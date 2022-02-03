Частная жизнь царской семьи

Император Николай II был образцовым семьянином. Все свое свободное время он старался проводить в домашнем кругу – с женой Александрой Федоровной и детьми – сыном Алексеем и дочерями – Ольгой, Татьяной, Марией, Анастасией.









Николай II проводил досуг в семейном кругу, много занимался с детьми, читал им художественную литературу и исторические сочинения. И конечно не забывал о любимых профессиональными военными занятиях – спорте и охоте.















Семья Романовых.







Николай II с детьми.







Дети Романовых: Анастасия, Ольга, Татьяна, Мария и Алексей.







Император Николай II и дети.







Императрица Александра Федоровна и цесаревич.







Великие княжны Ольга и Татьяна 1904 г.







Великие княжны Татьяна (слева) и Ольга с Анной Вырубовой во время летнего путешествия в Финляндию 1908 год.







Великие Княжны Мария и Ольга Николаевны.







Великая Княжна Ольга и Павел Воронов, в которого Ольга была влюблена. 1912 год.







Княжна Ольга, читающая на берегу залива.







Император Николай II на теннисном корте.







Великие княжны Татьяна и Ольга.







Николай II с теннисной ракеткой.







Николай II и Великая княжна Татьяна.







Группа игроков.







Великие княжны Мария и Анастасия.







Николай II с дочерями и сестрой Ольгой (третья слева), офицер и придворная дама с лыжами.







Отец и сын в казачьей форме.

Балкон Александровского дворца. Император в форме лейб-гвардии казачьего Его Величества полка.Сиреневый кабинет Императрицы в Александровском дворце. Дети семьи Романовых.Великая княжна Анастасия в спальне родителей. Царское Село, Александровский дворец.Великие Княжны Анастасия и Мария.Император Николай II и дети.Николай II и кн. Ольга, Татьяна, Мария в каноэ на канале.Николай II и княжны на Крестовом канале, плывут в сторону Екатерининского дворца.Великая княжна Татьяна.Николай II на теннисном корте.Великая княжна Татьяна.Царская семья в Ливадии.Великие княжны в Ливадии.Николай II и цесаревич Алексей на берегу Днепра, Окрестности Могилёва. 1916 г.Великие княжны на корабле.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)