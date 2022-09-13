Бордели-лупанарии, древние граффити и другие факты из жизни города Помпеи

Интереснейшие факты о древнем городе Помпеи.
После извержения Везувия 24 августа 79 года весь город Помпеи в заливе Неаполя оказался погребёным под слоем вулканического пепла и забыт до середины XVIII века. На сегодняшний день город Помпеи является одним из самых знаковых мест археологических раскопок, ведь когда вулканический газ и пепел погребли под собой целый город, он оказался "законсервированным" на тысячи лет.
1. Бордели Помпей
Лупанарии - одно из самых популярных заведений в Помпеях.
Во время раскопок в Помпеях обнаружили примерно 25 зданий, где практиковалась проституция. Большинство из этих мест состояли из одной комнаты и были известны как "лупанарии" ( "Лупа" в переводе с латыни означает "волчица", а на сленге обозначает проститутку). Обычно лупанарий был двухэтажным с пятью комнатами на каждом из этажей.
Археологи считают, что это здание функционировало в качестве аналога борделя с самого начала. Интерьер был оформлен эротическими картинами, которые должны были стимулировать воображение клиентов. На основании данных исследований имен проституток оказалось, что большинство из них были либо гречанками, либо восточного происхождения. Считается, что они были рабынями, а плата за услуги была относительно небольшой - всего нескольких стаканов вина.
2. Граффити и настенные рисунки
Граффити и настенные рисунки.
В Помпеях сохранилось большое количество граффити и настенной живописи, которые предоставляют современным ученым редкую возможность узнать мысли древнеримского общества. Характер этих надписей довольно обширен и среди них зачастую встречаются надписи, похожие на современные: "Твоя беременность мне безразлична, Сальвилла, мне глубоко наплевать на нее", "Если вы собираетесь бороться, лучше сразу бегите отсюда" (Надпись на стене таверны), "Гладиаторская труппа Авла Суеттиуса Сертуса будет сражаться в Помпеях 31 мая. Обещаем охотничий азарт и тенты от солнца" (Реклама), "Стена, я поражен, как ты до сих пор не упала от всей писанины на тебе" (Подобная надпись была найдена на четырех различных стенах) и проч. Зачастую надписи также выставляли в негативном свете кандидатов в городские власти: "Мелкие воры просят вас избрать Ватия в качестве члена городского магистрата".
3. Ранние профессии
Ранние профессии.
Хотя Помпеи традиционно считаются римским городом, археологи имеют веские основания полагать, что этот город ранее был греческим. Самые старые архитектурные остатки города, датируемые 6 веком до н.э., представляют собой фрагменты греческих дорических храмов. Это полностью согласуется с тем фактом, что в шестом веке до нашей эры в прибрежной зоне, где расположены Помпеи, были несколько греческих поселений. Помпеи стали частью римского мира несколько веков спустя.
Сегодня были найдены свидетельства оккупации города, а руины зданий свидетельствуют о том, что здания в городе изначально строили греки. Тем не менее, первоначальные поселенцы, кем бы они ни были, не понимали, что земля, на которой они поселились, была образована в результате предыдущего извержения Везувия.
4. Предупреждения об извержении
Предупреждения об извержении.
Большинство современных людей слышали о разрушительном извержении, которое похоронило Помпеи, но менее известным является тот факт, что в Помпеях неоднократно звучали предупреждения о катастрофе, которая может произойти. В 62 г. н.э. Помпеи были частично разрушены в результате землетрясения. Его жители не знали причину этого, но современные ученые утверждают: землетрясение стало результатом того, что магма начала двигаться вверх... к горе Везувий. В течение многих лет до извержения Помпеи столкнулись с рядом незначительных землетрясений.. Все указывало на то, что Везувий собирается проснуться.
5. Описания очевидцев
Описания Плия Младшего.
Плиний Младший стал свидетелем извержения с безопасного расстояния и записал то, что он увидел, оставив для современных ученых бесценные "факты из первых рук" об извержении, которое похоронило Помпеи. Плиний жил в Мизенуме, городе, расположенном на берегу Неаполитанского залива на противоположной стороне от Помпей. Согласно его записям, облако странной формы зависло над Помпеями еще с раннего утра 24 августа 79 года.
Плиний описал облако, как похожее на красивый зонтик или сосну, с длинной вертикальной линией и плоской верхушкой. Его рассказ утверждает, что Плиний почувствовал ряд землетрясений в течение ночи, а на рассвете 25 августа он покинул виллу, где он жил, в страхе, что она может быть разрушена. Он также увидел "море, которое уходит вдаль от береговой линии в результате другого мощного землетрясения, после чего рыбы и другие морские обитатели оказались на голом песке".
6. Сила извержения
Сила извержения
Хорошо известным является тот факт, что извержение вулкана Везувий, которое разрушило город Помпеи, было катастрофически сильным, но насколько же оно было сильным? Современные ученые предполагают, что оно было в 500 раз более сильным и разрушительным , чем взрыв атомной бомбы, сброшенной на город Хиросима.
7. Жертвы
Жертвы ужасного извержения.
При раскопках Помпей было найдено от 1000 до 1500 трупов. Поскольку самые ранние раскопки были плохо задокументированы, эта цифра не является конкретной. Если при этом добавить "неучтенные тела", а также те, которые еще не были раскопаны, то число предполагаемых жертв возрастает примерно до 2500. При этом, совершенно неизвестно число людей, которые бежали во время извержения. Т.е., сегодня ни один историк не может сказать, сколько же на самом деле жило людей в Помпеях.
8. Последствия извержения
Последствия извержения.
Благодаря последним геологическим исследованиям известно то, что случилось после того, как Везувий проснулся 24 августа 79 года. Густое облако вулканического пепла накрыло Помпеи. По мере дальнейшего падения пепла и вулканических пород на город, некоторые из зданий и сооружений начали обваливаться под весом вулканического материала. Слой золы составлял на этот момент около 2,8 метров. При этом происходили постоянные сейсмические толчки. 25 августа (возможно, около 7:30 утра) поток магмы достиг Помпей, уничтожив виллы за пределами городской стены.
Вторая волна вулканического горячего газа и камней, которая двигалась со скоростью 100 километров в час, достигла Помпей некоторое время спустя, разрушив городские стены и убив каждое живое существо в городе. Последовало еще несколько волн. К тому времени все было кончено для жителей города: Помпеи были погребены под 5-метровым слоем вулканического материала.
9. Случайное повторное открытие Помпей
Открытие Помпей археологами.
Помпеи были заново найдены случайно в 1594 году во время рытья канала для воды. По чистой случайности, рабочие обнаружили фрески на стенах и надписи с названием города. В то время название "Помпеи" было истолковано, как ссылка на Помпея Великого, известного римского военачальника, который жил в первом веке до нашей эры. В результате этой ошибки останки города были изначально неверно истолкованы как фрагменты большой виллы, которая (предположительно) принадлежала Помпею Великому.
10. Гипсовые слепки
Археологи за работой.
Когда итальянский археолог Джузеппе Фиорелли взял под свой контроль раскопки в Помпеях в 1863 году, он заметил, что регулярно встречаются пустоты в слоях вулканического пепла. Размер и форма этих пустот соответствовали размеру и форме человеческих тел. Именно тогда он понял, что эти пустоты являются результатом наличия человеческих тел, которые разложились в слое пепла и вулканического материала.
Фиорелли к 1870 году разработал метод, который позволил ему восстановить форму мертвых тел путем введения гипса в эти полости в окаменелом пепле. Позднее этот метод был улучшен благодаря использованию прозрачного стекловолокна вместо гипса. Сегодня сотни муляжей можно увидеть как на развалинах Помпей, так и в Археологическом музее Неаполя.
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