5 странных, но эффективных советов, с которыми уборка пролетит незаметно

Зачастую уборка отнимает уйму времени, и, к сожалению, не всегда даёт положительный результат по разным причинам, то ли привычные методы подвели, то ли моющие средства не справились с поставленной перед ними задачей. В любом случае выход найдет, даже если на первый взгляд подобного рода лайфхаки кажутся абсурдом, на деле все они работают на ура. Рассказываем, как быстро и эффективно привести квартиру в порядок при помощи странных советов.
1. Таблетки для посудомоечной машины в качестве чистящего средства для унитаза
Используйте таблетки для посудомоечной машины для чистки унитаза. \ Фото: storables.com.
Таблетки для посудомоечной машины можно использовать для очистки определённых частей унитаза. Вы можете высыпать пару штук в унитаз, оставив их на некоторое время, прежде чем приступить к чистке ёршиком. Чистящие средства, содержащиеся в таблетках, помогут удалить налёт, ржавчину и другие загрязнения, сохраняя туалет чистым и свежим. Также таблетки можно добавить с вечера в сливной бачок (достаточно двух-трёх штук). За ночь они как следует растворятся, расщепив грязь, накипь и ржавчину, а утром во время смыва хорошенько продезинфицируют сам унитаз.
2. Минералка для блеска нержавеющей посуды
Минералка подарит нержавеющей посуде блеск, свежесть и чистоту, не оставив не единого развода. \ Фото: bhg.com.
А вы знали, что минеральная вода может помочь вернуть блеск посуде из нержавеющей стали? Нет? Тогда ловите лайфхак. Всё, что вам нужно сделать, это смочить мягкую ткань или салфетку из микрофибры минералкой и круговыми движениями протереть поверхность посуды. Содержащиеся в минеральной воде вещества помогут удалить любые пятна, разводы и отпечатки пальцев, придав поверхности сверкающий блеск. Ко всему прочему, использование минералки в качестве чистящего средства является более безопасной альтернативой некоторым коммерческим чистящим средствам, которые могут содержать жёсткие, абразивные или же вредные химические вещества. Второй способ чистки стальных приборов также прост, как и первый. Возьмите глубокую ёмкость, сложите в неё посуду и залейте парой бутылок минералки. Оставьте на полчаса-час, а после ополосните слегка тёплой проточной водой. Весь налёт, потемнение, ржавчина, пятна и накипь уйдёт в мгновение ока, даже не придётся ничего оттирать.
3. Пена для бритья – долой известковый налёт
Используйте пену для бритья в борьбе с известковым налётом. \ Фото: img.mensxp.com.
Чтобы избавиться от известкового налёта, нанесите тонкий слой пены для бритья на поражённые участки и оставьте на пятнадцать-двадцать минут, а затем протрите область влажной тряпкой или щёткой. Пена поможет размягчить или растворить известковый налёт, что облегчит его удаление. Возможно, вам придётся повторить процедуру несколько раз, если известковый налёт оказался более стойким. После не забудьте тщательно промыть место после чистки, во избежание образования скопления остатков.
4. Отбеливание пластика с помощью перекиси
А вот перекись поможет отбелить пластиковые поверхности, вернув им первозданный вид. \ Фото: wmn.de.
Чтобы отбелить пластиковые предметы, налейте небольшое количество перекиси водорода в миску, а затем опустите в неё пластиковую деталь. Обязательно надевайте перчатки и работайте в хорошо проветриваемом помещении, так как перекись может вызывать лёгкое раздражение кожи и дыхательных путей. Оставьте пластик в растворе на столько времени, сколько необходимо для достижения желаемого уровня отбеливания. Затем промойте и высушите его, он должен стать более ярким. Что же касается поверхностей, то их стоит протирать губкой, тщательно смоченной перекисью. С небольшим нажимом потрите участок круговыми движениями, а затем вымойте чистой тёплой водой.
5. Чистим матовые поверхности с помощью дегтярного мыла
Дегтярное мыло отлично подходит для чистки матовых и Soft-touch поверхностей. \ Фото: zenuxsparkle.com.
Дегтярное мыло запросто можно использовать для очистки матовых и Soft-touch поверхностей, поскольку оно известно своими мягкими абразивными свойствами. Чтобы привести в порядок матовую или софт-тач поверхность, смочите мягкую тряпочку в тёплой мыльной воде до образования пены. Затем аккуратно круговыми движениями нанесите и распределите пену по всей поверхности. После протрите всё чистой сухой безворсовой тряпкой, чтобы предотвратить появление разводов.
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