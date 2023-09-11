14 малоизвестных фактов о шедевре Веласкеса «Менины»

Картина Диего Веласкеса «Менины» — один из шедевров мадридского музея Прадо. Казалось бы, об этой знаменитой картине XVII века известно абсолютно все. Однако многие искусствоведы считают, что на самом деле картина скрывает много секретов.



Например, зашифрованный автопортрет самого художника. Причем автопортрет не реальный, а идеальный, на котором живописец показывает не то, как есть, а то, как ему хотелось бы, чтобы было в реальности. В этом обзоре мы приподнимем завесу тайны над этим прекрасным полотном.



«Менины» можно назвать королевским портретом

На самом деле на картине изображена повседневная жизнь юной принцессы

На картине есть король и королева

Веласкес изобразил сам себя на картине

Только один человек на картине так и остался неопознанным

Самой большой тайной является то, что же на самом деле хотел изобразить Веласкес

«Менины» — взгляд монаршей четы

Немногие картины были удостоены чести ежедневного лицезрения королем

Картина была изменена после смерти художника по приказу короля

Размеры картины

«Менины» были переданы королем музею

Название картины изменялось

«Менины» сделали Веласкеса знаменитым через 150 лет после его смерти

В Великобритании есть своя версия картины