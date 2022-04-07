Кто такие «цифровые кочевники», или Как в два шага избавиться от ежедневной рутины

Два шага на пути изменения своей жизни.
Сегодня все большую популярность приобретает «цифровое кочевничество» - образ жизни, совмещающий в себе удаленную занятость с регулярными путешествиями. Способствует этому повсеместное распространение интернета. Многие люди уже избрали этот стиль жизни. Оказывается, это совсем несложно, и чтобы стать цифровым кочевником нужно сделать буквально пару шагов.
Работа и путешествия в одном флаконе.
Не так давно компьютеры занимали огромные помещения, целые офисные этажи. Сегодня компьютеры помещаются не только в рюкзак, но даже в карман. Благодаря этому, а также повсеместному распространению высококачественных коммуникаций, необходимых для действия сети интернет, набирает популярность удаленная работа и такое явление цифровое кочевничество - когда люди, работающие в сети, перестают жить в одном месте и отправляются путешествовать по миру.
Изменить свою жизнь и стать бродячим вольным стрелком интернета не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Для работы понадобятся все те же навыки в одной из востребованных цифровых сфер, наличие постоянного доступа в интернет и желание работать в подобном формате. Единственным «но» остается необходимость следить за часовыми поясами, когда отправляешься в действительно большое путешествие. Итак, какие же два шага нужно сделать на пути к современному кочевничеству?
Шаг первый: фриланс
Найдите свой талант.
Первое, что нужно сделать для того, чтобы стать цифровым кочевником, – обзавестись подходящей удаленной работой, заняться фрилансом или стать внештатным сотрудником. Перечень профессиональной деятельности, которую можно вести удаленно, невероятно широк, и с этим вопросом следует знакомиться подробнее отдельно. Найти себя в этом деле могут писатели, журналисты, программисты, художники и прочие творческие личности.
Шаг второй: стать блогером
Не нужно стесняться.
Нет ничего плохого в том, чтобы начать вести свой блог, особенно, если путешествуешь по миру. Блог позволит заявить о себе на весь мир, собирать вокруг себя единомышленников, поклонников и людей в целом неравнодушных. Свой собственный блог позволит также начать привлекать пожертвования для финансирования себя-любимого, а также финансирование для своих проектов при помощи краудфаудинга.
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