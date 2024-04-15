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Тревожные портреты пациентов нейрохирурга Кушинга

Сейчас Доктор Харви Кушинг (1869–1939) известен скорее по названному в честь него синдрому. Однако его не зря называли «отцом современной нейрохирургии». Кушинг провел одни из первых успешных операций на головном мозге. Он был первым, кто применил рентгеновские лучи для диагностики опухолей мозга. Ему принадлежит разработка первого устройства для электрокоагуляции (закупорки кровеносных сосудов при разрезе, что уменьшает кровопотерю).

На этих тревожных портретах изображены пациенты, перенесшие операции под началом доктора Кушинга. В процессе работы именитый хирург сделал около 10 тысяч фотографий для документирования состояния здоровья больных. К сожалению, фотографы, сделавшие снимки, остались неизвестными.

Несмотря на то, что это «технические» фото, их отличает невероятная портретная глубина и пугающая эстетика:

Фотографии хранятся в Медицинской библиотеке Харви Кушинга/Джона Хэя Уитни в Йельском университете, штат Коннектикут.

 

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