От арбалета до компаса: гениальные китайские технологии, изменившие историю

Китай подарил миру гораздо больше, чем кажется. И речь не только о современных технологиях. Многие китайские изобретения прошлых столетий активно используются в наше время и устаревать не торопятся. О каких технологиях речь? Узнаете в этой статье. Ну а мы начинаем.
1. Арбалет
Китайский арбалет чо-ко-ну / Источник: en.
Несмотря на то, что многие ассоциируют арбалет с европейским средневековьем, именно Китай приложил руку к его созданию. Несколько столетий назад, когда рыцарских турниров еще и в помине не было, китайские войны использовали первые прототипы арбалетов. Об этом свидетельствуют археологические находки, одна из которых была обнаружена в гробнице императора Цинь Шихуанди; там они обнаружили полностью сохранившийся арбалет 3 века до нашей эры.
2. Счетная доска
Древние китайские счеты / Источник: pc-solucion.es
Первые аналоги счетной доски появились еще в 2700 году до н.э., но… не в Китае. Тогда каким образом она умудрилась попасть в этот топ? Объясняю: именно китайская версия счетной доски стала классической и популярной. Даже в наше время счетная доска используется в некоторых странах для обучения детей и быстрый расчетов. Вот что значит нестареющая классика.
3. Туалетная бумага
Китайская бумага из рисовой соломы / Источник: pro-remont.mediasalt.ru
Ни для кого не секрет, что именно китайцы додумались до создания бумаги. Весьма последовательным решением с их стороны стало пойти дальше и добраться до... туалетной бумаги.
В то время, когда Европа использовала солому или ткань, господа поднебесной во всю наслаждались благами цивилизации.
4. Зубная щетка
Пример древней зубной щетки / Источник: egigiena.ru
Сюрприз-сюрприз, но да, еще во времена династии Цинь китайские аристократы чистили зубы бронзовыми щетками. В дальнейшем щетки претерпевали минимальные изменения, но конструкция с перпендикулярно расположенными щетинками оставалась неизменной.
Вдохновившись китайской диковинкой, европейцы создали свой аналог, но полностью копировать его не стали, а заменили свиную щетину на конский волос и перья.
5. Руль
Старая фотография китайского судна / Источник: china-fineart.com
По словам китайского историка Юнсян Лу, судовой руль был создан уже в первом веке до нашей эры. Значительно позже это ноу-хау внедрилось в Европу, позволив Колумбу и другим мореплавателям совершить ряд географических открытий.
6. Компас
Древний китайский компас / Источник: bolshoyvopros.ru
Возможно, вы удивитесь, но китайцы не всегда использовали компас по назначению. Большое значение для них имели практики фэн-шуя. С помощью этой разработки они изучали энергетические потоки, влияли на гармонию в пространстве, а также выбирали для себя наиболее благоприятные направления, следуя за направлением компаса. Разумеется, по назначению технология тоже использовалась. И используется по сей день всеми нами.
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