9 «безобидных» продуктов, которые могут навредить организму, если переборщить с ними

1. Брокколи и капуста

За ужином на гарнир лучше не налегать. /Фото: bit.ua

2. Чай

Даже безобидный на первый взгляд напиток при невнимательности может привести к серьезным последствиям. /Фото: telegraf.com.ua

3. Соевый соус

Небольшое количество с ролами не повредит, но пить соевый соус не рекомендуется. /Фото: menslife.com

4. Витамины

Покупные витамины — вред или польза для здоровья? /Фото: 4.bp.blogspot.com

5. Зубная паста

После чистки зубов обязательно нужно полоскать рот водой. /Фото: mos-doctor.com

6. Тунец

Тунец в любом виде нужно есть с осторожностью. /Фото: static.1000.menu

7. Цитрусовые

Есть мандарины и апельсины килограммами вредно, даже в преддверии Нового года. /Фото: gdb.rferl.org

8. Мускатный орех

Осторожнее с этими орехами, иначе можно увидеть белочку. /Фото: diet-health.info

9. Обезболивающий гель

Даже наружные средства нужно использовать умеренно. /Фото: narodnymi.com