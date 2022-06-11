Как удвоить урожай томатов и других овощей без химии

Со временем почва на участке истощается, и если ее не удобрять, то на хороший урожай рассчитывать не приходится. При этом использовать химические средства в собственном огороде не хочется. Выход есть! Удвоить урожай томатов и других овощных культур можно при помощи натуральных подкормок.







Подкормка дрожжами станет отличным бюджетным решением. Благодаря ей томаты пойдут в рост, окрепнут и дадут много завязи, а плоды будут более крупными.







Разводим пакетик сухих дрожжей в воде с небольшим количеством сахара и даем дрожжам полностью раствориться. Затем разбавляем раствор водой с таким расчетом, чтобы на 1 литр жидкости приходилось 10 г сухих дрожжей.







Выливаем немного жидкости под каждый куст. Важно помнить, что такую подкормку можно делать не чаще 1-2 раз в месяц. Она отлично подойдет не только для томатов и других овощных культур, но и для цветов.







Это вовсе не означает, что в промежутках почва останется без подпитки. Отличным природным стимулятором станут жидкие органические удобрения. Разводить его для полива следует по инструкции.







При нехватке кальция легко потерять часть урожая. Помимо того, что плоды будут мелкими и немногочисленными, велик риск образования гнили. Особенно чувствительными к недостатку кальция являются томаты и перец.

Избежать проблемы можно при помощи обычной яичной скорлупы. Сухую скорлупу достаточно измельчить при помощи блендера, а затем рассыпать получившуюся крошку под кустами. Кальций в таком случае будет легко усваиваться растениями, и они отблагодарят хорошим урожаем.Вот так, чередуя и совмещая, можно достичь заветной цели и обеспечить себя собственными овощами без химии.