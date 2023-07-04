5 автомобилей, стоимость которых растет после выезда из салона вопреки всякой логике

Каждая из этих машин настоящее сокровище.

1. Mercedes G63 AMG 6x6

Редкий зверь на дороге - Mercedes G63 AMG 6x6.

2. Porsche 911 R

Красавчик Porsche 911 R.

3. Porsche 918 Spyder

Не менее редкий и стильный Porsche 918 Spyder.

4. Ferrari F12 tdf

За рулем Ferrari F12 tdf хочется посидеть каждому.

5. Aston Martin One-77

Aston Martin One-77 одна из самых сильно растущих в цене машин.