14 малоизвестных фактов о шедевре Веласкеса «Менины»

Картина Диего Веласкеса «Менины» — один из шедевров мадридского музея Прадо. Казалось бы, об этой знаменитой картине XVII века известно абсолютно все. Однако многие искусствоведы считают, что на самом деле картина скрывает много секретов.
Например, зашифрованный автопортрет самого художника. Причем автопортрет не реальный, а идеальный, на котором живописец показывает не то, как есть, а то, как ему хотелось бы, чтобы было в реальности. В этом обзоре мы приподнимем завесу тайны над этим прекрасным полотном.
«Менины» можно назвать королевским портретом
В центре картины находится инфанта Маргарита Тереза, которая через 10 лет после написания «Менин» будет провозглашена императрицей, супругой Леопольда I, императора Священной Римской империи, короля Чехии и Венгрии. Ее правление продолжалось с 1666 по 1673 год, а умерла Маргарита в возрасте всего 21 года. Хотя она была изображена на многих портретах, но «Менины» являются самым известной картиной.
На самом деле на картине изображена повседневная жизнь юной принцессы
Донья Мария Агустина де Сармьенто Сотомайор.
Традиционно на портретах изображают человека «изолированно» от остального мира. В данном же случае изображены также служанки, которые постоянно окружали молодую принцессу. «Менины» — это повседневная жизнь при испанском дворе.
На картине есть король и королева
Король Испании Филипп IV и его жена Марианна Австрийская.
Над головой принцессы несложно заметить картину в темной деревянной рамке, на которой изображены два человека. Это отец и мать Маргариты, король Испании Филипп IV и его жена Марианна Австрийская.
Веласкес изобразил сам себя на картине
Веласкес был придворным художником короля.
Несмотря на то что Веласкес был придворным художником короля, это был очень смелый шаг — нарисовать самого себя в «Менинах». Слева с кистью в руке изображен сам художник.
Только один человек на картине так и остался неопознанным
Неизвестный в дверях.
В центре картины изображены король, королева, принцесса и художник. Слева от принцессы (подает ей сосуд с напитком) изображена фрейлина принцессы донья Мария Агустина де Сармьенто Сотомайор, а справа (в реверансе) донья Изабель де Веласко. Над ее правым плечом видно наставницу принцессы, донью Марселу де Уллоа и неизвестного гвардадамаса, который был обязан повсюду сопровождать инфанту (его имя было утеряно в истории, но некоторые современные ученые считают, это мог быть Диего Руис де Аскона). Справа находятся постоянные члены свиты принцессы — карлица Мария Барбола, карлик Николас Пертусато и любимый мастиф Маргариты (его кличка также неизвестна).
Самой большой тайной является то, что же на самом деле хотел изобразить Веласкес
Уже через 10 лет инфанта Маргарита Тереза станет императрицей, супругой Леопольда I, императора Священной Римской империи, короля Чехии и Венгрии.
Некоторые ученые считают, что образы короля и королевы, которые как бы фигурируют на фоне, на самом деле отображаются в зеркале, а родители инфанты смотрели за процессом написания картины. Другая теория утверждает, что королевская чета не находится в поле зрения Веласкеса, поэтому он не мог целенаправленно рисовать их, а на самом деле принцесса и художник смотрят в большое зеркало, отражение в котором и позволило запечатлеть Маргариту в один из повседневных моментов.
«Менины» — взгляд монаршей четы
Любимый мастиф инфанты.
Неизвестно, было ли так на самом деле, но Веласкес изобразил картину так, как бы она смотрелась с ракурса короля и королевы.
Немногие картины были удостоены чести ежедневного лицезрения королем
Филипп IV.
Филипп IV повесил «Менины» в своем личном кабинете, где видел эту картину каждый день.
Картина была изменена после смерти художника по приказу короля
Рыцарь ордена Сантьяго.
Король отдал дань талантливому художнику после его смерти. В 1660 году, почти через год после смерти, Веласкесу был присвоен титул рыцаря ордена Сантьяго. На картине символика этого ордена изображена у него на груди, но история ее появления необычна (изначально этого символа не было). Появился этот символ посмертно по приказу короля. Некоторые историки даже утверждают, что Леопольд I собственноручно нарисовал символ ордена.
Размеры картины
Карлица Мария Барбола, карлик Николас Пертусато.
«Менины» просто огромны — их размер примерно 3,20 × 2,74 метра.
«Менины» были переданы королем музею
Наставница принцессы донья Марселу де Уллоа и неизвестный гвардадамас.
Музей Прадо в Мадриде открылся в 1819 году, чтобы «показать миру значение и славу искусства испанского народа». «Менины» являются одним из самых известных произведений в коллекции музея.
Название картины изменялось
Донья Изабель де Веласко.
Впервые в музее Прадо картина упоминается под названием «Менины» в каталоге 1843 года. В 1666 году во время инвентаризации картина была названа «Портрет императрицы с ее фрейлинами и карликами». Затем, после пожара в 1734 году, она называлась «Семья короля».
«Менины» сделали Веласкеса знаменитым через 150 лет после его смерти
«Менины», подражание Пабло Пикассо.
Инвестиции в Прадо окупились и сделали испанское искусство популярным в Европе в XIX веке. Именно благодаря «Менинам» Веласкес стал известным вне пределов испанского королевского двора, среди обычной публики. Впоследствии Веласкес стал вдохновением для нового поколения художников, включая французского живописца-реалиста Гюстава Курбе, Эдуара Мане, а также американского основателя тонализма Джеймса Эббота Уистлера.
В Великобритании есть своя версия картины
«Менины» Джеймса Эббота Уистлера.
В особняке Кингстон-Лейси в Дорсете есть уменьшенная версия картины, которая покрыта почти такой же аурой таинственности, как и знаменитое полотно. Неизвестно, кто написал эту реплику и когда это было сделано. Некоторые ученые утверждают, что картина в Дорсете принадлежит кисти самого Веласкеса. Другие считают, что полотно, скорее всего, было позже скопировано неизвестным художником.
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