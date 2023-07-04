5 автомобилей, стоимость которых растет после выезда из салона вопреки всякой логике

Каждая из этих машин настоящее сокровище.
Принято считать, что как только машина выезжает из автомобильного салона, она тут же теряет порядка 10 процентов от того, сколько за неё выложил счастливый хозяин. Однако, из каждого правила бывают исключения. Есть и такие машины, которые после того, как оказываются на дороге, не теряют в стоимости, а напротив, прибавляют.
1. Mercedes G63 AMG 6x6
Редкий зверь на дороге - Mercedes G63 AMG 6x6.
Этот «Гелик» - редкий зверь на дорогах. Потому и стоимость этой машины после того, как она покидает салон, сразу же вырастает, по меньшей мере, вдвое. Все потому, что подобных G63 AMG 6x6 на планете существует 2100 единиц. Желающих владеть подобным авто оказалось намного больше. За модели с пробегом до 10 тысяч км, сегодня просят около миллиона долларов США.
2. Porsche 911 R
Красавчик Porsche 911 R.
Необычный рост цен на 911 R обусловлен выходом Touring Package для существенно обновленного 911 GT3, который предложил все тот же «R» только без ограниченного тиража и завышенной цены. Сегодня ценники на эту машину чудовищно высоки. В зависимости от пробега машины в прошлом году за легендарный Porsche просили до 700 тысяч долларов США.
3. Porsche 918 Spyder
Не менее редкий и стильный Porsche 918 Spyder.
Официально признанный самым совершенным гиперкаром Porsche Spyder был выпущен в количестве всего 918 единиц. Безусловно, желающих получить это чудо техники с 887-сильным двигателем в свое распоряжение намного больше. Отсюда и постоянно растущая цена, несмотря на пробег автомобиля. Так, в прошлом году Spyder продали почти за 1.5 млн долларов.
4. Ferrari F12 tdf
За рулем Ferrari F12 tdf хочется посидеть каждому.
Еще одна невероятна машина с таким же невероятно ограниченным тиражом. Всего в мире существует 699 таких автомобилей. Уже этого обстоятельства было достаточно для того, чтобы за моделью начали на рынке настоящую охоту. В нынешнем году один такой Ferrari был перепродан почти за 1.4 млн долларов. Не сбавил цену даже пробег, который уже давно и далеко ушел за значение нуль.
5. Aston Martin One-77
Aston Martin One-77 одна из самых сильно растущих в цене машин.
Годы идут, Aston Martin выпускает новые модели автомобилей, но неизменным остается только одно. Рост цены на One-77. Купить сегодня эту машину меньше, чем за 2 млн долларов США – невероятная удача. Как правило, хозяева начинают торговаться с показателя в 3.5 млн долларов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии