Чем отличаются маслины от оливок, и каким плодам отдать предпочтение

1. Оливки и маслины являются плодами одного дерева

Оливки и маслины являются плодами одного дерева / Фото: mrfilin.com

Цвет плода оливы отличается от степени зрелости и способа обработки / Фото: mrfilin.com

2. Немного об оливе

Олива - это масличное вечнозеленое дерево со средней продолжительностью жизни в несколько столетий / Фото: blog-travushka.ru

К почве дерево абсолютно не требовательно, поэтому часто оливу высаживают вблизи моря / Фото: pxhere.com

Плоды оливы не только употребляют в пищу как закуску, но и используют как сырье для производства полезного оливкового масла / Фото: ivetta.ua

3. Как получаются оливки черного цвета

Зеленые оливки сырыми не едят, так как они отдают сильной горечью / Фото: meduzhastiki.ru

Натуральные оливки могут иметь любые оттенки, кроме черного, последний получают искусственным путем / Фото: foodandhealth.ru

4. Как оливки становятся маслинами

Чем спелее оливки, тем они хуже хранятся, а производителям это невыгодно / Фото: foodandhealth.ru

Для дальнейшей обработки кислородом собирают неспелые зеленые плоды / Фото: wafyapp.com

Специалисты утверждают, что производственная обработка плодов оливы безвредна, однако лучше отдавать предпочтение продукту не черного цвета и в светлом рассоле / Фото: shkolazhizni.ru