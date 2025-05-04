Работы на даче, которые можно начинать уже в мае

С наступлением мая приходит время для начала множества больших и трудоёмких работ саду, которые нужно сделать обязательно, потому что иначе можно лишиться хорошего и своевременного урожая или красивого цветения растений.







Это касается подкормки, уборки, прополки и многих других вещей, без которых дачный участок не будет выглядеть ухоженным.

Работы по саду

Работы в огороде

Работы в цветнике

Это время, когда начинается дачный сезон, полный забот и хлопот.Прополка открывает доступ к кислороду.Этот период считается самым благоприятным для того, чтобы занять разведением ягодных кустарников через отводки. Ветки (выбрать нужно наиболее крепкие) не отрезая от куста необходимо пригнуть к земле. После этого выкопать яму, которую также дополнительно лучше всего наполнить грунтом или навозом, и уложить туда эту ветку. Сверху нужно хорошо засыпать землёй и каким-либо образом зафиксировать, чтобы побег не разогнулся обратно. Благодаря этому проверенному способу за летний период на ветке появятся корни и после даже небольшой новый саженец, потом его можно посадить как новый молодой куст.Пропалывать и рыхлить землю тоже можно начинать в мае, и особенно это касается клубники. Так можно разрушить плотный верхний слой почвы, что затвердел за зиму и тем самым дать корневой системе дышать. Если его не будет рост клубничных кустов сильно замедлится.Защита от вредителей.Май также время избавления от вредителей на участке, если в этом месяце достаточно тепло, то вся живность просыпается и нуждается в питании. Необходимо как можно скорее принять все меры предосторожности, чтобы насекомые не съели молодые побеги и саженцы. Один из главных вредителей для клубники это — долгоносик. Для того, чтобы не дать ему добраться до молодых саженцев, необходимо сразу же начать опрыскивать их чесночным настоем и делать это постоянно. Готовить такую смесь просто, необходимо смешать чеснок и воду в равных долях и через семь дней она будет готова. Настой будет необходимо разводить в воде перед поливом им растений.Также касательно клубники, к ней необходимо привлекать пчёл. Дело в том, что сама по себе клубника сильным ароматом для них не обладает, в отличие от множества других цветов. Для того, чтобы они активнее замечали цветки, можно привлечь их растворенным в воде сахаром и порыскать этим сиропом кусты.Также обработки от вредителей требуют и деревья в саду. К таким вредителям можно отнести тлю, цветоеда и триписа. Потому май — период перед активным цветением — подходит для того, чтобы предотвратить её ещё до появления. Обрызгивать деревья лучше всего лепидоцидом и фитоверомом, как наиболее действенными.Морозы не страшныК сожалению, то что приближается лето, не значит, что по ночам температура не может опускаться до нуля и даже до минусовых температур. От заморозков молодые деревья и кустарники можно защитить разными способами — задымление и дождевание. Благодаря этому деревья, которые уже дали почки не замёрзнут и не лишат хозяев урожая или обильного цветения в конце мая-начале июня. Также в мае можно начать сажать виноград, если погода позволяет.От многих проблем деревья может спасти и такой метод, как мульчирование приствольных кругов. Так можно не бояться пересыхания и промерзания при низких температурах, также благодаря этому повышается плодородность почвы, улучшается её структура в целом. Мульчу не обязательно покупать в магазине, для этого отлично подойдёт торф, солома, которая успела перепреть, трава и кора деревьев.Уход за деревьямиМожно постараться защитить листву от махровости листьев и сделать это тоже в мае. Поскольку это, одна из наиболее серьёзных болезней для смородины. Она деформирует листья и даже цветки. Листья меняют форму и цвет на тёмно-зелёный, а цветки становятся фиолетовыми. Что может привести к тому, что ягод на кусте не будет. Такие побеги нужно обрезать и сжигать, иначе эту болезнь может начать распространять тля и клещ.Пора сажать картофель.Также пора высаживать растения в теплицу, это касается баклажанов, перцев и томатов. При наступлении заморозков будет нужно защищать растения, выставлять дуги, накрывать теплицу спанбондом, плёнкой или раскладывать бутылки с горячей водой между грядок. Культуры вроде помидоров или ранней капусты можно высаживать в открытый грунт в конце мая. Позднеспелые просто не успеют созреть к концу лета.Май — также время для высадки картофеля, и определяется это по цветению берёзы, что означает — почва достаточно прогрелась. Оптимальная температура от шести градусов. Клубни к посадке нужно готовить заранее, проращивать, озеленять, стимулировать рост. К концу мая показавшийся картофель необходимо начать пропалывать, потому что также появятся и сорняки. Для хорошего развития картофеля их необходимо удалять. Кроме прополки также необходимо начать окучивать и рыхлить землю. Так будет открыт доступ корней к кислороду, они станут более мощными. Также меньше будут вымываться полезные вещества.Высадка капусты.Капуста, которую можно высаживать в мае, — это не только белокочанная, но ещё и цветная, брокколи и брюссельская. Но перед высадкой рассаду нужно закалить. Для этого перед рассадой нужно открывать на некоторое время форточку, а после выносить на балкон. После можно оставить капусту на воздухе до самой посадки.Огурцы, кабачки, тыкву, фасоль можно высаживать в конце мая. Перед посевом всех семян их нужно сначала прорастить. Озимый чеснок в мае тоже нуждается в подкормке фосфором и калием, потому что это время авитаминоза и для культур. Морковь в конце мая сажают ту, что выращивают для зимнего хранения, и она же наименее подвержена на нападение мухой. Семена моркови также необходимо заранее поместить в мокрую марлю.Можно сажать и семена.Защищать всё на грядках также можно с помощью спанбондом, и также бутылками с горячей водой. Если высаженной рассады немного, можно накрыть колпаком из разрезанной бутылки каждый отдельно. Также землю можно полить в ночь заморозков и укрыть дополнительно мульчей. Это время и для высадки зелени: базилика, темьяна и пряных трав, но ждать тепла не обязательно и можно накрыть грядки с ней плёнкой.Уборка водоёмаГазон также нуждается в подкормке в мае, и лучше всего подкармливать азотными удобрениями для роста зелени. Также можно начать размножать многолетники делением кустов, черенками и отводками. Это касается флоксов, шалфея, лаванды, астильбы, дельфиниума и многих других. Также можно высаживать пророщенные и клубни георгинов, и делать это на расстоянии не менее полуметра.Клумбы также необходимо подкармливать. Для цветов отлично подходит минеральное удобрение, для насыщения азотом и фосфором. А вот однолетники для высадки в мае — это астра, василёк, календула и хризантема с петуньей.Также приходит время очистки декоративных водоёмов и бассейнов от веток, листьев и прочего сора, протереть стенки от пыли и собравшейся гряди, а затем заново наполнить водой. После этого можно приступать к посадке водной растительности. Май отлично подходит для возвращения тех культур, которые зимовали не в пруду. Также можно добавить в пруд растения оксигенаторы, контролирующие чистоту воды. А у зимующих в пруду необходимо обрезать длинные стебли.Форзиция.Отцветшие соцветия декоративных кустарников также нужно подрезать. В мае цветут красивые сирень и форзиция, а также клематисы. Если вовремя делать обрезку, то декоративный вид кустарника будет на дольше время сохранён. А в конце мая уже приходит время для высаживания лилий, калл и канн в цветники, потому что они крайне теплолюбивы. Для них необходим хороший дренаж, а поверх саженцев плодородная земля. Лилия нужен солнечный свет и отсутствие сквозняков. Каллам же кроме этого потребуется и постоянный полив.Размножение лилейников делением куста также можно осуществлять в мае. Куст выкапывать не нужно, только оголить корневище и разделить его лопатой, а рану засыпать древесной смолой и всё готово.Сирень.