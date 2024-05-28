Горбуша, форель, сёмга: на каком виде лососевых лучшего всего остановить свой выбор

Красная рыба – собирательное обиходное название для представителей семейства лососевых. Чаще всего речь в данном случае идет о промысловых сортах, добываемых на Дальнем Востоке, Белом и Баренцевом морях. Каждый, кто ходит в магазин за продуктами, прекрасно знаком с большинством представителей этой чешуйчатой семейки: горбуша, форель, сёмга, кета и еще некоторые другие.
Любая рыба полезная. /Фото: drweil.com.
Вне зависимости от конкретного вида вся красная рыба является настоящей сокровищницей аминокислот, белка, калия, фосфора и витамина «D». При этом вкусовые качества красной рыбы с известным оговорками и нюансами также находятся на высоте. Всего этого уже достаточно для того, чтобы оправдать не самые скромные цены на этот продукт. И все же, каждый хотя бы раз задавался вопросом о том, какая из красных рыбешек все-таки вкуснее и полезнее? Ответить на этот незамысловатый по содержанию вопрос на самом деле не так уж просто…
Мясо содержит много полезных веществ. /Фото: mavink.com.
Что касается химического состава, то здесь между разными представителями лососёвых разницы практически нет. Любая красная рыба содержит, помимо уже упомянутых веществ, большое количество йода, цинка, витаминов группы «B», магния, жирных кислот Омега 3 и 6, никотиновых и аскорбиновых кислот. Не получится однозначно сказать, какая именно рыбешка будет вкуснее, так как многое зависит от способа приготовления. Например, практически лишенную жира и обладающую жестким мясом кету настоятельно не рекомендуется жарить. Такая рыба лучше всего подойдет для засаливания. Похожим образом ситуация обстоит с горбушей. Ее можно запекать, но делать это рекомендуется только после основательной мариновки.
Любая из лососевых хороша! /Фото: airgunmaniac.com.
И все же лучше всего для запекания подойдет обладательница самого нежного и мягкого мяса – форель. А вот жарить лучше всего жирную семгу. Чтобы испортить готовкой мясо этой красавицы – придется изрядно постараться! Калорийность рыбешки зависит в первую очередь от способа ее приготовления. В этом отношении принципиальной разницы между «красной» нет. И все же самой-самой калорийной считается форель (около 148 ккал), в то время как самой «легкой» является кета (около 138 ккал). Больше всего жиров опять-таки в форели – 6.6 грамм, против 5.6 грамм у кеты. Зато у последней больше всего белка – 22 грамма, против 20.5 и 20.8 у горбуши и форели, соответственно.
Многое зависит от того как рыбу готовить. /Фото: Pinterest.
Что касается вопроса цены, то дешевле всего обойдутся рыбешки с жестким мясом вроде горбуши и кеты. При этом важно подчеркнуть, что горбуша продуктом низкого качества отнюдь не считается! Форель и семга – наиболее универсальны в приготовлении и обладают нежным мясом, а потому за них придется хорошенько раскошелиться. И все же, абсолютна вся красная рыба может быть вкусной и полезной. Регулярное употребление лососевых нормализует работу щитовидки, помогает в борьбе с холестерином, укрепляет кости, улучшает работу сердечно-сосудистой системы.
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