Обнаженное женское тело – это красиво. А обнаженное женское тело, ожившее на холсте и впитавшее энергетику художника, ещё более привлекательно.
Франциско Гойя. Обнаженная Маха
Федерико Бельтран Массес. Nude
Изидор Пильс. Обнажённая женщина
Аманда Рашн. In Knots
Гарри Холланд. Formation
Трубач-Мошникова Нелина. Babe
Лена Лафаки. Ню #1
Сергей Зленко. На пляже
Майкл Паркес. Клеопатра
Гарри Холланд. Homeward
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Красивое женское тело в изобразительном искусстве
Обнаженное женское тело – это красиво. А обнаженное женское тело, ожившее на холсте и впитавшее энергетику художника, ещё более привлекательно.
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