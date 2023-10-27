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Для чего Япония массово приобретала у СССР битое стекло


Для чего японцы по дешевке скупали в СССР стекло.

Для чего японцы по дешевке скупали в СССР стекло.

В СССР существовала «легенда» о том, что как-то раз японцы приобрели для себя в Стране Советов огромную партию битого стекла. При этом само стекло им якобы не понадобилось, и они выбросили его в море. Эта история не вымысел, во всяком случае, не полный. Так в чём же была подлинная причина такой сделки между двумя странами?


Свои леса японцы жалеют.

Свои леса японцы жалеют.

 

Зачем же Япония покупала у СССР битое стекло огромными партиями? На самом деле все очень просто. Дело в том, что Стране восходящего солнца нужно было совсем не оно. Стекло после покупки просто выбрасывалось в море, как ненужный рудимент торговых отношений между странами. Никакого вреда оно все равно не наносило. Действительно интересовало японцев совсем другое, а именно – ящики из дерева.
Стекло много не стоило.

Стекло много не стоило.

 

Сделаны ящики были не из деревянных отходов, а из добротного кедра. Они были прочными и невероятно качественными. Собран каждый ящик был буквально на столетия! Именно кедр и нужен был Японии, которая в те времена переживала не лучшие времена. Дело в том, что находчивые жители островной Японии стали разбирать эти ящики и использовать их в качестве материала для сборки мебели.




Нужны были ящики из кедра.

Нужны были ящики из кедра.

 

Ничего удивительного в этом на самом деле нет. Дерево было хорошим, а в самой Японии нет таких густых лесов, которые можно было бы принести в жертву мебельной промышленности. Ресурсы страны в этом плане очень сильно ограничены. Именно так и была решена эта проблема.
А делали из ящиков мебель.

А делали из ящиков мебель.

 

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