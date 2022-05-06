Русская Америка: как Россия потеряла целый континент

Сегодня мало кто знает, что примерно триста лет тому назад Россия имела все шансы стать единственной в мире державой, раскинувшейся на два континента. Несколько продуманных и подготовленных экспедиций принесли империи довольно обширные владения на другом конце света: Аляска, Алеутские острова, архипелаг Александра, Елизаветинская крепость на Гавайях и знаменитый калифорнийский форт Росс — серьезная заявка на дальнейшее экспансивное развитие России. Так почему же мы бросили все эти богатства?









Первая стоянка

Поселенцы прибыли

Столица Русской Америки

Форт-Росс

Начало конца

А вот кому крепость, недорого

Продажа Аляски