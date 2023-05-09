12 самых богатых наследников и наследниц, родителей которых знает весь мир

То, что для одних – запредельные мечтания, для других – норма. И речь идёт вовсе не о полёте в космос и кругосветном путешествии, а о баснословном состоянии, которое передаётся из поколения в поколение целыми династиями, чей капитал настолько велик, что об этих людях смело можно сказать – не знают счёт деньгам. При чём молодые (и не очень) наследники и наследницы в большинстве своих случаев пока ещё живут за счёт процентов, благополучно капающих в их карман со счетов обеспеченных родителей. Но и этого уже достаточно для того, чтобы прочно обосноваться в списке самых богатых наследников мира, чьи родители известные бизнесмены, актёры, певцы и политики.
1. София Абрамович - 11,84 миллиарда долларов
Папина дочка на миллиарды. \ Фото: google.com.ua.
Отец Софии Абрамович – знаменитый Роман Абрамович, бизнесмен, инвестор, политик, владеющий футбольным клубом «Челси». Чистый капитал Романа составляет 11,85 миллиардов долларов, что делает его самым богатым человеком в Израиле – там, где он сейчас живёт. Родом из России, он также считается одиннадцатым самым богатым человеком на родине. Считается, что даже без огромного наследства София стоит более одного миллиарда долларов, что делает её самым богатым подростком в Великобритании, где собственно говоря она и живёт в поместье в Сассексе.
2. Мария и Екатерина Путина - 200 миллиардов долларов
Дочери Путина. \ Фото: atr.ua.
Несмотря на то, что общая стоимость официально не была объявлена, понятно, что активы Владимира Путина составляют около двухсот миллиардов долларов. Удивительно, но это больше, чем Джефф Безос и Билл Гейтс вместе взятые. Никто точно не знает, как он достиг такого богатства, но можно быть уверенным в том, что в один «прекрасный» день всё оно достанется его дочерям. Однако российский президент держит свою семейную жизнь в строжайшем секрете, поэтому об их экономическом положении известно не так уж много.
3. Хью Гросвенор - 13 миллиардов долларов
7-й герцог Вестминстерский. \ Фото: in.style.yahoo.com.
Хью Ричард Луис Гросвенор, также известный как 7-й герцог Вестминстерский, в настоящее время является самым богатым человеком в мире в возрасте до тридцати лет. Будучи сыном Натальи Гросвенор и Джеральда Гросвенора, 6-го герцога Вестминстерского, Хью приобрёл титул герцога Вестминстерского после смерти своего отца. Он также унаследовал внушительные тринадцать миллиардов долларов, а также крупные трастовые фонды для своей сестры. В настоящее время Хью выполняет обязанности герцога Вестминстерского, не заботясь о деньгах.
4. Сэм Брэнсон - 4,9 миллиарда долларов
Наследник основателя Virgin. \ Фото: pagesix.com.
Ричард Брэнсон накопил более $ 4,9 млрд за свою карьеру благодаря своим предпринимательским подвигам в Virgin. Основатель Virgin имеет двоих детей, Сэма и Холли, которые со временем унаследуют его состояние. Брэнсон был особенно подкован в своих деловых отношениях, управляя своей империей в сложной серии оффшорных трастов и корпораций. Сегодня он признал себя «налоговым изгнанником» и даже пожертвовал своим британским гражданством, чтобы сэкономить миллионы налогов. И 33-летний Сэм, и 37-летний Холли активно участвуют в бизнес-империи своего отца.
5. Пэрис Хилтон - 300 миллионов долларов
Светская львица. \ Фото: rumourjuice.com.
Мы все слышали о Пэрис Хилтон – наследнице семейного бизнеса Hilton Hotel. Знаменитый бренд помогал Хилтон в её собственных деловых начинаниях. Помимо появления в реалити-шоу, Пэрис также имеет ряд парфюмерных линий. По имеющимся данным, только её ароматы принесли ей более трёх миллиардов долларов. Так что как говорится, Хилтон умная, красивая и, конечно же, богатая наследница.
6. Оливия Уайлд - 20 миллионов долларов
Голливудская актриса. \ Фото: simbaly.com.
Оливия Уайлд известна нам как голливудская актриса, которая является наследницей состояния в двадцать миллионов долларов, которое она ожидает унаследовать от Эндрю Кокберна, своего отца-журналиста. Тем не менее, эта сумма лишь приумножит её капитал, который она успела накопить за время съёмок в масштабных картинах.
7. Кейт Хадсон - 80 миллионов долларов
Дочь культовой актрисы Голди Хоун. \ Фото: profm.ro.
Вот ещё одна тайная наследница состояния, накопленного на десятки миллионов долларов. Несмотря на то, что она, как ожидается, унаследует более восьмидесяти миллионов долларов от своей знаменитой матери, Кейт Хадсон занята тем, чтобы сделать себе имя в качестве признанной актрисы. И совсем неудивительно, что дочь культовой актрисы Голди Хоун, несомненно, прокладывает путь к успешной карьере на ближайшие несколько лет.
8. Дакота Джонсон - 14 миллионов долларов
Героиня 50 оттенков серого. \ Фото: headcurve.com.
Главная героиня 50 оттенков серого собирается унаследовать довольно большое состояние в размере четырнадцати миллионов долларов от своих родителей, Дона Джонсона и Мелани Гриффит. Дакота родилась и выросла в Остине, штат Техас, но в последнее время живёт в Лос-Анджелесе, где успешно делает собственную карьеру.
9. Андерсон Купер - 110 миллионов долларов
Сын Глории Вандербильт. \ Фото: editorchoice.com.
Андерсон Купер каждую ночь появляется на наших телевизионных экранах в качестве ведущего программы CNN «Андерсон Купер 360». Несмотря на то, что он считается членом королевской семьи, вряд ли вы знали о том, что на самом деле он является частью одной из крупнейших династий Америки. Купер связан с известной семьей Вандербильтов и собирается в один прекрасный день унаследовать сотни миллионов долларов. Его мать, Глория Вандербильт, печально скончалась в июне 2019 года в возрасте 95 лет.
10. Аманда Херст - 100 миллионов долларов
Аманда Херст, наследница корпорации Херста. \ Фото: shutterstock.com.
Эта американская светская львица провела большую часть своих лет, работая моделью в Нью-Йорке. Аманда Херст – наследница корпорации Херста. Миллиардная компания управляет такими медиа-издателями, как Esquire, Cosmopolitan и 20% ESPN. Сегодня Херст работает в Marie Claire в качестве помощника редактора по маркетингу. Именно её прадед, Уильям Рэндольф Херст, основал медиа-империю. Вне моделирования, Аманда может сидеть сложа руки и расслабиться, зная, что у неё есть сто миллионов долларов на её имя.
11. Брук Шилдс - 25 миллионов долларов
Успешная актриса и наследница компании Revlon. \ Фото: google.com.
Эта актриса и бывшая детская модель могла сидеть сложа руки, дожидаясь своего наследства в размере двадцати пяти миллионов долларов, накопленных её отцом Фрэнком Шилдсом, американским бизнесменом и руководителем компании Revlon. Но вместо этого она создала успешную карьеру актрисы, снявшись в ряде картин таких как, «Закон и порядок», «Крик королевы» и других.
12. Билли Лурд - 25 миллионов долларов
Дочь самой принцессы Леи. \ Фото: shutterstock.com.
Билли Лурд – дочь самой принцессы Леи, Кэрри Фишер. Фишер поднялась до международной известности после появления в «Звездных войнах» и оставалась культурной иконой до своей смерти в 2016 году. К сожалению, через несколько дней после печального события Лурд потеряла и свою бабушку. Сегодня Билли является наследницей состояния в двадцать пять миллионов долларов от своей матери и бабушки, Дебби Рейнольдс. В настоящее время она посещает Нью-Йоркский университет и появилась в American Horror Story, а также успела засветиться в новейшей трилогии «Звёздные войны».
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