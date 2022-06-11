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Как удвоить урожай томатов и других овощей без химии

Со временем почва на участке истощается, и если ее не удобрять, то на хороший урожай рассчитывать не приходится. При этом использовать химические средства в собственном огороде не хочется. Выход есть!  Удвоить урожай томатов и других овощных культур можно при помощи натуральных подкормок.

Как удвоить урожай томатов и других овощей без химии

Подкормка дрожжами станет отличным бюджетным решением. Благодаря ей томаты пойдут в рост, окрепнут и дадут много завязи, а плоды будут более крупными.

Как удвоить урожай томатов и других овощей без химии

Разводим пакетик сухих дрожжей в воде с небольшим количеством сахара и даем дрожжам полностью раствориться. Затем разбавляем раствор водой с таким расчетом, чтобы на 1 литр жидкости приходилось 10 г сухих дрожжей.

Как удвоить урожай томатов и других овощей без химии

Выливаем немного жидкости под каждый куст. Важно помнить, что такую подкормку можно делать не чаще 1-2 раз в месяц. Она отлично подойдет не только для томатов и других овощных культур, но и для цветов.

Как удвоить урожай томатов и других овощей без химии

Это вовсе не означает, что в промежутках почва останется без подпитки. Отличным природным стимулятором станут жидкие органические удобрения. Разводить его для полива следует по инструкции.

Как удвоить урожай томатов и других овощей без химии

При нехватке кальция легко потерять часть урожая. Помимо того, что плоды будут мелкими и немногочисленными, велик риск образования гнили. Особенно чувствительными к недостатку кальция являются томаты и перец.


Избежать проблемы можно при помощи обычной яичной скорлупы. Сухую скорлупу достаточно измельчить при помощи блендера, а затем рассыпать получившуюся крошку под кустами. Кальций в таком случае будет легко усваиваться растениями, и они отблагодарят хорошим урожаем.
Вот так, чередуя и совмещая, можно достичь заветной цели и обеспечить себя собственными овощами без химии.
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