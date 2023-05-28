Почему сын Зевса враждовал с его женой Герой и другие мифологические факты о Геракле

Геркулес из римских мифов - более поздняя адаптация греческого божественного героя Геракла. Он – один из самых знаменитых персонажей греко-римской мифологии, о котором слагали множество мифов и легенд. Геракл приобрёл большую привлекательность для народа Греции и Рима. Существует несколько легендарных историй о его героизме, силе и мужественности, самой известной из которых является «Двенадцать подвигов Геракла», но это лишь малая часть того, с чем пришлось столкнуться сыну «Царя Богов».
1. Рождение
Гера. \ Фото: beesona.ru.
Геркулес был сыном Юпитера (Зевса). Его мать Алкмена была смертной царицей, замужем за Амфитрионом, сыном другого легендарного греческого героя Персея. Исключительная красота Алкмены привлекала Зевса, который был известен своими выходками, преследуя то одну женщину, то другую. Алкмена отвергла ухаживания Зевса, но он обманул её, приняв облик её мужа Амфитриона и овладев ею, оплодотворил. Когда у Алкмены начались роды, Зевс объявил Богам, что скоро родится внук Персея, который однажды станет Верховным Царём. Царица богов Гера, зная о почестях, которые её муж оказывал своим незаконнорожденным сыновьям, рассердилась и решила помешать ребёнку Алкмены от Зевса исполнить своё вышеупомянутое предназначение. В итоге, Геракл приобрёл могущественного врага в её лице ещё до своего рождения и их противостояние будет продолжаться на протяжении долгих лет.
Алкмена. \ Фото: pinterest.es.
Гера бросилась в жилище Алкмены и заставила Илитию (Луцину в греческих мифах), богиню родов, задержать рождение Геракла и его брата-близнеца Ификла. Когда Илития поймала близнецов в ловушку в утробе матери, Гера вызвала преждевременное рождение Эврисфея, ещё одного внука Персея. Это гарантировало, что пророчество Зевса теперь исполнилось Эврисфеем. Илития навсегда отложила бы рождение детей, но её одурачила одна из служанок Алкмены Галантис (Галантида). Женщина солгала богине, что Алкмена уже родила ребёнка. Это отвлекло Илитию, и её проклятие было разрушено, позволив родиться Гераклу. За свою дерзость богиня превратила Галантис по одной из версий в ласку, по другой - в кошку.
2. Млечный путь
Гера и Геракл. \ Фото: mydocx.ru.
В случае гетеропатернального сверхоплодотворения Алкема носила детей Зевса и своего мужа Амфитриона в одной утробе. Однако, когда она родила близнецов (названных Алкидом и Ификлом), никто не был уверен, какой ребёнок кому принадлежит. Алкема была права в своём убеждении, что Алкид (Геракл), более крупный из двух, был сыном Зевса. Она боялась мести, которую навлечёт на неё Гера, и решила бросить ребёнка, оставив Алкида умирать от холода в фиванском поле. Однако брошенного Геракла подобрала богиня Минерва (Афина в греческом мифе), его сводная сестра и покровительница.
Афина, прекрасно зная, кого она спасла, сыграла с Герой злую шутку и отдала ей ребёнка. Гера не узнала Геракла и принялась ухаживать за ним, по иронии судьбы нянча того самого ребёнка, которому она помешала родиться. Геракл возродился и набрался новых сил благодаря питанию молоком богини Геры. Однажды, когда малыш посасывал из груди Геры молоко, он слишком увлёкся этим и причинил боль богине. От боли Гера отняла ребёнка от груди. Когда она это сделала, материнское молоко Геры брызнуло в небеса и создало Млечный Путь.
3. Змеи
Геракл, удушающий змей. \ Фото: e-libra.me.
Через некоторое время богиня Афина вернула младенца Алкида (Геракла) его смертной матери Алкмене и отчиму Амфитриону. Супруги смирились со своей судьбой, понимая, что на то есть воля Богов, чтобы они воспитали ребёнка. Однако неприятности для Алкида продолжались, так как Гера не забыла о сыне Алкмены от её мужа Зевса. Поскольку Гера не знала, кто из сыновей Алкмены был полубогом, она послала двух змей, чтобы прикончить восьмимесячных близнецов. Когда змеи забрались в колыбель, которую делили братья, Ификл заплакал от страха. С другой стороны, Алкид схватил обеих змей и задушил их. Обеспокоенный Амфитрион посоветовался с мудрым фиванским пророком Тиресием, который заверил его, что змеи будут лишь первыми из многих чудовищ, которых Алкид убьёт при своей жизни. Желая защитить своего сына и в надежде умилостивить Геру, Алкид был переименован родителями в Геракла, что означало «слава Геры» (Геркулес - более поздняя римская адаптация этого имени).
4. Проклятие Геры
Гера и Геркулес, Ноэль Куапель, 1699 год. \ Фото: ja.m.wikipedia.org.
Геракл вырос знатным человеком при дворе Амфитриона. Однажды он услышал, что соседний фиванский царь Креон попал в беду и его земли были захвачены миньянами. Геракл поспешил на помощь царю Креону и успешно восстановил его царство. В благодарность царь предложил свою дочь Мегару в жёны Гераклу. Мегара и Геракл оказались счастливой парой, и у них родилось несколько сыновей, но трагедия случилась, когда Геракл уехал на поиски приключений. Узурпатор по имени Лик убил Креона, занял трон Фив и попытался силой заключить брак с Мегарой. Геракл вернулся вовремя и убил Лика. Но когда он благодарил Богов за безопасность своей семьи, Гера довела Геракла до безумия. В своём безумном состоянии Геракл убил свою семью, приняв своих сыновей за сыновей Лика, а жену - за Геру. Опустошённый своим злодеянием, когда он пришёл в себя, Геракл был охвачен суицидальными угрызениями совести.
5. На службе у Эврисфея
Геракл и Эврисфей, М.П. Чевалков, 2000 год. \ Фото: sibro.ru.
Он глубоко сожалел о своём греховном поступке - убийстве собственной семьи и хотел покончить с собой, но его двоюродный брат Тесей убедил его отказаться от такого трусливого поступка. Таким образом, Геракл отправился в Дельфы, чтобы искупить свой поступок. Именно здесь Дельфийский оракул Пифия посоветовала ему пойти и служить своему заклятому сопернику и двоюродному брату, царю Эврисфею, в течение десяти долгих лет и только тогда он сможет получить искупление. Отчаявшийся Геркулес, которого попросили служить его врагу и человеку, намного уступавшему ему, в конце концов подчинился. Он не знал, что и Оракул, и Эврисфей находились на службе у Геры. Эврисфей стал могущественным царём вместо Геракла только благодаря Гере и был полностью предан Богине. Вместе они придумали десять почти невыполнимых задач для Геркулеса, чтобы погубить его, но их план провалился.
6. Подвиги Геракла
Когда Геракл начал служить царю Эврисфею, его послали выполнить десять невыполнимых заданий.
1. Убийство немейского льва
Убийство немейского льва. \ Фото: google.com.
Злобный лев терроризировал жителей города Немеи. У монстра была волшебная золотая шкура, которая была непроницаема для любого оружия. Узнав тайну, Геракл должен был сразиться и задушить зверя голыми руками. Убив животное, он содрал с него шкуру собственными руками. В итоге, львиная шкура стала служить Геркулесу надёжными доспехами в его будущих приключениях.
2. Убийство лернейской гидры
Геракл и лернейская гидра. \ Фото: wallpaperbetter.com.
Лернейская гидра была поднята самой Герой, чтобы покончить с Гераклом. Эта водяная змея, чьё логово располагалась в водоёме под названием Лерна, имела убийственное дыхание и кровь, которые содержали смертельно опасный яд. У неё было несколько голов с более поздними мифами, дающими ей регенеративную функцию, где отрубание одной головы приводило к росту двух. Сражаясь с гидрой, Геркулес понял, что её нельзя победить, отрубив ей голову. Таким образом, он воспользовался поддержкой Иолая, что внёс отличную идею – применять огонь, дабы прижигать обрубки, образующиеся на шее в результате сруба. Идея сработала, и пока Геракл отрубал занимался борьбой со змеёй, Иолай прижигал обрубки, в конце концов умертвив чудовище. После её смерти, Геркулес воспользоваться ядом в крови змеи, смазав им свои стрелы. Эти мощные стрелы хорошо послужат ему во всех его многочисленных приключениях.
3. Захват церинийской лани
Церинийская лань. \ Фото: chakrasenlinea.com.
Разъярённые успехом Геракла и понимая, что мало кто из чудовищ устоит перед героем, Гера и Эврисфей послали Геракла захватить Церинийскую лань. Это животное могло убежать от любой стрелы и было священным животным Артемиды, богини охоты. После погони за ланью в течение целого года Геракл преуспел, но столкнулся с Артемидой и Аполлоном на обратном пути. Артемида простила Геракла, выслушав его бедственное положение, и позволила ему выполнить свою задачу.
4. Захват эриманфского кабана
Захват эриманфского кабана. \ Фото: onedio.com.
Геракла попросили доставить гигантского эриманфского вепря живым к Эврисфею в Микены. Чтобы поймать кабана, он воспользовался советом кентавров. Сначала Геркулес преследовал кабана, заставляя его бежать через густые кусты и деревья, и, наконец, загнал измученное животное в глубокий снег, а после заковал его в цепи, закинув на левое плечо. Вид Геракла, несущего кабана на плече, так напугал Эврисфея, что царь спрятался в бронзовом сосуде.
5. Чистка конюшен Авгия
Чистка конюшен Авгия. \ Фото: livejournal.com.
Эти конюшни не убирались уже тридцать лет и были домом для тысячи легендарных и бессмертных тварей. Эврисфей поручил Гераклу очистить их не только потому, что это считалось невозможной работой, но и для того, чтобы унизить его. Но Геркулес преуспел в этом труде: используя ум и хитрость, он воспользовался близость двух рек – Алфеи и Пенеи, чтобы очистить стайни всего за сутки. Геракл потребовал 1/10 часть запаса жизни в качестве оплаты, если он сделает своё дело за день.
6. Победа над стимфалийскими птицами
Победа над стимфалийскими птицами. \ Фото: yandex.ua.
Птицы поселились на водоёме Стим-Фалия в Аркадии и терроризировали население. Геракл не мог продвинуться туда, где обитали птицы, поскольку поверхность болота была слишком тонкой, чтобы выдержать его вес. Афина снова пришла ему на помощь, она дала ему погремушку, сделанную Гефестом, Богом кузнецов. Он потряс ею, что напугано птиц, которые тут же ринулись ввысь. Он застрелил нескольких с помощью лука, а оставшиеся из них направились восвояси, больше никогда не вернувшись.
7. Захват критского быка
Геркулес отплыл на одноименный остров и, получив разрешение царя Миноса, захватил в плен быка, что был отцом известного Минотавра.
8. Кража кобыл Диомеда
Диомед был сыном Ареса (Бога войны) и Кирены. Он жил на берегу Чёрного моря и правил племенем во Фракии. Его лошадей кормили удивительной пищей, что включала плоть непритязательных гостей острова. Это сводило их с ума, в результате чего становилось трудно их приручить. Геракл попытался усмирить лошадей и, осознав, что что человеческое мясо – единственное, что их утихомиривает, скормил их хозяина Диомеда и сумел доставить их к Эврисфею.
9. Кража пояса Ипполиты
Пояс Ипполиты. \ Фото: blogspot.com.
Ипполита, царица Амазонок, носила пояс, который был подарком её отца Ареса. Дочери Эврисфея, Адмите, понравилось украшение, и Гераклу было поручено принести пояс. Задача казалась достаточно простой, так как Ипполита была впечатлена храбрым и знаменитым Геркулесом, согласившись полюбовно расстаться с поясом. Но Гера, переодетая амазонкой, распустила слух, что Геракл собирается похитить Ипполиту. Это привело к тому, что амазонки напали на него. Смятение и недоверие заставили Геркулеса убить царицу и украсть её пояс.
10. Кража скота Герион
Герион был гигантом, жившим на острове Эрифия на дальнем западе. Гераклу было поручено украсть его скот. Когда он наконец прибыл на остров, то столкнулся с двуглавым псом Ортрусом. Геракл расправился с животным одним ударом, и такая же участь постигла пастуха Эвритиона (Евритион). Суматоха наконец насторожила Гериона. В результате он, снарядив себя тройным запасом копий, шлемов и щитов, атаковал героя у берегов водоёма Антем.
Однако он был легко поражен отравленной стрелой полубога. Пока Геракл сопровождал животных обратно, Гера снова проделывала свои трюки, посылая насекомых атаковать животных и вынуждая их разбегаться. Геркулесу потребовался почти год, чтобы вернуть их. Тогда богиня наслала потоп, чтобы Геракл не мог пересечь реку со скотом, но он свалил камни в водоём завершил десятый подвиг.
7. Конец службе
Геракл и золотые яблоки. \ Фото: google.com.
После завершения десятого подвига обязательства Геракла перед Эврисфеем закончились. Однако вместо того, чтобы освободить его, царь объявил, что два его задания не засчитались. Геркулесу напомнили, что, убивая Гидру, он воспользовался поддержкой племянника. Кроме того, он взял плату за уборку конюшен, и именно реки сделали за него эту работу. В итоге его обманом заставили выполнить для Эврисфея ещё два подвига.
11. Кража золотых яблок
Ему было поручено украсть три золотых яблока из сада Гесперид, нимф вечера. Задача была трудной, так как сад принадлежал Гере и охранялся нимфами и драконом по имени Ладон. По дороге в сад Геракл столкнулся с титаном Атласом, на чьих плечах покоилось небо. Геркулес убедил Атласа достать для него яблоки в обмен на то, что он удержит их сам, тем самым снимая с него проклятие на короткое время. Атлас был отцом нимф, и ему было легче проникнуть в сад. Однако, когда он вернулся с яблоками, он предложил доставить их сам и не слишком хотел забирать небеса обратно. Поняв, во что он ввязался, герой обманул Атласа и убежал с яблоками.
12. Захват Цербера
Цербер. \ Фото: amazon.de.
Последним заданием Геракла была поимка собаки, что охраняла вход в царство мёртвых. Геркулес готовился к спуску в туда, будучи посвящённым в Элевсинские мистерии. С помощью Афины он сумел отыскать проход туда и Аида, царя подземного мира. Вместо того, чтобы попытаться украсть чудовищную собаку, он решил попросить у Гадеса разрешения одолжить её. Аид дал добро, но потребовал, чтобы герой самостоятельно схватил и усмирил собаку без применения оружия и не ранив её. Это не было большой проблемой, в результате чего герой одолел собаку, вынес её на себе и вернулся к Эврисфею. Эврисфей снова испугался чудовища и просил героя вернуть собаку обратно, в царство Аида, обещая, что герой будет освобожден от любых дальнейших заданий. Как итог, собаку освободили, и она смогла вернуться на свой законный пост привратника.
8. Омфала
Геркулес и Омфала. \ Фото: recipemama.xyz.
Наконец-то освободившись от рабства, Геракл был волен исполнять свою волю. Но из-за хитростей Геры и его собственной несдержанности жизнь Геркулеса никогда не будет спокойной. Он убил своего друга Ифита в очередном приступе злобы. Раскаявшись в содеянном, он снова совершил путешествие к Оракулу, чтобы очиститься. Когда Оракул промолчал в ответ, герой разозлился и попытался украсть треножник. В итоге предвестник постановил, что Геракла продадут в рабство на год за его ужасные деяния.
В результате царица Омфала выкупила Героя у Гермеса. Омфала была царицей Лидии, древнего царства вокруг современной Турции. Миф принял неожиданный оборот, когда во время порабощения он и Омфала поменялись обязанностями. Он занимался тем, что традиционно было уделом женщин, и носил женскую одежду, в то время как Омфала носила шкуру льва и головной убор. Она также несла его дубинку. Омфала наконец освободила его и, будучи впечатлена им, вышла за него замуж. У супругов родился сын. Миф оставался довольно популярным среди художников, давая им возможность исследовать эротические темы и гендерные роли дальше.
9. Геркулес и Дейанира
Кентавр, Эдмунд Дюлак. \ Фото: bandcamp.com.
Геракл продолжал свои приключения, помогая Богам Олимпа сражаться с титанами. В битве он спас мир от хаоса и Богов от заточения. Ещё при жизни он высадился в Клейдоне и влюбился в принцессу Дейаниру (Деянира). Чтобы завоевать её руку, Геракл победил речного бога Ахелоя в борьбе. У Геркулеса и Дейаниры был счастливый брак, но у каждой сказки есть не самый радужный конец. Однажды, когда пара пыталась пересечь опасную реку, кентавр по имени Несс предложил помочь женщине переправиться. Добравшись до другой стороны, Несс показал своё истинное намерение и попытался овладеть Деянирой. Это заставило Геракла умертвить его из лука стрелой, смоченной ядом гидры.
Однако в предсмертные минуты кентавр задумал отомстить. Он поведал Дейанире, что его кровь - любовное зелье, и, втирая её в одежду героя, она может быть уверена в том, что герой всегда будет верен только ей. Поражённый ядом, Несс прекрасно осознавал, что это смертельно для любого смертного. Геркулес и Дейанира поселились в городе Трахис и завели семью. Дейанира держалась подальше от зелья много лет, но в конце концов она почувствовала угрозу со стороны Иоле, другой принцессы. Опасаясь, что Геракл покинет её, она предложила мужу тунику, пропитанную кровью Несса. Яд быстро разъел Геркулеса, и невероятная боль свела его с ума. Его последним человеческим поступком было соорудить собственный погребальный костёр на горе Этна и броситься в него, чтобы, наконец, положить конец своим страданиям и своей смертной жизни. Зная, что она невольно сделала, Дейанира покончила с собой.
10. Перерождение
Олимп. \ Фото: thinglink.com.
История Геракла не закончилась его смертью. Когда он сгорел в своём погребальном костре, его смертная сторона была уничтожена, но его бессмертная сторона осталась. Сама Афина вознесла его на Олимп в своей колеснице, где он был принят как Бог и обрёл бессмертие. Гера тоже прекратила свою давнюю вражду с пасынком, как только он получил божественный статус. Последний раз он женился на своей сводной сестре Гебе, дочери Зевса и Геры. Она была богиней юности и служила чашеносцем своего отца. Супруги мирно жили в доме отца, олицетворяя супружескую верность и счастье.
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