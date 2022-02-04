10 «дьявольских» вещей, которые могут храниться в закрытых архивах Ватикана

Ватикан./ Фото: webturizm.ru
Секретные архивы Ватикана, которые были основаны ещё в 1611 году Папой Павлом V, являются сверхбезопасным хранилищем для самых старинных и ценных документов Церкви. Доступ к архивам всегда был ограничен, даже сегодня внутрь допускаются только официальные лица Ватикана и ученые
Причем в архив Ватикана можно попасть только с рекомендательным письмом, и пускают туда всего пару человек в год. Более того, ученым необходимо точно указать, какие документы им нужны… И это при том, они даже не знают точно, что находится внутри архивов. И такая ситуация вызывает множество кривотолков. Сегодня существует, как минимум 10 теорий о том, что скрывает Ватикан в своих архивах
1. Коллекция порно
Крупнейшая в мире коллекция порно./ Фото: karafil.com
Копенгагенский музей эротики утверждает, что Ватикан имеет самую большую коллекцию порно в мире. Другие известные личности, в том числе Уильям Ф. Бакли-младший и академик Камилла Палья, подтверждают то же самое. Как бы это ни звучало правдоподобно, в подобных слухах, по-видимому, мало правды. По крайней мере, Институт Кинси не обнаружил никакой «клубнички», когда его ученые изучали архивы Ватикана на микрофильмах.
Другие считают, что Ватикан вряд ли сделал бы копии всех своих материалов. И, что еще более маловероятно, дал бы доступ к ним Институту Кинси. В любом случае, ряд других очевидцев утверждают, что видели тысячи эротических томов. Так или иначе, в Ватикане существует давняя традиция эротического «искусства».
В XVI веке, к примеру, одному из учеников Рафаэля, Джулио Романо, было поручено украсить ванную комнату кардинала Биббиена серией из 16 фресок, каждая из которых изображала уникальную сексуальную позу в подробностях. Естественно, копии этих картин просочились «наружу» и появились в книге под названием «Позы Аретино».
2. Родословная Иисуса
Информация о родословной Иисуса скрыта в архивах Ватикана./ Фото: opakyl.ru
Идея о том, что Иисус был женат, и у него были дети, стала распространенной благодаря Дэну Брауну, и не без оснований. Практически ничего не известно о жизни Христа между его детством и периодом, когда ему перевалило за 30 лет, всего за несколько лет до его распятия. Естественно, возможно, что он завел семью за это время, и это вызывает вопросы о родословной. По мнению некоторых теоретиков, конкретные детали его родословной скрыты в архивах Ватикана.
В конце концов, если кто-то из живых ныне оказался прямым потомком Иисуса Христа (и, следовательно, Бога), последствия для Церкви были бы огромными. По крайней мере, Папа был бы бесполезен. Это неотразимая теория, но на самом деле все не так просто. Какую бы информацию Ватикан ни имел о ранних потомках Христа, их было бы слишком много (с каждым поколением в течение 2 тысячелетий родословная постоянно «разветвлялась» бы), чтобы проследить за ними до нынешних дней.
3. Евангелие Мира
Евангелие Мира от ессеев./ Фото: change.org
На полке закрытой части архивов в 1923 году академик и епископ Эдмонд Бордо Секели нашел древнюю арамейскую рукопись. Она, по его словам, содержала учение ессеев - иудейской мистической секты, которая жила полностью отрезанной от общества. Ессеи упоминались несколькими древними историками, в том числе Фило, Плинием и Иосифом и были известны своим «коммунистическим» стилем жизни.
Но интересно то, что полное отсутствие упоминания о них в Новом Завете, заставило некоторых поверить, что они на самом деле были теми, кто написал его, и что сам Иисус был ессеем. Есть много параллелей между двумя группами, чтобы поддержать подобную теорию, включая важность крещения и пророчеств, а также общий акцент на благотворительность и добрую волю.
Ессеи также проявляли отвращение к человеческим жертвам в стиле Ветхого Завета, предпочитая вместо этого приносить в жертву овощи. Этот последний момент представлял особый интерес для Секели, который утверждал, что ессеи были вегетарианцами по приказу Христа. К сожалению, никто еще не видел рукопись.
Сомнительно также, что и Секели тоже видел ее, так как нет никаких записей о его визите в Архивы. Кроме того, учитывая, что ученый был довольно радикальным вегетарианским активистом, большинство думает, что он сделал все возможное, чтобы придать своим убеждениям «божественности».
4. «Le Dragon Rouge»
Великий Гримуар./ Фото: howldb.com
Великий Гримуар является одним из немногих предметов в этом списке, который, как известно, действительно существует, хотя кто его написал, и когда это случилось, неизвестно. Возможно, он был обнаружен в гробнице царя Соломона в 1750 году, или, возможно, был написан намного позже. В любом случае, гримуар, как говорят, содержит ритуал для вызова Люцифуга Рофокале, премьер-министра Ада, а также других обитателей подземного мира.
По-видимому, призывающий также должен отказаться от своей души в этом процессе, о котором оккультист XIX века Э. Э. Уэйт сказал, что только «опасный маньяк или безответственный преступник сможет провести его». Гримуары распространялись на протяжении всей истории, но ни один из них не обладал столь широкими знаниями по призыву, как данный, который считался «самым жестоким в мире». Французский перевод гримуара «Le Dragon Rouge» добрался до Карибского моря, где он, как говорят, все еще используется.
5. «Тайны Фатимы»
«Три тайны Фатимы»./ Фото: gloria.tv
В 1917 году трое детей-пастухов из Фатимы, Португалия имели 3 пророческих видения Девы Марии. Известные как «Три тайны Фатимы», первый и второй касались природы Ада и возникновения коммунистической России. Дева утверждала, что если ее призывы не будут услышаны, то неизбежны войны, голод, преследования и распространение «ошибок России» во всем мире.
Эти первые два секрета были опубликованы в 1941 году, однако о тайне третьего молчали. Известно, что он был запечатан в конверте и передан епископу Лейрии, который положил его, нераскрытым, в Ватиканские секретные архивы. В 1959 году конверт был доставлен Папе Иоанну XXIII; однако, после некоторого обсуждения, он решил не заглядывать внутрь.
Только в 1965 году кто-то действительно прочитал пророчество, и даже тогда Папа Павел VI отказался обнародовать его. Папа Иоанн Павел II также прочел его после покушения на него в 1981 году, но аналогично продолжал пророчество в секрете. Однако он немедленно посвятил Землю Непорочному Сердцу Марии, возможно, намекая на серьезность его содержания.
Наконец, в 2000 году Иоанн Павел II рассказал: в пророчестве утверждается, что должна случиться апокалиптическая битва между добром и злом, а Папа был бы центральной фигурой этой битвы. Теперь описание видения португальского ребенка можно прочесть в Интернете, но некоторые отказываются верить, что оно полное. Даже Папа Бенедикт XVI в 2010 году предположил, что реальная «Третья тайна Фатимы» еще не раскрыта (хотя Ватикан отрицает это).
6. Внеземные артефакты
Ватикан скрывает внеземные артефакты./ Фото: dotamaps.ru
Хотя Ватикан, возможно, сосредоточен на прошлом, но на самом деле он является вполне прогрессивным, по крайней мере, что касается науки и техники. В частности, Ватикан допускает возможность внеземной жизни, проводит конференции по астробиологии и использует Ватиканскую обсерваторию, чтобы найти планеты, подобные Земле. Предположительно, Церковь знала о чуждых цивилизациях на протяжении веков.
Задолго до инцидента в Розуэлле она, как утверждают некоторые люди, собирала останки НЛО и артефакты, а также технические документы для создания «чужого» оружия. Хотя есть довольно много доказательств, подтверждающих эту претензию, цель Архивов Ватикана уже давно заключается в том, чтобы скрыть знания, к которым мир не готов. К примеру, это прекрасно видно по скрытию «Третей тайны Фатимы».
Кроме того, согласно теории внеземного сокрытия, Архивы - это не единственное хранилище знаний подобного рода. Предположительно, Великая пирамида в Гизе служила по существу той же самой функции, скрывая чужие артефакты и потрясающие откровения от людей древнего мира. Это, как утверждают теоретики, и является причиной того, что Наполеон и Гитлер направились к пирамидам, проведя некоторое время в Ватикане.
7. Хроновизор
«Фотография Христа»./ Фото: sketchit.ru
Отец Пеллегрино Эрнетти, который умер в 1992 году, утверждал, что видел, как древний римский сенатор Цицерон выступил с речью в 63 году до нашей эры. И это было не единственное, что он видел. Он и его команда, как утверждал Эрнетти, видели Наполеона и его речи, а также Иисуса на Тайной Вечере и даже распятие. Используя устройство под названием «хроновизор», они могли просматривать любое историческое событие, которое они хотели, - точно так же, как если бы они смотрели телевизор.
По словам Эрнетти, устройство было разработано совместно с ведущими учеными Энрико Ферми (который разработал первый ядерный реактор) и Вернером фон Брауном (первые космические ракеты), и могло не только показывать, но и записывать изображения. В 1972 году в итальянском журнале La Domenica del Corriere появилась «фотография Христа». Также Эрнетти выпустил стенограмму потерянной пьесы Thyestes Квинта Энния на оригинальной латыни. Естественно, были сомнения.
Текст пьесы вряд ли можно было проверить, а «фотография Христа» была сделана с открытки с гипсовым распятием. Но фотография не имела никакого отношения к Эрнетти, и он, конечно, никогда не утверждал, что она является реальной. Созданный им хроновизор не был способен показывать детали крупным планом, как это было на фотографии. Реальные доказательства, говорит друг Эрнетти Франсуа Брюне, были уничтожены, когда Папа Пий XII и Бенито Муссолини решили, что это создает угрозу для общества.
Они особенно боялись, что это означает конец всем секретам, будь то политическим, экономическим, военным или религиозным, не говоря уже о личных тайнах. Эрнетти закрыл проект «Хроновизор» и якобы демонтировал устройство. Однако, как признает сам Брюне, вполне возможно, что Ватикан все еще использует оригинал устройства.
8. «Дым Сатаны в храме Бога»
Габриэле Аморт./ Фото: charybary.ru
Будучи старшим экзорцистом Ватикана, отец Габриэле Аморт знал, как распознать демонов. До своей смерти в 2016 году он провел буквально десятки тысяч ритуалов экзорцизма (по образу ритуала 1614 года Папы Павла V) и часто говорил с Дьяволом. «Сатана - это чистый дух, - сказал он режиссеру фильма «Экзорцист» Уильяму Фридкину, - хотя иногда он появляется как бушующее животное».
Поэтому в 2010 году всех шокировало, когда Аморт заявил, что Сатана скрывался в Ватикане. Причем, он вовсе не говорил образно. По мнению Аморта, скандалы и коррупция, охватившие Церковь в последнее время, вызваны Дьяволом. Даже Папа Павел VI сказал что-то подобное в 1972 году, сожалея, что «дым Сатаны откуда-то проник в храм Бога».
9. Иисус не был распят...
Доказательство того, что Иисус не был распят./ Фото: scoop.it
История распятия Христа лежит в основе католической доктрины. Если убрать эту историю, то останется просто «куча» бессмысленных символов. Однако, по словам Майкла Байджента, ничего подобного не происходило, по крайней мере, это было не так, как сказано в Библии. В отличие от некоторых, Байджент не отрицает, что Иисус когда-либо существовал.
Более того, он считает, что пророк, вероятно, жил еще долго после его предполагаемой смерти в 33 году нашей эры. Предположительно, Иисус избежал казни, заключив сделку с Понтием Пилатом - человеком, который приговорил его к смерти. В интересах Рима было сохранить Иисуса живым, поскольку он поручил своим последователям платить налог.
Лучшим решением для всех была подделка распятия. Конечно, у Байджента нет никаких доказательств, но психолог говорит, что они существуют. Предположительно, важный документ был обнаружен французским священником Беренджером Соньером в его церкви в Ренн-ле-Шато. Вскоре после этого документы исчезли, а Соньер внезапно стал очень богатым. Байджент предполагает, что Ватикан выкупил у Соньера документ, а также оплатил молчание священника.
10. Папа Пий XII помогал Гитлеру
Доказательства того, что Папа Пий XII помогал Гитлеру./ Фото: celebrityrave.com
Папа Пий XII обычно упоминается как «Гитлеровский Папа» за то, что поддерживал нацистов. Хотя он никогда открыто не осуждал их, Ватикан утверждает, что Папа всегда был против нацизма. По словам Ватикана, Пий XII распространял брошюры в Германии, осуждающие нацизм с христианской точки зрения, а также спас более 800 000 евреев от истребления в Восточной Европе. Якобы его встречи с германским руководством ничуть не касались сотрудничества с Гитлером.
В любом случае, с нацистской точки зрения, Пий XII, как говорят, был «врагом, любящим евреев», которого немцы хотели похитить и посадить в тюрьму в Лихтенштейне. Но правда ли все это или это просто фальшивый образ Папы Пия XII, который хотела создать церковь. Факт заключается в том, что Ватикан до сих пор отказался опубликовать важные документы о своей деятельности в эпоху Холокоста, а выжившие очевидцы утверждают, что Папа определенно помог Гитлеру в его восхождении к власти.
Джон Корнуэлл, уважаемый академик и католик, является одним из людей, которые утверждают последнее. Хотя изначально он надеялся найти свидетельства, доказывающие «невиновность» Папы (это была единственная причина, по которой ему было разрешено просматривать документы), он вместо этого нашел подтверждение обвинений. Папа не только ненавидел евреев, ассоциируя их с грязью и отказываясь помогать им, но также сознательно подрывал католическое сопротивление Гитлеру.
Он также был против чернокожих, называя их насильниками и детонасильниками, несмотря на доказательства обратного. Очевидно, что Пий XII имел много общего с Гитлером - не в последнюю очередь из-за его идеологической приверженности к абсолютной власти и самодержавному контролю. А хуже всего то, как говорит Корнуэлл, что Пий XII отказался высказываться против нацизма даже после начала Холокоста.
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