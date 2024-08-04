Бар на скале со стеклянным полом, по которому пройтись отважится не каждый

Copper Canyon Cocktail Bar - смелый концепт бара над скалой.
Современные архитекторы не перестают удивлять все более захватывающими постройками, где можно провести свой досуг. В Мексике скоро появится такое заведение, где можно будет не только полюбоваться природой с высоты птичьего полета, но и пропустить стаканчик-другой у барной стойки для храбрости. Речь пойдет об удивительном коктейль-баре, который будет свисать прямо со скалы.
Архитекторский проект компании Tall Arquitectos.
Компания Tall Arquitectos представила свой новый проект под названием Copper Canyon Cocktail Bar. Потрясающий коктейль-бар расположится на краю скалы напротив знаменитого мексиканского водопада Басасеачи (Basaseachic Falls).
Бар со стеклянным полом на высоте нескольких десятков метров.
Уникальный бар будет состоять из двух уровней. Верхнее пространство оборудуют столиками и бассейном, а на нижнем уровне, который выпирает из скалы, по периметру будет находиться барная стойка.сквозь который с высоты птичьего полета видна вся долина.
Copper Canyon Cocktail Bar
Copper Canyon Cocktail Bar
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