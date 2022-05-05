10 таинственных древних татуировок

Невероятно древние и таинственные.

10. Жрица Хатхор

Такое вот изображение.

9. Филиппинские огненные мумии

Ужасающие мумии.

8. Заспиртованные тату из польской тюрьмы

Любопытный рисунок.

7. Интимный секрет

Что это может быть.

6. Мумии Килакитсок

Татуировки были на лицах.

5. Терапевтические татуировки

Существовали и такие тату.

4. Мокомокаи

Тату часто встречаются с традиции народов.

3. Раззук

Это очень больно.

2. Соломоновы острова

Все-таки любопытно.

1. Пазырыкские Мумии

Тату часто остаются на мумиях.