25 фотографий гипперреалистичных десертов, мастерски созданных из стекла и фарфора

Аппетитные десерты из стекла и фарфора.

1. «Ванильно-шоколадный торт»

Американская художница Шайна Лейб (Shayna Leib) умеет создавать из стекла и фарфора просто невероятные произведения искусства!

2. «Вишня в шоколаде»

Шайна Лейб очень неравнодушна к десертам, которым посвятила целый проект под названием «Кондитерская».

3. «Шоколадно-малиновый мусс»

Все сладости, которые выглядят невероятно аппетитно, сделаны исключительно из стекла и фарфора

4. «Горячий шоколад»

Дело в том, что из-за проблем со здоровьем, художница-стеклодув вынуждена придерживаться очень строгих диетических ограничений.

5. «Кокосовое пирожное с орехами и манго»

Сладости возглавляют список того, что женщине категорически запрещено употреблять в пищу.

6. «Творожно-шоколадный торт»

Художница-стеклодув признается, что проект «Кондитерская» начинался как терапевтические упражнения.

7. «Шоколадный мусс «Гуанайя»

Таким необычным способом Шайна Лейб попыталась «перестроить» свой разум, чтобы рассматривать десерт как форму, а не пищу.

8. «Лимонно-вишневое пирожное»

Но даже самая строгая диета не означает, что сладостями нельзя любоваться и восхищаться.

9. «Апельсиновый саварин»

Поэтому, с помощью своего мастерства, американская художница умело передает всю красоту десертов и… их недоступность .

10. «Малиновый торт»

Художница-стеклодув создает изысканные кулинарные шедевры без использования глазури, карамели и шоколада.

11. «Пирожное с малиновым кремом»

Женщина также постаралась показать, что в десерте важен не только вкус, но и изящная форма.

12. «Шоколадное пирожное «Гуанайя»

Творения американской художницы выглядят настолько реалистичными, что так и хочется насладиться их совершенным вкусом.

13. «Экзотический кокос»

Со временем увлекательное хобби женщины переросло в разгадывание настоящих «технических» загадок.

14. «Шоколадный мусс»

Стекло не всегда помогало художнице добиться необходимого результата, поэтому пришлось искать более подходящий материал.

15. «Вишня в черном шоколаде»

Американка Шайна Лейб начала экспериментировть с фарфором, пытаясь совместить его в работе со стеклом.

16. «Апельсиновый торт со сливками»

Создавая прекрасные, но несъедобные десерты, художница-стеклодув перепробовала все известные методы работы со стеклом.

17. «Торт Карачок»

Для создания некоторых частей своих бесподобных десертов американская художница использовала «старомодную» стеклодувную трубку.

18. «Черный шоколад и манго»

В своих работах женщина, наряду с плавлением, использовала литье и шлифование стекла.

19. «Торт «Черный лес»

На аппетитные стеклянные скульптуры Шайны Лейб можно смотреть бесконечно.

20. «Торт «Черный лес 2»

Мастерски выполненные из стекла шикарные французские десерты в стиле начала XX века.

21. «Какао-крем»

Шайны Лейб – художница-стеклодув с 20-летним стажем работы – уверена, что только мастерство может сделать стекло «послушным».

22. «Творожно-карамельный торт»

Благодаря изысканному художественному вкусу и креативности, американка воплотила проект «Кондитерская» в реальность.

23. «Ежевичный мусс»

Конечно же, профессия художника- стеклодува просто невозможна без способности к кропотливому труду.

24. «Шоколадный купол»

Любовь к десертам и работе со стеклом вдохновляет Шайну Лейб на создание сложных и уникальных шедевров.

25. «Ванильное пирожное с кремом и карамелью»

Любуясь такими совершенными произведениями искусства, все же трудно поверить, что они созданы из стекла и фарфора .