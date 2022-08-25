РООИ «Перспективе» – 25 лет!

Сегодня, 25 августа, мы начинаем отмечать юбилей «Перспективы». Для нас «Перспектива» складывается из участников многочисленных программ, наших благополучателей, партнеров, единомышленников и, конечно, из дружной инклюзивной команды. По случаю нашего юбилея мы решили завести небольшую традицию - 25 числа каждого месяца мы будем делиться с вами полезными материалами или проводить мероприятие. В августе мы подготовили небольшой КВИЗ, из которого вы узнаете много нового о жизни людей с инвалидностью.

«Анализируя наш труд, мы поняли, что проделали колоссальную работу. Сложно представить, что, начиная работу в 1997 году, небольшая команда, состоящая из 6 человек, пройдет такой сложный, но насыщенный на знаковые события путь. Тогда мы многое делали впервые: знакомили россиян с зарубежным опытом инклюзии, «уроками доброты», лидерскими тренингами, продвигая социальный подход к инвалидности, который гласит: важно принимать человека таким, какой он есть, исоздавать для него условия, а не менять или исправлятьего. Менять необходимо среду и отношение. А также знакомить с этикетом по отношению к людям с инвалидностью, менять язык общения со стереотипного и,порой, оскорбительного на уважительный и человечный,внедряя понятие, что в первую очередь – сам человек, а не его инвалидность», – отметила основатель и председатель РООИ «Перспектива» Денис Роза.

По инициативе «Перспективы» слово «инвалид» трансформировалось в «человек с инвалидностью» и активно используется не только в профессиональной среде, но и в обычной речи.

Мы всегда стремились использовать разнообразные способы, чтобы менять отношение к людям с инвалидностью в обществе. Поэтому в 2002 году мы организовали уникальный фестиваль «Кино без барьеров», на котором рассказываем о жизни людей с инвалидностью с помощью документальных, анимационных, игровых фильмов. Осенью 2022 года кинофестиваль снова соберет полные залы, где вновь покажут кино со смыслом.

«С «Перспективой» меня связывает длительная дружба: я была счастлива принимать участие в фестивале «Кино без барьеров» в качестве члена жюри и многократно участвовать в разных мероприятиях. Считаю, что вы делаете очень нужную, важную и полезную работу. Делаете мир людей с инвалидностью более полным, радостным и наполненным событиями. Желаю вам долгих лет, процветания и прекрасного настроения!» – рассказала актриса Ирина Безрукова.

Сегодня в «Перспективе» трудятся порядка 100 человек с инвалидностью и без не только в Москве, но и в регионах.Вклад каждого в общее дело неоценим. Вместе мы реализовали более двух сотен проектов, провели множество общественных кампаний – «Дети должны учиться вместе», «Помогай побеждать!», «Дети в движении. Вместе лучше!», «Стоп! Дискриминация», «Каждый ребенок особенный, все дети равные» и др.

За 25 лет мы смогли трудоустроить в российские и зарубежные компании более 3 000 соискателей с инвалидностью, более 30 000 педагогов приняли участие в тренингах, вебинарах и консультациях по реализации инклюзивного образования. Мы провели порядка 9500 юридических консультаций, чем помогли тысячам людей с инвалидностью узнать свои права. «Перспектива» выступила инициатором создания всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России». Более 500 000 российских школьников и дошкольников прошли уроки по пониманию инвалидности - «уроки доброты», «уроки параспорта», приняли участие в Днях инклюзии, Днях параспорта, кинопоказах и других инклюзивных мероприятиях. Мы провели 5 «Архитектурных школ», на которых обучили студентов основам универсального дизайна, и 7 конкурсов на эту тему.

«Молодые специалисты с инвалидностью ежегодно пополняют ряды сотрудников МТС. Благодаря вашим усилиям мы стали частью большой дружной инклюзивной семьи. Ваши достижения — результат ежедневной работы всего коллектива, самоотдачи каждого сотрудника. Мы рады дружить, сотрудничать и общими усилиями строить инклюзивное общество. Общество, где место есть каждому», – прокомментировала руководитель направления Центра по социальной ответственности, разнообразию и инклюзивности ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Лариса Звягинцева.

Ощутив нехватку программ в области инклюзии для взрослых с особенностями развития, в 2009 году РООИ «Перспектива» учредила фонд «Лучшие друзья» как филиал международной организации Best Buddies International. Миссия Фонда «Лучшие друзья» - создавать новые возможности для людей с нарушением развития и интеллекта через дружбу с волонтерами без инвалидности, интегрированное трудоустройство и развитие лидерских качеств.

Этой осенью мы будем продолжать делать то, что любим и умеем: для коллег по сектору, родителей детей с инвалидностью, специалистов разных направленностей и всех желающих - проводить полезные вебинары, в школах Москвы и регионов - уроки доброты, дни инклюзии и дни параспорта. Также в наших планах организация соревнований по бочче и керлингу для школьников; Театральная Перспектива, воплощающая мечты детей и молодых людей с инвалидностью поставить свою пьесу на профессиональной сцене; Архитектурная школа и конкурс на лучший инклюзивный дизайн для студентовархитектурных вузов России; программа «Карьерные перспективы» для молодых специалистов и еще очень многое.

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