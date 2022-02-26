7 натуральных домашних средств для выведения пятен, которые эффективно заменят бытовую химию

Натуральные средства для выведения пятен.
Сегодня многие пытаются сделать свой быт более безопасным и отказываются от использования бытовой химии в пользу натуральных продуктов. В этом обзоре рассказ про 7 натуральных продуктов, которые помогут удалить пятна и запахи с одежды. Причём, сделают это весьма эффективно.
1. Дистиллированный белый уксус
Дистиллированный белый уксус - настоящий чудотворец при стирке. Он более дешевый, «лояльный» к ткани и безопасный для использования, чем хлорный отбеливатель или смягчители ткани. Стоит только помнить, что нужно выбирать белый уксус, а не яблочный.
Самый обычный уксус способен на чудеса.
Белый уксус является ключом к удалению желтых пятен и запаха под мышками, удалению пятен от плесени, отбеливанию и осветлению одежды. Просто нужно добавить к воде для окончательного полоскания одну чашку дистиллированного белого уксуса, после чего одежда получится мягкой и пахнущей свежестью.
Уксус также можно использовать уксус, чтобы очистить стиральную машину и удалить из нее затхлый запах.
2. Пищевая сода
Настоящая находка для хозяйки.
Та самая коробочка пищевой соды, которая у каждого есть в кухонном шкафу, является одним из лучших подарков природы для стирки (причем, очень недорогим в использовании). Это идеальный зеленый «устранитель» запаха, который поможет всей одежде в доме обрести свежий запах.
Пищевая сода также помогает повысить производительность моющих средств, смягчить ткань и уменьшить пенообразование при стирке.
3. Лимонный или лаймовый сок
Свежий или разлитый в бутылки 100% настоящий лимонный или лаймовый сок обладает естественным отбеливающим действием на ткани из-за уксусной кислоты, содержащейся в нем.
Хорош не только для чая и коктейлей.
Если использовать сок на цветной одежде, нужно не забывать быстро удалить его, прежде чем кислота приведет к необратимому обесцвечиванию. Тем не менее, лимонный и лаймовый сок можно смело использовать на белых тканях, чтобы удалить желтые пятна под мышками или пятна ржавчины.
4. Перекись водорода
Идеальное средство борьбы с пятнами.
Стоит заглянуть в домашнюю аптечку за обычной перекисью водорода. Это вещество способно стать хорошей альтернативой гораздо более жесткому хлорсодержащему отбеливателю в случае, если нужно отбеливать одежду. Перекись водорода (H2O2) представляет собой окислитель, который можно использовать в качестве отбеливателя. 3% -ый раствор, продаваемый в аптеках в качестве дезинфицирующего средства первой помощи, является лучшим выбором для стирки. Перекись водорода распадается на воду и кислород и является более экологически безопасной альтернативой хлорсодержащему отбеливателю.
Она прекрасно работает при удалении пятен под мышками, а также пятен от лака для ногтей, карри и красного вина.
5. Бура
Бура - усилит
эффект любого моющего средства.
эффект любого моющего средства.
Можно подумать, что бура — это что-то жуткое из химической лаборатории. На самом же деле, это природный минерал, состоящий из натрия, бора, кислорода и воды (а также одноименная натриевая соль борной кислоты, которую получают из этого минерала). Бура не содержит токсичных паров и безопасна для окружающей среды. Хотя стоит помнить, что она может раздражать кожу и, конечно же, ее не следует принимать внутрь.
Бура повышает производительность любого типа моющего средства при чистке одежды и удалении пятен (особенно на тканевых подгузниках), смягчает жесткую воду и помогает удалять запах. Почти все моющие средства содержат буру.
6. Тальк, кукурузный крахмал или мел
Тальк, кукурузный крахмал или мел.
Порошок талька или детская присыпка, кукурузный крахмал или простой белый мел - прекрасные природные вещества, помогающие убрать пятна от жира. А если использовать их сразу после появления пятна, эти вещества могут даже удалить его.
Нужно просто посыпать жирное пятно детской присыпкой, порошком талька, кукурузным крахмалом или же протереть эту область белым мелом. Затем нужно подождать как минимум десять минут, чтобы жир поглотился, и просто стереть порошок. В конце нужно постирать и высушить одежду обычным способом.
7. Столовая соль
Бабушки рассказывают, как использовали соль, чтобы предотвратить расползание пятна краски по ткани. К сожалению, соль не будет работать подобным образом на сегодняшних тканях и красках. Но простая, обычная столовая соль работает при стирке как мягкий абразивный элемент для удаления пятен ржавчины и красного вина и для поглощения пятен от жидкости.
Соль против пятен.
Если на брюки пролилось красное вино, нужно щедро посыпать его поваренной солью. Можно использовать самую дешевую соль, которая найдется в магазине. Соль должна поглотить жидкость, а затем нужно ее стряхнуть перед тем как стирать вещь. Стоит помнить, что если не постирать вещь, соль может оставить белые пятна на ткани.
Если пятна или остатки пригоревшей еды образовались на дне сковородки, соль хорошо работает как нежный абразив. Нужно слегка смочить горсть соли и протереть сковородку (затем нужно протереть ее чистой влажной тканью).
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