Кто из знаменитостей никогда не пользовался услугами пластических хирургов, предпочитая естественную

Сегодня посещением пластического хирурга уже никого не удивишь. Новейшие медицинские технологии шагнули далеко вперед, поэтому пользоваться ними знаменитости начинают с юного возраста, не говоря уже о старшем поколении. Однако не все представительницы Голливуда используют возможности пластической хирургии, чтобы дольше оставаться молодыми и соответствовать стандартам красоты. Многие из них считают, что морщинки придают им особый шарм и обаяние. Естественная красота в любом возрасте – девиз некоторых известных голливудских звезд.
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун. Фото: https://www.elle.ru
Голливудской актрисе Шэрон Стоун 63 года. Она не стесняется своего возраста и никогда не прибегала к услугам пластических хирургов. В отличие от героини Лаурель Хедер, которую актриса сыграла в кинофильме «Женщина-кошка», Шэрон Стоун не стремится сохранить образ 20-летней девушки с помощью чудо-технологий.
Поддерживать себя в хорошей форме ей помогают регулярные занятия спортом, правильное питание и косметологические процедуры по уходу за кожей. Шэрон считает, что стареть вовсе не страшно и можно позволить себе некоторые морщинки, ведь они придают чувственности и сексуальности. А вот переделывать себя с помощью пластики без особых на то причин – это ненормально.
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип. Фото: https://www.marieclaire.ru
Мэрил Стрип одна из тех звезд, которая может похвастаться тем, что не боится старости. Ведь только после сорока лет ее карьера стремительно пошла вверх. Поклонникам особенно понравилась ее роль Миранды Пристли в культовом кинофильме «Дьявол носит Prada».
Голливудская актриса скептически относится к пластической хирургии и не понимает своих коллег ее возраста, которые прибегают к пластике, чтобы сохранить молодость. Однако не все знают, что Мэрил в школьные годы была весьма недовольна своей внешностью и критично относилась к себе. Но вскоре она не захотела размышлять о собственной некрасивости и решила быть самой собой. Это облегчило ее жизнь.
Несмотря на преклонный возраст Стрип, ей продолжают поступать предложения к сотрудничеству. Но и это не вдохновляет актрису обратиться к пластическим хирургам. Она продолжает придерживаться мнения, что в возрасте есть свой естественный шарм.
Джулианна Мур
Джулианна Мур. Фото: https://www.marieclaire.ru
За всю свою жизнь Джулианна Мур ни разу не делала пластических операций и омолаживающих процедур. Но в своем возрасте она выглядит потрясающе. Буквально несколько лет назад актриса снималась в полуобнаженном виде для рекламы нижнего белья известного бренда.
Джулианна считает, что стариться нужно естественным образом и не верит в то, что пластические операции могут помочь сохранить молодость или сделать внешность лучше. Секрет успеха актрисы в любви к себе и уверенности в том, что ее зеленые глаза и очаровательные рыжие волосы сами по себе красивы. Актриса практически не пользуется косметикой в обычной жизни. И это лишь подчеркивает ее естественность.
У Джулианны Мур существует принцип: нужно жить самой и не мешать жить другим. Поэтому ей абсолютно не интересны сплетни о тех, кто делает пластику. Она уверена, что все пластические процедуры не смогут помочь девушке быто красивее, чем она в действительности есть. Если она чувствует себя красивой, то так это и есть. Такая уверенность сыграла свою роль: она стала обладательницей многих престижных премий (Оскар, Эмми, Золотой глобус).
Джоди Фостер
Джоди Фостер. Фото: https://www.marieclaire.ru
Джоди Фостер считается самой умной голливудской актрисой. Поэтому неудивительно, что она является ярой противницей пластической хирургии лично для себя, но уверена, что это личный выбор каждого человека.
Актриса на свой возраст выглядит прекрасно. Она поддерживает форму с помощью правильного и здорового питания, регулярных занятий спортом. И считает, что это реально работает.
Фостер предпочитает рассказывать о себе, как о личности, но ни как о своей внешности. Она принимает себя даже с теми морщинками, которые у нее появляются. И ничего не хочет в себе менять. При этом актриса является двукратной обладательницей Оскара и трехкратной лауреаткой Золотого глобуса и BAFTA.
Джулия Робертс
Джулия Робертс. Фото: https://www.marieclaire.ru
Известная голливудская актриса Джулия Робертс, когда ей исполнилось 40 лет, в одном из интервью рассказала о своем отношении к пластической хирургии. Она уверила, что ее жизнь вполне интересна и без подобных процедур.
Джулия начала свою модельную карьеру именно в этом возрасте и ее не смущала уходящая молодость. Наоборот, актриса считала, что ее года положительно влияют на модельный бизнес. Ведь позировать в 40 лет гораздо интереснее, чем в молодости. В этом возрасте женщина знает свое тело, может раскрепощенно позировать.
Сегодня обворожительная Джулия Робертс также как и много лет назад не стесняется своей естественной внешности. Она считает, что лицо должно говорить о женщине, а не о ее постоянных походах к хирургу. Чтобы поддерживать себя в идеальной форме, звезда охотно занимается спортом и регулярно посещает косметолога.
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