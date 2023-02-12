Откуда у северокорейских генералов много наград, если страна не воевала более 60 лет

1. Идея с медалями позаимствована в СССР

Ким Ир Сен, основавший это государство, в период Второй мировой, например, командовал одним из стрелковых батальонов советской армии. За боевые заслуги он не раз получал награды / Фото: flamingo-petr-fresh.ru

Изготовление всех существующих северокорейских наград было организовано на своей территории / Фото: yaplakal.com

2. Почему генералы этой страны имеют столько медалей

Накапливаются данные награды генералами в течение всей их военной карьеры, практически с первого дня поступления на службу / Фото: tverdyi-znak.livejournal.com

Награды на рукавах и штанах - это уже фейк, гуляющий по Сети. / Фото: uk.javamem.com

Орденами, медалями, лентами награждаются не только солдаты-парни, но и девушки, которые успешно трудятся на благо своей страны / Фото: zoombo.livejournal.com

3. Правило трех поколений

В Северной Корее существует особый закон, именуемый «правилом трех поколений» / Фото: pilip-pilipich.livejournal.com

Офицеры и генералы КНДР носят не только свои личные награды, но и те, которые вручались когда-то их дедам и отцам / Фото: crnobelo.com