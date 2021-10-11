11 способов использовать чайные пакетики в быту, а для не только для заварки

1. Долой отеки и темные круги вокруг глаз

Положите холодные пакетики на глаза и расслабьтесь. /Фото: mybeautygym.com

2. Освежите свои ковры

Удалить загрязнения и запах с ковра поможет чай. /Фото: m.media-amazon.com

3. Грязная посуда – не беда

После использования чайных пакетиков смыть жир с посуды очень легко. /Фото: cdn.pixabay.com

4. Деревянные полы и мебель будут сверкать

Деревянные полы заблестят, отведав чая. /Фото: огнебиозащита.com

5. Чайная ванна, снимающая усталость

Чудесная чайная ванна снимет напряжение. /Фото: amunaayurvedaretreat.com

6. Раз, два, три – огонь, гори

Разжигать огонь теперь легко. /Фото: holbeton.devon.sch.uk

7. Скажем «нет» неприятным запахам

Если из холодильника пахнет, положите в него старый чайный пакетик. /Фото: hypios-ci.com

8. Волосы будут довольны

Пропитав волосы крепким чаем можно придать им блеск. /Фото: sc02.alicdn.com

9. Лучшие ароматизаторы для вашего дома

Из чайных пакетиков получатся отличные ароматизаторы. /Фото: cdn.pixabay.com

10. Солнечные ожоги: чай обязательно поможет

Чай уменьшит боль от солнечных ожогов. /Фото: media.allure.com

11. Питание для сухой кожи

Сухая кожа: используйте чай. /Фото: onecountry.com