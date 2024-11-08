Еда, которая может спасти жизнь

Высокий темп жизни современного человека диктует нам свои условия. Нам зачастую просто не хватает времени на приготовление полезных блюд — ведь гораздо проще, к примеру, обойтись тем же фаст-фудом. Полезно ли это? Вряд ли. Между тем на свете существует огромное количество вкусной, полезной и вполне доступной еды, которая может не только насытить, но и защитить организм от многих опасных болезней.
Фасоль
Исследования показали, что обыкновенная фасоль (при регулярном употреблении) вполне может продлить человеческую жизнь. Кроме того, Американский институт по изучению онкологических заболеваний даже выпустил брошюру, призывающую добавлять небольшую часть бобовых к каждому приему пищи: выяснилось, что это способствует задержке развития раковых клеток.
Ежевика
Ежевика защищает печень и мозг, а также способствует укреплению иммунной системы. Эти ягоды богаты антиоксидантами — то есть, задерживают старение кожи и всего тела.
Красная капуста
Вообще говоря, любые крестоцветные человеку полезны. Однако, именно красная капуста содержит уникальное соединение — сульфофаран. Онкологи нескольких стран утверждают, что это соединение вполне может помешать возникновению раковых клеток.
Грибы
В грибах содержатся уникальные питательные вещества, в том числе аминокислота под названием эрготионеин, увеличивающая срок жизни клеток. Грибы — единственный в мире природный источник эрготионеина.
Льняное семя
И еще один продукт, рекомендованный Американской ассоциацией здравоохранения как противораковый. В льняном семени содержатся лигнаны, природные антиоксиданты.
Орехи
Медики из Китая уверяют, что каждый человек должен включить в свой рацион обыкновенные грецкие орехи. Содержащиеся в них антиоксиданты и омега-3 жирные кислоты снижают риск инсульта и подавляют риск развития раковых клеток.
Куркума
Эта специя содержит пигмент под названием куркумин. Он играет немаловажную роль в предотвращении возникновения раковых клеток, болезни легких и даже болезни мозга. Некоторые врачи рекомендуют пациентам употреблять куркуму после сложных операций — помимо всего прочего, она обладает еще и восстановительными свойствами.
Чай
Зеленый и белый чаи — потенциально защищают человеческое тело от некоторых серьезных заболеваний. Кроме того, зеленый чай может понизить кровяное давление, уровень холестерина и жира в организме. Правда, врачи рекомендуют чай не заваривать, а жевать свежие листья, либо добавлять их в смузи.
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