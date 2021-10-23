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10 целебных напитков от простуды

С наступлением сезона холодов снова увеличивается риск переохладиться и подхватить простуду. Чтобы подавить хворь в зародыше, можно обойтись без антибиотиков: нужно вовремя ударить по болезни целебными напитками, польза которых проверена еще нашими бабушками. Представляем вам десятку подобных средств от простуды.

10 целебных напитков от простуды

10 целебных напитков от простуды

Теплый чай с медом и лимоном.


Если вы простудились, первым делом приготовьте некрепкий черный или зеленый чай, в который добавьте 1 чайную ложку меда и пару долек лимона. Очень важно НЕ добавлять мед и лимон в кипяток, чтобы сохранить их полезные вещества.

10 целебных напитков от простуды

Малиновый чай с цветками липы.


Из сухих цветков липы заварите чай, добавьте в него сухие ягоды и листья малины. И оставьте настаиваться на 30 минут. Если ягод малины нет, подойдет и малиновое варенье.

10 целебных напитков от простуды

Чай из шиповника.


Ни для кого не секрет, что шиповник — идеальный источник витамина С. Измельченные сухие плоды шиповника (3 столовые ложки) залейте 0,5 л кипятка и оставьте в термосе на ночь. Утром процедите и пейте 1/2 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды.

10 целебных напитков от простуды

Морс клюквенный или брусничный.


Клюква и брусника — это просто уникальные по своим бактерицидным свойствам средства. Для приготовления морса разотрите ягоды клюквы или брусники с сахарным песком (3:1).
2 ст. л. смеси залейте 0,5 литра теплой воды.

10 целебных напитков от простуды

Горячее молоко с минеральной водой.


Если у вас начался кашель, приготовьте горячее молоко с щелочной водой (например, «Боржоми»). Такой напиток будет способствовать отхождению мокрот.

10 целебных напитков от простуды

Молоко с чесноком.


Это экстренное средство поможет вам встать на ноги за одну ночь. В теплое молоко нужно добавить 10 капель сока чеснока и выпить на ночь.

10 целебных напитков от простуды

Компот из сухофруктов.


Проверенное и всем известное с детства средство. Отвар из сухофруктов обладает общеукрепляющим и смягчающим действием при простуде. 100 г сухофруктов перебрать, крупные фрукты нарезать. Все сухофрукты тщательно промыть в теплой воде. Сначала варить яблоки и груши до мягкости в течение 30 минут, добавив сахар (3 ст. л. на 1 л воды), затем добавить урюк и чернослив и под конец, за 5 минут до окончания варки, — изюм и курагу. В готовый компот можно добавить сок лимона или апельсина, мед.

10 целебных напитков от простуды

Имбирный чай с лимоном.


Поможет в холодные осенние дни, укрепит иммунитет и повысит вашу работоспособность. 1 стакан горячей воды смешать с 1 ст. л. меда, 1 ст. л. сока лимона, 0,5 ч. л. измельченного имбирного корня и щепоткой корицы. Можно добавить в чай немного сухих измельченных листьев мяты.

10 целебных напитков от простуды

Глинтвейн.


Отличное средство от простуды и просто вкусный, полезный, согревающий напиток! Смешать пряности, добавить 100 мл воды, довести до кипения, снять с огня, настоять 10 минут. Процедить. Нарезать апельсин кружочками. Смешать вино, отвар, сахар и дольки апельсина. Все довести до кипения, но не кипятить! В глинтвейн можно добавлять также мед, яблоки, изюм. Подавать горячим. Пить лучше на ночь, чтобы сразу лечь в постель, а в ноги положить теплую грелочку.

10 целебных напитков от простуды

Ромашковый чай.


Ромашка — мягкое противовоспалительное средство. В сочетании с липой и медом является хорошим противопростудным средством. Приготовление чая: взять по 1 ч. л. цветков ромашки и цветков липы, заварить 1 стаканом кипятка, настоять 20 минут, процедить. Пить по 1/3 стакана 3 раза в день до еды. Можно добавить мед.

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