шлакоблоков в декоре

Что может быть лучше, чем наслаждаться хорошей погодой в саду, отдыхая на диване из шлакоблока

20 Примеров использования шлакоблоков в декоре

Обычные цветы в горшке со временем могут наскучить, а шлакоблоки станут отличным центральным элементом для летних ужинов на открытом воздухе

20 Примеров использования шлакоблоков в декоре

Можно построить простую «ракетную печь» из шлакоблока

Решите проблему с хранением обуви в прихожей при помощи шлакоблоков

20 Примеров использования шлакоблоков в декоре

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