6 лайфхаков, как убрать царапины со стеклянного стола

Стеклянный стол выглядит очень красиво и эффектно. Он будто растворяется в пространстве, тем самым делая его легче и воздушнее. Однако есть у такой мебели и минусы – «чувствительная» поверхность, на которой остаются царапины от посуды. Novate.ru рассказывает, какие средства можно использовать, чтобы вернуть столу первоначальный внешний вид.
1. Зубная паста
Подойдет зубная паста любого производителя. / Фото: irecommend.ru
Это не только средство личной гигиены, но также незаменимый помощник в быту. Зубная паста позволяет решить множество проблем, с которыми хозяйки сталкиваются во время уборки, и царапины на стеклянном столе не являются исключением. Обратите внимание, что лучше использовать белую зубную пасту без добавления других ингредиентов, например, ментола или трав. Так вы точно будете уверены, что на столе не останется цветных пятен.
Для начала следует очистить поверхность от загрязнений с помощью спрея для мытья стекол, а затем насухо вытереть салфеткой из микрофибры или любой мягкой тканью. После этого нужно нанести небольшое количество зубной пасты на царапины и оставить ее на 10-15 минут, до полного высыхания. По истечении времени удостоверьтесь, что средство «впиталось», и хорошо протрите стол, распылив спрей для стекла. Выделите на процедуру очищения мебели достаточное количество времени, чтобы получилось устранить каждую царапину.
На заметку: После первого нанесения зубной пасты оцените результат. Возможно, для полного удаления царапины потребуется повторить процедуру. Делайте все то же самое, что и в первый раз: нанесите зубную пасту на салфетку, протрите поврежденное место круговыми движениями около полуминуты и оставьте, чтобы она высохла.
2. Сода
Соду нужно развести водой. / Фото: severdv.ru
Это средство нужно использовать по тому же принципу, что и зубную пасту. Сначала необходимо развести соду с небольшим количеством воды до образования густой кашицы, затем намотать на палец какую-нибудь мягкую ткань, набрать на него пасту и втереть полученный состав в мелкие царапины, которые присутствуют на столе. На следующем этапе отполируйте поверхность до блеска, а в конце – смойте остатки теплой водой и насухо протрите стол салфеткой из микрофибры. Учтите, что с каждой царапиной следует работать секунд тридцать, не меньше. Следите за состоянием повреждений – они должны либо полностью исчезнуть, либо стать максимально незаметными, не бросаться в глаза. Кстати, вместо соды можно использовать тальк или детскую присыпку – результат будет аналогичным.
3. Горчица + уксус
Можно использовать горчичный порошок. / Фото: white-cook.ru
Есть еще несколько домашних средств, которые можно использовать для борьбы с царапинами. Высокий уровень эффективности продемонстрировал тандем сухой горчицы с уксусом. В небольшой миске следует смешать два ингредиента, чтобы получившаяся смесь по консистенции напоминала густую сметану. Нанесите ее на предварительно очищенную стеклянную поверхность, а затем возьмите сухую ткань и хорошо отполируйте. Результат будет лучше, чем от зубной пасты – царапины исчезнут – однако в борьбе с серьезными сколами уксус с горчицей будут бесполезны.
4. Лак для ногтей
Лак для ногтей должен быть бесцветным. / Фото: homius.ru
Даже если вы никогда не делали маникюр с покрытием в домашних условиях (и в будущем не планируете это делать), всегда держите про запас флакон с прозрачным лаком. Оказывается, он не только помогает «остановить» стрелку на колготках, но также может дать прекрасный результат в борьбе с царапинами на стекле.
Для начала следует хорошо обезжирить поверхность стола – для этого подойдет обычный ацетон. Затем следует смазать бесцветным лаком царапины на столе. Смочите ватную палочку в средстве для снятия лака и аккуратно протрите поверхность рядом с царапиной, чтобы устранить все лишнее. Дайте средству высохнуть – обычно, на это уходит примерно 50-60 минут – и наслаждайтесь результатом.
5. Полироль для стекла
Полироль для стекла можно найти в автомобильных магазинах. / Фото: drive2.ru
От народных методов переходим к профессиональным. Если вы не знали, существуют полироли, предназначенные не только для уборки мебели из дерева, но также для чистки стекла. Некоторые из них обладают особым «заживляющим» эффектом и помогают избавиться от царапин в считанные минуты. Хорошая новость состоит в том, что в отличие от бытовой химии, которую используют, например, на СТО, данное средство не требует специального шлифовального оборудования. Достаточно мягкой тряпки.
Также можно использовать бытовую химию с пометкой «антицарапин» – ищите ее в автомагазинах. Она справляется с повреждениями поверхности не хуже вышеупомянутого средства – одновременно заполняя щели и полируя стеклянную поверхность, придавая ей идеальный блеск. Пасту нужно втирать с помощью мягкой тряпки из микрофибры круговыми движениями. Излишки средства следует убирать тканью без ворса или сухой салфеткой, но лишь после того, как оно высохнет.
Увы, рассчитывать на то, что подобная бытовая химия поможет избавиться не только от мелких царапин, но также от глубоких, не приходится. Поэтому вау-эффекта ожидать не стоит, чтобы потом не расстраиваться.
6. Паста ГОИ
В основе пасты лежит оксид хрома. / Фото: okuzove.ru
Эта паста – настоящий универсальный солдат. Ее применяют для обработки металлов (в том числе драгоценных), пластмассы, стекол, а также зеркал. Она представлена в форме твердого бруска зеленого цвета, в основе которого лежит оксид хрома. В зависимости от того, какой именно материал нужно привести в порядок, следует выбирать свою разновидность пасты. Состав будет отличаться насыщенностью и зернистостью по шкале от одного до четырех. Для стеклянного стола нужно выбирать ГОИ № 2.
Перед проведением основной процедуры, следует привести стол в порядок: очистить его от загрязнений и обезжирить, что паста подействовала максимально эффективно. Затем нанесите ее на мягкую тряпку и пройдитесь круговыми движениями по поврежденной зоне.
Советы
Не давите сильно на стол, когда протираете его
• Если вы боитесь, что во время процедуры очищения поверхности, что-то может пойти не так, например, стол пошатнется и упадет, попросите кого-то подстраховать вас, придержав мебель.
• Собираетесь убрать царапину со стекла с покрытием? Тогда вышеупомянутые средства вам не подходят. Понадобится специальная бытовая химия, предназначенная конкретно для вашего вида стекла.
• Не оказывайте чрезмерного давления на стекло – это может привести к еще большему повреждению поверхности.
• Если вы не уверены, что справитесь с проблемой, проконсультируйтесь со специалистом, который разбирается в этом вопросе. Он порекомендует самое лучшее средство для борьбы с царапинами.
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