Откуда у северокорейских генералов много наград, если страна не воевала более 60 лет

Многие наверняка обращали внимание в новостях или на фото в Сети, что все пиджаки высокопоставленных военнослужащих в Северной Корее увешаны медалями. Но откуда взялось такое их количество, если эта страна с начала пятидесятых годов прошлого века не участвовала ни в одном серьезном военном конфликте, если не учитывать их незначительное участие в гражданской эфиопской войне в начале девяностых. Были и небольшие стычки с южнокорейцами, но масштабными их назвать никак нельзя.
1. Идея с медалями позаимствована в СССР
Ким Ир Сен, основавший это государство, в период Второй мировой, например, командовал одним из стрелковых батальонов советской армии. За боевые заслуги он не раз получал награды / Фото: flamingo-petr-fresh.ru
В свое время, когда Северную Корею оккупировали японцы, много молодых людей, которые впоследствии стали лидерами этого государства, бежали из страны в СССР. Ким Ир Сен в период Второй мировой, например, командовал одним из стрелковых батальонов советской армии. За боевые заслуги он не раз получал награды, среди которых и Орден Красного знамени.
Изготовление всех существующих северокорейских наград было организовано на своей территории / Фото: yaplakal.com
После окончания Корейской войны и разделения страны на две части, немало тех корейцев, которые проходили службу вместе с будущим лидером Северной Кореи, взяли за пример награды СССР. Медали для этой страны производили у нас на монетных дворах практически до 1958 г. Затем изготовление всех существующих северокорейских наград было организовано на своей территории. Разница при изготовлении состояла лишь в том, что вместо серебра в их медали добавляли недорогие металлы.
2. Почему генералы этой страны имеют столько медалей
Накапливаются данные награды генералами в течение всей их военной карьеры, практически с первого дня поступления на службу / Фото: tverdyi-znak.livejournal.com
В Северной Корее общество милитаризованное, причем от слова «полностью». Практически все стороны жизни населения находятся под контролем военных. В связи с этим, к категории военных наград причисляются даже те, что в иных странах и государствах мира таковыми не являются. Накапливаются данные награды генералами в течение всей их военной карьеры, практически с первого дня поступления на службу
Награды на рукавах и штанах - это уже фейк, гуляющий по Сети. / Фото: uk.javamem.com
У ряда северокорейских генералов есть госнаграды в виде медалей за рыболовство. Их вручают совсем молодым военнослужащим, которые отличились в ловле большой рыбы, а также за вклад в борьбу с голодом. Кроме этого, у них имеются отдельные медали за строительство электростанций, плотин, работу в угольной шахте, выращивание сельхозкультур.
Орденами, медалями, лентами награждаются не только солдаты-парни, но и девушки, которые успешно трудятся на благо своей страны / Фото: zoombo.livejournal.com
Кстати, орденами и медалями награждаются не только солдаты-парни, но и девушки, которые успешно трудятся на благо своей страны. Они тоже обязаны служить в армии на протяжении достаточно длительного промежутка времени.
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3. Правило трех поколений
В Северной Корее существует особый закон, именуемый «правилом трех поколений» / Фото: pilip-pilipich.livejournal.com
Но все это только один из факторов, влияющих на наличие у генералов множества наград. Здесь еще существует особый закон, именуемый «правилом трех поколений».
Под этим определением подразумевается существующая в государстве система наследования в 3-х поколениях. Речь идет и о предоставляемых привилегиях, и о почетных заслугах, и о наградах военного характера. Получается, что офицеры и генералы КНДР носят не только свои личные награды, но и те, которые вручались когда-то их дедам и отцам.
Офицеры и генералы КНДР носят не только свои личные награды, но и те, которые вручались когда-то их дедам и отцам / Фото: crnobelo.com
Существует и обратная сторона медали – правило наказаний в 3-х поколениях. Если человек оказался виновным в преступлении, не только его, но и всю семью отправляют в специальные трудовые лагеря, где проживают и следующие его два поколения. Эти люди полностью лишены любых привилегий. Таким образом, они расплачиваются за то, чего не совершали, за поступки и ошибки, допущенные родственниками. Одной из них является побег из государства.
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