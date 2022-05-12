11 преимуществ черного чая, о которых не догадываются даже гурманы

Черный чай.
Большинство любит начинать свой день с чашечки чая. Что касается того, какой чай выбрать (травяной, зеленый или черный), каждый решает для себя сам, да и к рекомендациям врачей стоит прислушаться. Но, как показали исследования, для большинства людей ежедневная чашка или две черного чая идут только на пользу. Правда, многие даже не догадываются, насколько это полезно.
Как зеленый, так и черный чай изготавливаются из листьев с куста Camellia Sinesis (чайный куст или камелия китайская). Отличие состоит в методах обработки листа. Листья черного чая дополнительно ферментируются перед окончательным высушиванием. Если употреблять чёрный чай правильно - без добавления молока или сахара - то можно получить множество преимуществ для собственного здоровья.
1. Здоровье полости рта
Польза черного чая: здоровье полости рта.
Исследования, финансируемые Tea Trade Health Research Association, показали, что черный чай уменьшает образование налета, а также ограничивает рост бактерий, разрушающих зубы. Полифенолы, обнаруженные в черном чае, убивают и предотвращают размножение бактерий, вызывающих кариес, а также препятствуют росту бактериальных ферментов, которые образуют липкий материал, связывающий налет с зубами.
2. Здоровье сердца
Польза черного чая: здоровье сердца.
Как установили исследователи из Arab L. et al., чай благотворно сказывается на здоровье сердца. Независимо от страны происхождения, люди, употребляющие 3 или более чашек чая в день, имеют на 21% меньший риск развития инсульта, чем люди, которые употребляют меньше 1 чашки зеленого или черного чая в день.
3. Блокировка повреждений ДНК
Польза черного чая: блокировка повреждений ДНК.
Черный чай содержит полифенолы, которые также являются антиоксидантами, помогающими блокировать повреждения ДНК, связанные с табаком, алкоголем или другими токсичными химикатами. Эти антиоксиданты отличаются от тех, которые находятся в фруктах и овощах, и поэтому если сделать их регулярной частью рациона, то они могут обеспечить дополнительные преимущества для здорового образа жизни.
4. Профилактика рака
Польза черного чая: профилактика рака.
Хотя для уверенности в этом утверждении требуется гораздо больше исследований, некоторые исследования за эти годы заявили, что антиоксиданты, такие как полифенол и катехины, содержащиеся в чае, могут помочь предотвратить некоторые виды рака. Было высказано предположение, что женщины, которые регулярно пьют черный чай, меньше подвержены риску развития рака яичников, чем остальные.
5. Здоровье костей
Польза черного чая: здоровье костей.
Также было высказано предположение, что у людей, пьющих чай, более сильные кости и более низкая вероятность развития артрита. Причиной этого являются фитохимикаты, обнаруженные в чае.
6. Снижение риска развития диабета
Польза черного чая: снижение риска развития диабета.
Среди пожилых людей, живущих на средиземноморских островах, было проведено исследование. Обнаружилось, что у людей, употребляющих черный чай в течение длительного времени в умеренных дозах (т.е. 1-2 чашки в день), на 70% реже развивался диабет 2 типа.
7. Снятие стресса
Польза черного чая: снятие стресса.
Все хорошо знают об успокаивающих и расслабляющих свойствах черного чая. Мало того, что это помогает снять напряжение после утомительного дня, исследования показывают, что аминокислота L-теанин, найденная в черном чае, может помочь лучше расслабиться и сконцентрироваться. Было также показано, что черный чай при его регулярном употреблении в умеренных количествах снижает уровень кортизола (гормона стресса).
8. Улучшение иммунной системы
Польза черного чая: улучшение иммунной системы.
Черный чай содержит алкиламиновые антигены, которые помогают активизировать иммунные реакции. Кроме того, он также содержит танины, которые обладают способностью бороться с вирусами и, следовательно, защищают человека от гриппа, расстройства желудка и других распространенных в повседневной жизни вирусов.
9. Здоровье пищеварительного тракта
Польза черного чая: здоровье пищеварительного тракта.
Помимо улучшения иммунной системы, танины также оказывают терапевтическое воздействие при желудочных и кишечных заболеваниях. Также они помогают ускорить обмен веществ.
10. Заряд энергии
Польза черного чая: заряд энергии.
В отличие от других напитков с относительно высоким содержанием кофеина, его относительно низкое количество в чае помогает улучшить приток крови к мозгу без чрезмерной нагрузки на сердце. Черный чай также стимулирует обмен веществ, дыхательную систему, сердце и почки.
11. Фактор счастья
Польза черного чая: фактор счастья.
Если чашка любимого чая заставляет улыбнуться, то как это может быть вредным.
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