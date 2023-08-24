Кто сегодня носит самое символичное украшение леди Ди: «Кольцо свободы»

Лицам королевских кровей и членам их семей принадлежат уникальные коллекции ювелирных украшений. Была она и у принцессы Дианы, не только любившей драгоценности, но и носившей их с большим удовольствием. Тиары, броши, серьги, колье и кольца были предметом постоянного внимания со стороны общественности. Леди Ди отличалась прекрасным вкусом, и все её наряды и украшения к ним всегда были тщательно подобраны. В последний год своей жизни принцесса Диана не расставалась с «Кольцом свободы».
Выстраданный и выгодный развод
Принцесса Диана и Принц Чарльз. / Фото: www.thecrowns.ru
Жизнь леди Ди с принцем Чарльзом вовсе не была безоблачной и счастливой. Кажется, только появление на свет сыновей, Уильяма и Гарри, примиряло принцессу с действительностью. Она пролила немало слёз, несколько раз погружалась в тяжелейшую депрессию, но долгое время не могла себе позволить освободиться от тяготивших её уз брака. Развод был неминуем, а после него принцесса Диана стала, наконец, свободна и даже счастлива. К тому же она получила весьма неплохие дивиденды после расставания с мужем.
Принцесса Диана. / Фото: www.babiki.ru
Леди Ди не сохранила за собой титул, однако обращаться к ней по-прежнему могли как к Диане, принцессе Уэльской. При этом на лишении титула настоял принц Чарльз, а королева была готова оставить его невестке. После развода ей предоставили офисное помещение в Кенсингтонском дворце, она могла пользоваться королевскими самолётами, а также получила компенсацию в 17 миллионов фунтов стерлингов за развод и ещё по 417 тысяч в год ей полагалось на содержание офиса. Принцесса оставалась после развода жить в трёхэтажном доме, части Кенсингтонского дворца и получала равные права с мужем на опеку над детьми.
Принцесса Диана. / Фото: www.graziamagazine.ru
Кроме того, в собственности леди Ди оставались все полученные ею в браке драгоценности, кроме той, что подарила ей королева в день свадьбы – тиары «Узелки любви». То есть после развода Диана могла носить все любимые ею украшения без всяких ограничений. И даже помолвочное кольцо, подаренное ей принцем Чарльзом, леди Ди носила ещё какое-то время после расставания с мужем. А после на её безымянном пальце появилось новое, названное «кольцом свободы».
Символ освобождения
Принцесса Диана и «кольцо свободы». / Фото: www.thesun.co.uk
Поклонники леди Ди считают, что именно это украшение стало символом освобождения принцессы от постоянных измен мужа. Она лично обратилась в ювелирную компанию Asprey после тяжелейшего развода и попросила изготовить кольцо из аквамарина, подаренного принцессе её подругой Люсией Флеча де Лима, проживающей в Бразилии. Именно оттуда и прибыл в своё время этот аквамарин в Лондон.
«Кольцо свободы». / Фото: www.blogspot.com
В результате искусной работы мастеров родилось удивительное украшение из 24-каратного жёлтого золота с аквамарином изумрудной огранки в обрамлении мелких бриллиантов. Именно оно и заменило на безымянном пальце принцессы кольцо, подаренное принцем Чарльзом которое леди Ди практически не снимала во время своего замужества. Изящное украшение, по всей видимости, принцесса очень любила, потому что неоднократно появлялась с ним в свете. По оценкам ювелиров, сегодня его стоимость составляет примерно 75 тысяч фунтов стерлингов, и с каждым годом цена его только возрастает.
Судьба украшения
Принцесса Диана. / Фото: www.emilia-spanish.ru
После смерти леди Ди в 1997 году о кольце долгое время ничего не было слышно, и никто из членов британской королевской семьи не появлялся в нём на публике. Как известно, все драгоценности, принадлежавшие принцессе Диане, были разделены между её сыновьями, Уильямом и Гарри. Когда старший сын леди Ди и принца Чарльза решил жениться, то в украшениях принцессы Дианы стала появляться Кейт Миддлтон. В день, когда было объявлено о предстоящем бракосочетании принца Уильяма, он преподнес в подарок своей будущей жене кольцо из каталога Garrard & Co с прекрасным синим сапфиром овальной формы в окружении четырнадцати бриллиантов. Оно принадлежало в прошлом его матери, и это был очень символичный подарок.
Меган Маркл надевает «кольцо свободы» леди Ди только по особым случаям. / Фото: www.pinterest.com
«Кольцо свободы» в 2018 году появилось на свадебном приёме в загородной резиденции на руке Меган Маркл, жены принца Гарри. Теперь именно она стала обладательницей этого прекрасного украшения и, кажется, оно полностью соответствует своей новой хозяйке. Ведь Меган Марк отличается бунтарским нравом и умеет добиваться своего, несмотря на обстоятельства. Стоит отметить, что Меган Маркл осознаёт всю ценность этого кольца для своего мужа, поэтому надевает его только по особым случаям, подчёркивая его значимость и для себя лично. Кстати, помолвочное кольцо, дизайн которого разрабатывал лично принц Гарри для будущей супруги, включает в себя бриллианты, принадлежавшие раньше леди Ди. А ещё в то время, когда принц только встречался с Меган Марк, он подарил девушке золотые часы Tank Francaise от Cartier, тоже принадлежавшие в прошлом его матери.
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