9 «безобидных» продуктов, которые могут навредить организму, если переборщить с ними

Передозировка бывает не только у наркоманов. Она возможна даже у людей, ведущих правильный образ жизни. Вкусная, свежая и полезная еда, а также отказ от алкоголя не всегда являются залогом крепкого здоровья. Стоит немного отвлечься, съесть или выпить чего-то чуть больше нормы, и последствия не заставят себя ждать. С какими «полезными» продуктами стоит быть поаккуратнее, и какая она, эта норма?
1. Брокколи и капуста
За ужином на гарнир лучше не налегать. /Фото: bit.ua
Семейство крестоцветных овощей обеспечивает нам массу питательных веществ. К ним относятся такие распространённые в употреблении овощи, как брюссельская и другие виды капусты, брокколи. Врачи часто рекомендуют употреблять в пищу эти овощи, поскольку они содержат много антиоксидантов и питательных веществ, которые очень полезны для здоровья.
Однако слишком большое количество зелени может спровоцировать весьма неприятные последствия. Зафиксирован случай, когда человека пришлось забрать в больницу прямо с ужина, потому что он переел брюссельской капусты. Она содержит большое количество витамина К, вызывающего активное свертывание крови. При его переизбытке в организме сердце работает с трудом. Помимо этого избыточное потребление брокколи и брюссельской капусты может привести к нарушению работы щитовидной железы.
2. Чай
Даже безобидный на первый взгляд напиток при невнимательности может привести к серьезным последствиям. /Фото: telegraf.com.ua
В чёрном чае присутствует химическое вещество под названием оксалат. Также этот природный компонент содержится в таких продуктах, как шпинат и ревень. Избыточное количество химического элемента в организме вызывает нарушение работы почек. Симптомами отравления остановится слабость, тошнота и ломота во всем теле. Если своевременно не оказать медицинскую помощь, последствия могут оказаться самыми плачевными, вплоть до необратимых изменений в почках. Поэтому врачи определили норму потребления чёрного чая в день — не более 4 чашек.
3. Соевый соус
Небольшое количество с ролами не повредит, но пить соевый соус не рекомендуется. /Фото: menslife.com
Никогда не нужно спорить на всякие глупости. Например так, как поступил один молодой человек, выпивший целый литр соевого соуса. Результатом такого опрометчивого поступка стала кома, из которой пострадавший чудом вышел. Соевый соус содержит большое количество соли. Ее резкий переизбыток в крови вызывает чудовищные последствия по всему телу: пытаясь избавиться от высокой концентрацией соли, организм вытягивает воду из внутренних органов, включая мозг. Это провоцирует спазмы и внутренние кровотечения. Такое влияние на мозг может привести к различным неврологическим нарушениям. Так что с соевым соусом нужно быть поаккуратнее.
4. Витамины
Покупные витамины — вред или польза для здоровья? /Фото: 4.bp.blogspot.com
Все знают, что недостаток витаминов вызывает различные заболевания и общее недомогание организма. Поэтому некоторые врачи и люди считают необходимым приём витаминных комплексов, купленных в аптеке. Но верно ли это?
Витамины делятся на два основных типа: водо- и липидорастворимые. Первые более безопасны для организма, поскольку их излишек выводится почками вместе с избыточной жидкостью. Вторые, например витамины А и Е, скапливается в жировых отложениях и не выводятся. При их большом количестве в организме наступает токсическое отравление, которое провоцирует повреждения печени, расстройства центральной нервной системы, различные дефекты развития и даже рак.
5. Зубная паста
После чистки зубов обязательно нужно полоскать рот водой. /Фото: mos-doctor.com
Зубная паста несъедобная, но некоторые люди всё-таки решаются ее попробовать. Врачи говорят, что определенно не стоит. В ней содержится много химических элементов, которые способны нанести вред организму. Особенно опасен фторид — он способен вызвать сильное отравление и даже летальный исход.
Зубные пасты без фтора могут привести к расстройству желудка, что тоже не очень приятно. Особенно чувствительны к отправлению дети. Если они съедят слишком много пасты, симптомами могут стать: боль в желудке, головокружение и признаки, очень похожие на грипп.
6. Тунец
Тунец в любом виде нужно есть с осторожностью. /Фото: static.1000.menu
Не стоит переусердствовать с употреблением вкусной рыбы. В некоторых видах содержится ртуть. Однако у тунца присутствует более высокая концентрация опасного химического элемента. Ртуть содержится не только в сырой рыбе, но и в приготовленной: жареной, тушеной или консервированной.
При отравлении ртутью появляется онемение пальцев рук и ног, плохая координация, проблема со зрением и неудержимая дрожь. Если вовремя не заметить проблему, сильно ухудшается память. Сколько можно съесть тунца без вреда для здоровья? Ученые выяснили, что не более 200 грамм каждые 10 дней. Поэтому есть целую рыбу точно не стоит.
7. Цитрусовые
Есть мандарины и апельсины килограммами вредно, даже в преддверии Нового года. /Фото: gdb.rferl.org
Витамин C относятся к водорастворимым витаминам. Это хорошо, поскольку он быстро выводится из организма до проявления токсичного эффекта. Однако его высокие дозы всё-таки могут спровоцировать негативные последствия. Переизбыток витамина C приводит к диарее, желудочным судорогам и даже камням в почках.
8. Мускатный орех
Осторожнее с этими орехами, иначе можно увидеть белочку. /Фото: diet-health.info
Мускатный орех превращается из вкусной приправы в токсичное вещество, если проглотить всего две чайные ложки (менее 5 грамм). Беда в том, что он содержит природный компонент, который называется миристицином. Это вещество в больших количествах обладает галлюциногенные эффектом. Некоторые подростки употребляют мускатный орех в качественный наркотического вещества за его действия, сходное с ЛСД. Помимо галлюцинаций специя может вызывать желудочно-кишечное расстройство, а также нарушения нервной и сердечной системы.
9. Обезболивающий гель
Даже наружные средства нужно использовать умеренно. /Фото: narodnymi.com
Крем или гель для мышц, который снимает воспаление и облегчает боль, наносится на кожу, однако хорошо впитывается и потому быстро попадает в кровь. В нем содержится противовоспалительное и стимулирующее кровоток средство метилсалицилат. В больших количествах это вещество очень вредно для здоровья — мешает организму правильно оценивать температуру тела и регулировать кровообращение.
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