Отличный метод.
Когда живешь в эпоху высоких технологий и мобильных устройств понимаешь, почему так важно всегда иметь под рукой источник энергии. Все прекрасно знакомы с ситуацией, когда гаджет сел в самый неподходящий момент, а розетки нигде по близости нет. Конечно, сегодня делают много банков энергии, но как быть, если его нет? Рассмотрим вариант с самой экстремальной и хардкорной экстренной зарядкой смартфона для подлинных «выживальщиков».
Что понадобится?
Можно взять на вооружение.
На самом деле ничего особенного. Понадобится хорошая батарейка, например «Крона». Главное, чтобы она давала стабильные 9 Вольт. Также будет необходима автомобильная зарядка и любое изделие из проводящего электрический ток металла. Например, кусок провода или ключ от двери.
Как заряжается?
Ничего сложного нет.
Здесь все также очень просто. Прежде всего, вспоминаем о том, что у батарейки есть два контакта – плюс и минус. Теперь берем автомобильное зарядное устройство и вставляем его контакт в «плюс». Важно, чтобы контакт автомобильной зарядки был нажат, поэтому прижимаем ее к батарейке как следует.
После этого берем наш проводящий металлический предмет и вставляем его в минус, прислонив к одному из боковых контактов нашего зарядного устройства. Если все было сделано правильно, то телефон начнет заряжаться.
На сколько хватит?
Сойдет на всякий случай.
Питать иллюзий по поводу данного способа не стоит. На много процентов зарядить так аккумулятор точно не получится, однако в качестве «экстремального» способа пополнения батареи данный метод стоит взять на заметку.
Наглядно в видеоматериале:
Как зарядить смартфон при помощи 9-вольтовой «Кроны».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии