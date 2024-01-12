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1858 год: портреты последних оставшихся в живых ветеранов наполеоновских войн

Битва при Ватерлоо в 1815 году стала для Наполеона Бонапарта последним поражением. Но даже после его смерти в 1821 году выжившие солдаты Великой армии (Grande Armée) глубоко уважали и почитали своего полководца. И каждый год 5 мая, в день смерти Наполеона, ветераны в полном обмундировании маршировали к парижской Вандомской площади, чтобы отдать дань своему императору.

Эти впечатляющие портреты являются чуть ли не единственными оставшимися изображениями французских ветеранов, которые участвовали в 1803-1815 годах в наполеоновских войнах. Предположительно, фотографии были сделаны 5 мая 1858 года. Все мужчины, которым на тот момент было уже по 70-80 лет, одеты в униформу, в которой они воевали. Также можно заметить, что на груди солдат висит медаль Святой Елены, которая вручалась в августе 1857 года всем ветеранам революционных и наполеоновских войн.

1858 год: портреты последних оставшихся в живых ветеранов наполеоновских войн


1858 год: портреты последних оставшихся в живых ветеранов наполеоновских войн

Месье Верлинд, 2-й уланский полк.

1858 год: портреты последних оставшихся в живых ветеранов наполеоновских войн

Месье Витри, ведомственная охрана.

1858 год: портреты последних оставшихся в живых ветеранов наполеоновских войн

Месье Дюпон, 1-й гусарский полк.

1858 год: портреты последних оставшихся в живых ветеранов наполеоновских войн

Квартирмейстер Фабри, 1-й гусарский полк.

1858 год: портреты последних оставшихся в живых ветеранов наполеоновских войн

Месье Шмит, 2-й конный стрелковый полк.

1858 год: портреты последних оставшихся в живых ветеранов наполеоновских войн

Гренадер Берг.

1858 год: портреты последних оставшихся в живых ветеранов наполеоновских войн

Месье Мэр, 7-й гусарский полк.

1858 год: портреты последних оставшихся в живых ветеранов наполеоновских войн

Сержант-квартирмейстер Делиньон.

1858 год: портреты последних оставшихся в живых ветеранов наполеоновских войн

Сержант Тария в униформе гвардейского гренадера.

1858 год: портреты последних оставшихся в живых ветеранов наполеоновских войн

Месье Дюсель, мамелюк.

1858 год: портреты последних оставшихся в живых ветеранов наполеоновских войн

Месье Лориа, 24-й стрелковый полк. Кавалер ордена Почетного легиона. Судя по фотографии, Лориа потерял глаз в сражениях.

1858 год: портреты последних оставшихся в живых ветеранов наполеоновских войн

Месье Мобан, 8-й драгунский полк.

1858 год: портреты последних оставшихся в живых ветеранов наполеоновских войн

Месье Лефебр, сержант 2-го инженерного полка.

1858 год: портреты последних оставшихся в живых ветеранов наполеоновских войн

Месье Море в униформе гусара, 2-й полк.

1858 год: портреты последних оставшихся в живых ветеранов наполеоновских войн

Месье Дреуз, 2-й уланский полк.

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