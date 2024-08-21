Как превратить квартиру в антистресс-уголок

Ежедневная суета, стресс и загруженность, рано или поздно берут своё, выбивая из колеи. Поэтому на уровне подсознания мы ищем то самое место, где можно уединиться и расслабиться после напряжённого дня. Так почему бы не сделать дом, тем самым уютным уголком-антистрессом?







1. Создаём спокойствие с помощью света

2. Подсветка пола

3. Присмотритесь к шторам Blackout и Dimout

4. Подберите натуральное качественное постельное бельё

5. Комфортное напольное покрытие

6. Уютная и комфортная ванная комната

7. Просторное помещение

Освещение играет немаловажную роль, поэтому создайте спокойную атмосферу с помощью света.Мягкое, тёплое освещение, а также обилие естественного света из открытых окон, создают максимально спокойную и расслабляющую атмосферу. Также можно добавить несколько искусственных источников света с лампочками тёплого золотистого цвета. Поскольку свет оказывает сильное влияние на наши циркадные ритмы, которые являются нашими внутренними часами и помогают регулировать циклы сна и бодрствования, важно помнить о том, что яркий верхний свет сигнализирует мозгу о наступлении дня и активности. Организм реагирует на этот сигнал выделением гормонов и химических веществ, помогающих увеличить энергию, бдительность и продуктивность. И наоборот, слабое освещение ассоциируется с вечером и помогает успокоиться и подготовиться ко сну. Слабое освещение, характерное для вечернего времени, может помочь расслабиться и подготовиться ко сну. Слабое освещение вызывает выработку гормона мелатонина, который регулирует циклы сна и бодрствования и помогает создать расслабляющую и успокаивающую атмосферу. Кроме того, отсутствие света или приглушённое освещение помогает снизить выработку кортизола, гормона стресса, который затрудняет засыпание.Подсветка пола также сыграет важную роль в общей картине и создании умиротворяющей атмосферы.Подсветка пола – отличный способ придать теплоту и уют любому помещению. Торшеры лучше всего использовать для дополнительного освещения и для создания более уютной атмосферы. Разместите их в углах комнаты, направляя свет так, чтобы он создавал мягкую обволакивающую вуаль. Что касается напольного освещения, то его лучше всего использовать для выделения или привлечения внимания к определённым элементам декора, таким как вазы, скульптуры или другие акцентные элементы. Напольное освещение с регулируемыми подвижными точечными светильниками – отличный способ для создания умиротворяющей атмосферы.Для здорового и комфортного сна выбирайте шторы блэкаут.Правду говорят, крепкий здоровый сон – залог хорошего настроения и самочувствия. А чтобы облегчить задачу и осуществить задуманное, присмотритесь к шторам блэкаут и димаут. Блэкаут шторы — отличный способ создать подходящую атмосферу для сна. Они не пропускают свет, поэтому создают тёмную обстановку, идеально подходящую для сна. Ко всему прочему, за счёт своей плотности, такие шторы уменьшают количество внешнего шума, проникающего в дом, тем самым создавая более спокойную и расслабляющую атмосферу.Шторы димаут также отлично подойдут для создания спокойной и расслабляющей атмосферы.Затемняющие (димаут) шторы являются альтернативой блэкаут шторам, поскольку они не полностью блокируют свет и пропускают небольшое количество естественного и искусственного освещения. Обычно они изготавливаются из светофильтрующей ткани, такой как вуаль или полупрозрачная ткань. Эти шторы отлично подойдут для тех, кто предпочитает более тёмную комнату для сна, но все же не хочет, чтобы в ней было совсем темно. Ко всему прочему, такие шторы отлично уменьшают количество света и бликов, проникающих в комнату снаружи, но при этом пропускают немного естественного освещения, делая солнечные лучи мягкими и рассеянными.Выбирайте удобное постельное бельё из натуральных тканей.Ещё одним важным атрибутом уютного дома является постельное бельё. Выбирайте постельное белье из натуральных тканей, таких как хлопок, лён, шёлк или шерсть, которые обеспечат естественное тепло и мягкость. При желании можно добавить дополнительные подушки, покрывала и пледы для создания уютного многослойного эффекта.Напольное покрытие также должно быть максимально комфортным и практичным.Удобное напольное покрытие — важная составляющая уютного дома. Мягкие, плюшевые коврики или ковровая дорожка, придадут помещению уют и текстуру. Выбирайте ковёр из материала с достаточным количеством ворса, чтобы обеспечить мягкость и комфорт при ходьбе или сидении на нём. Лучше всего подойдут натуральные материалы, такие как шерсть, джут или хлопок. Также стоит взять на заметку пробковое покрытие, поскольку это натуральный, экологичный материал, который получают из коры пробкового дуба. Это отличный выбор как с эстетической, так и с практической точки зрения. На пробковых полах удобно стоять, так как этот материал обеспечивает мягкость и комфорт, а также является безопасным выбором как для детей, так и для домашних животных. Пробковые полы также помогают снизить уровень шума, изолируют полы и предотвращают циркуляцию пыли.создайте уютную ванную комнату в которой можно расслабиться и отдохнуть после тяжёлого трудового дня.Уютная и комфортная ванная комната оказывает положительное влияние на общее самочувствие и настроение. Расслабляющая и умиротворяющая обстановка, в которой можно позаботиться о личной гигиене или расслабиться в конце долгого дня, уменьшает стресс и беспокойство, позволяя расслабиться, уединиться и восстановить силы.Интерьер в стиле open space.Просторные помещения всё чаще и чаще становятся популярны в последние годы, и не без оснований. Дизайн в стиле Open space не только визуально привлекателен, а и обладает рядом преимуществ, создавая ощущение лёгкости и простора. Такая планировка помогает максимально эффективно использовать имеющееся пространство, делая помещение намного больше, глубже, шире и выше, при этом создавая ощущение единения в комнате, поскольку различные зоны, разделяющие его могут плавно перетекать друг в друга, пропуская больше естественного света.