15 фактов о гипнозе, объясняющих как он действует
1. Вопреки разным мифам, гипнотизеры не обладают сверхъестественными способностями. Они обладают только необходимыми знаниями и навыками. Гипнотизер является всего лишь «проводником» в состояние транса, помогая человеку сбросить с себя психологические зажимы и максимально расслабиться.
2. Если человек легко поддается внушению, его можно убедить в том, что он — гениальный художник или музыкант. Когда одному человеку внушили, что он гениальный американский шахматист и предложили сыграть в шахматы, то его первой реакцией было требование гонорара в 1 млн долларов.
3. Популярный опыт гипноза. В большой аудитории кусочек ваты смачивается какой-то жидкостью. При этом сообщается: «Сейчас начнёт распространяться достаточно сильный неприятный запах. Кто почувствует его — прошу поднять руку». Проходит несколько минут, и в первых рядах начинают подниматься руки. Их все больше и больше… Наконец вся аудитория сидит с поднятыми руками: некоторые свободной рукой зажимают нос. Кого-то с первого ряда выводят из зала: ему стало плохо… На самом же деле ватка не издает вообще никакого запаха: в этом может убедиться каждый желающий.
4. Когда человек находится под гипнозом, у него пропадают любые аллергические реакции. Получается, аллергия во многом зависит от сознания.
5. В Австрии успешно действуют курсы гипноза для служащих банков и ювелирных магазинов. Они узнают, как можно быстро загипнотизировать грабителя в случае нападения.
6. Ни один человек не может быть загипнотизирован, если он этого не захочет сам. Без необходимой мотивации и желания войти в гипнотическое состояние невозможно.
7. Согласно статистике, чаще всего в мире гипноз используется как успокоительное средство, на втором месте — лечение депрессии, а на третьем — кодирование от алкоголизма.
8. Однажды на известного английского гипнотизера подал в суд человек, добровольно поднявшийся на сцену и находившийся там под гипнозом около 2 часов. В течение этого времени он дирижировал оркестром, танцевал как балерина, действовал будто он — кондуктор в автобусе, и еще вел себя так, как будто выиграл 1 млн. долларов в лотерею. После этого мероприятия личность мистера человека под гипнозом изменилась, и у него стало появляться странное поведение. Четыре доктора поставили ему диагноз «острый шизофренический синдром». Но суд встал на сторону гипнотизера.
9. Многие гипнотизёры предпочитают демонстрировать свои способности в огромных залах, словно подтверждая свои необыкновенные способности: мол, это легко — загипнотизировать одного-двух, а вот ты попробуй тысячу! На самом же деле вести индивидуальный сеанс гипноза во много раз сложнее, чем работать в большой аудитории. У каждого человека в большой толпе внушаемость становится выше, потому что на него воздействуют окружающие. Это так называемое явление «взаимного гипноза».
10. Когда человек подвержен гипнозу, его мозговая деятельность становится более активной. Он не теряет контроль над собой, поэтому гипнотизёр не может заставить человека делать всё, что угодно.
11. Вести сеансы гипноза может любой человек соответствующего склада характера: достаточно эмоциональный, обладающий способностью к образному выражению своих мыслей. Никакого «дара свыше» не требуется.
12. Атрибуты гипноза научно обоснованы, хоть и взяты аж из древнеегипетской медицины. Блестящие шары, полумрак, ритмика звуков, приближенная к биологическим ритмам человека, построение фраз и интонация голоса — всё это арсенал гипнотизёра.
13. Гипноз действительно помогает отказаться от курения. Однако следует сочетать его с другими методиками — диетой и физическими упражнениями. А от услуг «целителей», которые обещают избавить от вредных привычек за один сеанс гипноза, следует отказаться.
14. Еще в 19 веке врачи доказали, что успех в лечении физических недугов на 80% зависит от того, настроится ли человек на улучшения или нет. Поэтому установки, сообщаемые при лечении гипнозом, настраивают человека на положительный исход, на быстрое улучшение.
15. Сеанс гипноза на всех людей влияет по-разному. Например, внушение «приятного тепла» у некоторых людей может вызвать покраснение кожи. А после одного из сеансов «повышения настроения» две девушки начали хохотать и не могли остановиться… двое суток. Главное условие безопасности гипноза — обратная связь с врачом.
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