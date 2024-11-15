5 странных, но эффективных советов, с которыми уборка пролетит незаметно

1. Таблетки для посудомоечной машины в качестве чистящего средства для унитаза

Используйте таблетки для посудомоечной машины для чистки унитаза. \ Фото: storables.com.

2. Минералка для блеска нержавеющей посуды

Минералка подарит нержавеющей посуде блеск, свежесть и чистоту, не оставив не единого развода. \ Фото: bhg.com.

3. Пена для бритья – долой известковый налёт

Используйте пену для бритья в борьбе с известковым налётом. \ Фото: img.mensxp.com.

4. Отбеливание пластика с помощью перекиси

А вот перекись поможет отбелить пластиковые поверхности, вернув им первозданный вид. \ Фото: wmn.de.

5. Чистим матовые поверхности с помощью дегтярного мыла

Дегтярное мыло отлично подходит для чистки матовых и Soft-touch поверхностей. \ Фото: zenuxsparkle.com.