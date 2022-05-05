10 таинственных древних татуировок

Невероятно древние и таинственные.
Татуировки являются одной из самых древних форм боди-арта. Но поскольку татуировки наносят на кожу человека, которая очень быстро сгнивает после его смерти, сохранились лишь очень редкие примеры этого искусства, датируемые древними временами.
10. Жрица Хатхор
Такое вот изображение.
Во время исследования древнего поселения на Ниле Дейр эль-Медина археологи обнаружили 3000-летнюю мумию с замысловатой татуировкой. Передовые технологии визуализации выявили 30 отдельных тату, нанесенных на спину, шею, руки и плечи мумии. В основном это были изображения глаз, змей, цветков лотоса и коров. Многие из тату связаны с богиней Хатхор, что и привело к тому, что мумию прозвали «жрицей Хатхор». Данная мумия является старейшим примером египетских татуировок в виде изображений. Ранее египтяне наносили на тело знаки в нубийском стиле - точки и линии, которые складывались в абстрактные геометрические узоры.
9. Филиппинские огненные мумии
Ужасающие мумии.
Мумии из пещер вокруг Кабаяна, Филиппины были в буквальном смысле поджарены. Археологи считают, что мумии принадлежат племени ибалои и датируются 1200-1500 годами, поскольку традиция копчения трупов на открытом огне исчезла во время испанской колонизации. Эксперты подозревают, что подобным образом хоронили вождей племен. Многие мумии покрыты татуировками в виде геометрических конструкций и животных, таких как ящерицы, змеи, скорпионы и многоножки. В некоторых случаях встречаются круговые татуировки вокруг запястья, которые могут символизировать солнечные диски. Другие тату похожи скорее на зигзагообразные узоры.
8. Заспиртованные тату из польской тюрьмы
Любопытный рисунок.
В 19 веке польские власти начали срезать татуировки из умерших осужденных и каталогизировать их. Изначально это делалось, чтобы установить принадлежность погибших к бандитским группировкам. Сегодня в Департаменте судебной медицины Ягеллонского университета в Кракове находится жуткая коллекция из 60 образцов тату на коже людей, которые хранятся в стеклянных банках, заполненных формальдегидом. Татуировки были строго запрещены в польских тюрьмах. Тем не менее, заключенные делали их с помощью бритвенных лезвий, стекол и проволоки. Чернила же для тату делали из пепла сожженных резины, пробок и стержней свинцовых карандашей, смешанного с водой, мочой, мылом или жиром. Эти татуировки имели сложный уровень символизма, точный характер которого был известен только преступному миру тех лет.
7. Интимный секрет
Что это может быть.
В 2014 году археологи обнаружили татуировку имени человека на внутренней стороне бедра более чем 1300-летней суданской мумии. На ноге женщины были изображены древнегреческие символы «M-I-X-A-N-A», что переводится как «Михаил». Эксперты полагают, что в данном случае речь идет не о любовнике, а о защитном символе архангела Михаила. Ранее символ архангела находили на каменных плитах и в церквях, но никогда он не встречался на плоти. Исследователи использовали компьютерную томографию и инфракрасные технологии, чтобы исследовать мумию. Это оказалась 20 – 35-летняя женщина, погребенная в постельном белье и укутанная шерстяной тканью. В отличие от традиционных египетских мумий, она мумифицировалась из-за местного крайне сухого климата. Тату на внутренней стороне бедра указывает на то, что она была частью христианской общины, живущей возле Нила.
6. Мумии Килакитсок
Татуировки были на лицах.
В 1972 году охотники обнаружили группу мумий в районе Килакитсок - заброшенного поселения инуитов в Гренландии. Группа, относящаяся к культуре туле середины XV века, состояла из двухлетнего мальчика и шести женщин. Холодный и сухой климат прекрасно сохранил остатки, которые были уложены друг на друга между слоями меха животного. Двухлетний малыш страдал от синдрома Дауна, а одна из пожилых женщин был глухой, слепой и страдала от злокачественной опухоли. Что интересно и жутко, ученые установили, что ребенок был похоронен заживо. Инфракрасный анализ показал, что пять из шести женщин Килакитсок имели татуировки на их лицах (на лбу, щеках и подбородке).
5. Терапевтические татуировки
Существовали и такие тату.
Татуировки на 1000-летней андской мумии, обнаруженной в песках вокруг стоянки культуры чирибайя на юге Перу, могут представлять собой акупунктурные точки. На мумии были найдены два различных типа татуировок - декоративные с изображениями животных и символические. Абстрактные татуировки, возможно, имели ритуальную, защитную или даже лечебную функцию. Для нанесения изображений птиц, обезьян и рептилий были использованы чернила на основе сажи. Четыре пальца мумии татуированы кольцами. Наибольший интерес для исследователей представляют 12 кругов-точек на шее мумии. Некоторые полагают, что они соответствуют терапевтическим точкам, используемым в акупунктуре для облегчения боли.
4. Мокомокаи
Тату часто встречаются с традиции народов.
В культуре маори есть собирательный термин для обозначения засушенных татуированных человеческих голов – «мокомокаи». Создание этих ужасных военных трофеев отнимало много времени. Во-первых, голова отрезалась от тела, удалялись мозг и глаза, а все отверстия закладывались льняным волокном или резиной. После этого голову вываривали, коптили на открытом огне и сушили на солнце в течение нескольких дней. В конце голова обрабатывалась жиром печени акулы. Мокомокаи были покрыты та-моко - древними татуировками маори, которые, как правило, носили только мужчины высокого статуса. Делали эти татуировки, срезая плоть с лица инструментом наподобие стамески, а затем заполняя эти срезы чернилами. Процесс татуажа был чрезвычайно болезненным и служил признаком мужества и вступления во взрослую жизнь.
3. Раззук
Это очень больно.
Семья арабских христиан Раззук из Иерусалима занимается татуировкой христианских паломников на протяжении 700 лет, и по-прежнему продолжает свой бизнес. Первый салон татуировок был открыт в Египте в XIV веке. 300 лет спустя Раззуки переехали в Иерусалим из-за высокого спроса на священные татуировки. Первоначально они делали тату с помощью освященных длинных деревянных палок с толстыми иглами, прикрепленными к ней. Процесс был болезненным, медленным и гораздо менее точным, чем современные татуировки.
2. Соломоновы острова
Все-таки любопытно.
Археологи раскопали на Соломоновых островах обсидиановые инструменты, используемые для татуировок 3000 лет назад. Черная, как стекло вулканическая порода содержит следы древесного угля, охры, крови и жира. Более того, исследователи смогли повторить татуировки на свиной коже с помощью этих простых инструментов. Альтернативная теория предполагает, что обсидиановые инструменты были использованы для кровопускания. Тем не менее, это не объясняет наличие таких пигментов, как охра и древесный уголь. На Соломоновых островах было, по крайней мере, три различных традиционных метода нанесения татуировок. Иногда, чернила наносили на разрезы. В других случая, сначала на кожу наносили чернила, после чего делали разрезы. Также пигмент могли вкалывать под кожу с помощью острого инструмента (шипы, колючки рыб и кости).
1. Пазырыкские Мумии
Тату часто остаются на мумиях.
В 1993 году археологи раскопали могилу железного века в Алтайских горах, относящуюся к пазырыкской культуре. Пазырыкцы были кочевниками-пастухами, которые использовали татуировки как социальный идентификатор. Наряду с мумиями, исследователи также обнаружили в могилах китайский шелк, ковры и мешок марихуаны. Одна из мумий считается «вождем» пазырыкцев. Мужчина возрастом около 50 лет буквально весь покрыт замысловатыми тату из переплетенных зверей. Среди них, наряду с хорошо знакомыми существами, есть неопознанные плотоядные животные и монстры. Также у мумии нашли ряд круглых татуировок на шее, которые, возможно, имели терапевтическую цель.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии