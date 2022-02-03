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Частная жизнь царской семьи

Император Николай II был образцовым семьянином. Все свое свободное время он старался проводить в домашнем кругу – с женой Александрой Федоровной и детьми – сыном Алексеем и дочерями – Ольгой, Татьяной, Марией, Анастасией.

Частная жизнь царской семьи


Николай II проводил досуг в семейном кругу, много занимался с детьми, читал им художественную литературу и исторические сочинения. И конечно не забывал о любимых профессиональными военными занятиях – спорте и охоте.

Частная жизнь царской семьи

Частная жизнь царской семьи

Частная жизнь царской семьи

Семья Романовых.

Частная жизнь царской семьи

Николай II с детьми.

Частная жизнь царской семьи

Дети Романовых: Анастасия, Ольга, Татьяна, Мария и Алексей.

Частная жизнь царской семьи

Император Николай II и дети.

Частная жизнь царской семьи

Императрица Александра Федоровна и цесаревич.

Частная жизнь царской семьи

Великие княжны Ольга и Татьяна 1904 г.

Частная жизнь царской семьи

Великие княжны Татьяна (слева) и Ольга с Анной Вырубовой во время летнего путешествия в Финляндию 1908 год.

Частная жизнь царской семьи

Великие Княжны Мария и Ольга Николаевны.

Частная жизнь царской семьи

Великая Княжна Ольга и Павел Воронов, в которого Ольга была влюблена. 1912 год.

Частная жизнь царской семьи

Княжна Ольга, читающая на берегу залива.

Частная жизнь царской семьи

Император Николай II на теннисном корте.

Частная жизнь царской семьи

Великие княжны Татьяна и Ольга.

Частная жизнь царской семьи

Николай II с теннисной ракеткой.

Частная жизнь царской семьи

Николай II и Великая княжна Татьяна.

Частная жизнь царской семьи

Группа игроков.

Частная жизнь царской семьи

Великие княжны Мария и Анастасия.

Частная жизнь царской семьи

Николай II с дочерями и сестрой Ольгой (третья слева), офицер и придворная дама с лыжами.

Частная жизнь царской семьи

Отец и сын в казачьей форме.

Балкон Александровского дворца. Император в форме лейб-гвардии казачьего Его Величества полка.

Частная жизнь царской семьи

Сиреневый кабинет Императрицы в Александровском дворце. Дети семьи Романовых.

Частная жизнь царской семьи

Великая княжна Анастасия в спальне родителей. Царское Село, Александровский дворец.

Частная жизнь царской семьи

Великие Княжны Анастасия и Мария.

Частная жизнь царской семьи

Император Николай II и дети.

Частная жизнь царской семьи

Николай II и кн. Ольга, Татьяна, Мария в каноэ на канале.

Частная жизнь царской семьи

Николай II и княжны на Крестовом канале, плывут в сторону Екатерининского дворца.

Частная жизнь царской семьи

Великая княжна Татьяна.

Частная жизнь царской семьи

Николай II на теннисном корте.

Частная жизнь царской семьи

Великая княжна Татьяна.

Частная жизнь царской семьи

Царская семья в Ливадии.

Частная жизнь царской семьи

Великие княжны в Ливадии.

Частная жизнь царской семьи

Николай II и цесаревич Алексей на берегу Днепра, Окрестности Могилёва. 1916 г.

Частная жизнь царской семьи

Великие княжны на корабле.

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