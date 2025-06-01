Почему в гражданской армии Испании вынуждены носить такие странные шляпы

Если вам посчастливилось побывать в Испании на параде в честь национального праздника, вы наверняка заметили причудливые шляпы гражданской армии. Сегодня они выглядят более чем странно. Наверно именно поэтому их надевают только на национальные праздники. Но оказывается их появление, уходит далеко вглубь истории страны и является важным доказательством верности монархии.
1. Все началось с королевы!
Гражданскую армию основали для защиты монархии и королевы Изабеллы II!
Времена правления Изабеллы Второй были сложными для страны. Помимо многочисленных банд разбойников, появлялись движения сопротивления. Те, кто выступал с антимонархическими идеями, готовы были свергнуть королеву. Тогда-то и возникла идея создания гражданской армии. А вместе с ней, появились и трикорнио – эти странные треугольные кожаные шляпки.
Дело было в 1844 году. Аристократ Франсиско Хирон собрал гражданскую армию, которая должна была выполнять роль национальной полиции. В первую очередь, ее задача состояла в подавлении революционных настроений в стране. Но также с ее помощью надеялись решить проблему с бандитизмом.
2. Ловкие бандиты Испании!
Гражданская армия должна была избавить страну от бандитов!
В провинции Андалусия действовали банды особо ловких бандитов. Они не только нападали на торговцев и подвергали риску экономическое положение страны, но и начали нападать на простых граждан, а также иностранных гостей. Все это ставило монархию в очень невыгодное положение.
С бандитизмом в этой провинции не могли справиться своими силами правопорядка. Тогда было принято решение, что гражданская армия возьмет эту проблему на контроль.
3. Главное, чтобы костюмчик сидел!
Шляпа мешала нападению разбойников!
Форма разрабатывалась самим Хироном. Он считал, что самое главное, чтобы наряд вызывал страх с первого взгляда. Именно по этой причине, он решил сконцентрироваться на головных уборах. Он стремился сделать их настолько ужасающими, чтобы одного вида гражданской армии было достаточно для того, чтобы бандиты бежали без оглядки.
За основу были взяты стальные шлемы, которые раньше использовали испанские терцы, и стандартные треуголки. В итоге получились шляпы причудливой формы – закругленные спереди и имеющие странное двойное изголовье сзади. Более того, поговаривали, что такой дизайн был выбран для того, чтобы бандиты не смогли накинуть плащ сзади. Но многие считают, что это лишь очередная историческая байка. Так или иначе, а королева утвердила данный дизайн.
4. Изменения в дизайне и полный уход от трикорнио!
Дизайн шляп несколько раз менялся и в итоге изжил себя.
Изначально шляпы для испанской армии шились из кожи. Они были черного цвета и выглядели действительно угрожающе. Но вскоре выяснилось, что это очень невыгодно, учитывая количество необходимых шляп. Тогда их заменили на более дешевую лакированную кожу. Позднее дизайн шляп менялся. Они становились меньше, материал заменялся на еще более дешевый.
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