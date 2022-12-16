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Пахлава своими руками

Пахлава – это одно из тех блюд, благодаря которым кухня Востока считается уникальным явлением.

Пахлава своими руками

Ингредиенты

масло сливочное 350 г
сметана 300 г
яйца куриные 4 шт.
мука 4 ст.
сода 1 ч.л.
сахар 2,5 ст.
грецкий орех 2 ст.
мед 2 ст.л.

Вначале приготовить тесто. Муку перетереть с 300 г масла в крошку. Добавить 3 желтка, сметану и соду, замесить тесто, убрать его в холодильник на 1 час.

Пахлава своими руками
После достать, разделить на одинаковых 8 шариков.
Пахлава своими руками
Подготовить начинку: орехи перемолоть, но не в муку, а чтоб оставались кусочки.
Пахлава своими руками
Соединить 4 белка, сахар и орехи.
Пахлава своими руками
Каждый шарик теста тонко раскатать на присыпанной мукой поверхности.
Пахлава своими руками
На противень выкладывать листы теста, раскладывая на каждом равномерно, но не монолитно начинку. Чередуя: тесто-начинка.
Пахлава своими руками
Последним слоем должно быть тесто. Разрезать получившийся пирог на ромбики, смазать желтком, украсить орешками. Выпекать минут 40-50 при 200 градусах.
Пахлава своими руками
За 5-10 минут до готовности достать, полить медом, растопленным и перемешанным с 50 г сливочного масла. Вернуть в духовку, довести до готовности.
Пахлава своими руками
Очень важно отметить, что вытаскивать из противня можно только полностью остывшую пахлаву! Иначе она растечется!
Пахлава своими руками

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