Куда прятать мелкую бытовую технику, которая занимает все пространство

Небольшие бытовые приборы, такие как блендеры, миксеры, электрические чайники и прочие компактные по отдельности устройства занимают неожиданно большое пространство, когда их становится много. Эта проблема особенно актуальна, если учесть, что большая часть мелкой бытовой техники относится к кухонным принадлежностям, а размер кухонь в типовых квартирах, как правило, и без того весьма скромный. Решение простое: хранить технику компактно. Вот несколько советов о том, как организовать это.

Выдвижные полки и складные дверцы

Куда спрятать небольшой предмет техники, который часто используется, но для него нет места на кухонном столе? На помощь придет специальный отсек в кухонном шкафу, снабженный выдвижной полкой и откидной или складной дверцей. Таким образом очень удобно спрятать тостер, блендер или чайник – предметы, которые поместятся на полке и не слишком много весят. Выдвижная полка может быть крутящейся или двусторонней – вариантов их конструкций достаточно много, чтобы выбрать наиболее подходящий.

Специальный шкафчик или отсек

Если площадь кухни позволяет разместить на ней дополнительный посудный шкаф, путь даже небольшой, вся мелкая бытовая техника может храниться в нем. Этот же вариант прекрасно подойдет и для ванной комнаты – в шкафчике может прекрасно храниться фен, электробритвы и прочие необходимые мелочи.

Еще одним удобным вариантом хранения будет свободное пространство под раковиной – особенно, если оно закрывается при помощи дверок, во избежание попадания на технику капель воды из крана.

Ящик под столешницей

Пространство под столешницей на кухне ничем не занято? Можно прикрепить туда полноценный ящик, в котором разместится вся небольшая и не слишком тяжелая кухонная утварь – миксеры, блендеры, мясорубки и прочие подобные предметы. Обезопасив этот ящик механизмом защиты, можно не беспокоиться о том, что его откроют маленькие дети.

Полки под потолком

Даже если помещение совсем маленькое, все доступные шкафчики и полки в нем уже заняты, а технику все еще негде размещать, выход есть. Полка над раковиной или столешницей послужит очень функциональным решением: там можно разместить любую небольшую технику. Особенно удобно поместить там то, что не используется каждый день: так эти приборы гарантированно не будут мешаться под рукой в то время, когда они не нужны.