Идеи по использованию пространства над радиатором

Даже такой обычный бытовой предмет как радиатор может стать стильным дополнением интерьера. Один из самых простых и оригинальных способов гармонично вписать радиатор в интерьер любой комнаты — организовать над ним небольшую полочку.



Такую полку можно разместить прямо на радиаторе и прикрепить к нему с помощью кронштейнов или других приспособлений. Однако в этом случае важно понимать, что полка будет нагреваться, что может привести к ее деформации. Оптимальный вариант — разместить полку на стене над радиатором, это предотвратит нагрев полки, что позволит размещать на ней абсолютно любые предметы, в том числе и горшки с живыми цветами.



Материал для изготовления полки может быть практически любым:



натуральное дерево;



ДСП, ЛДСП, МДФ;



плотный пластик;



стекло.



Совет дизайнера: покрасьте батарею в тот же цвет, что и стена за ней, это сделает ее практически незаметной. В этом случае на первый план выйдет полка, которая станет прекрасным дополнением интерьера.

Помимо эстетической составляющей, размещение полки над радиатором поможет создать дополнительное место для хранения вещей, что особенно актуально для маленьких помещений.

Предлагаем большую подборку оригинальных идей по использованию пространства над радиатором, которые стоит взять на заметку.





























































































































Читать далее →